16 Temmuz 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Oğlak; Oğlak, hep başkaları için ayakta kalmayı bildin. Ama 16 Temmuz’da etrafına bakıp, senin için kim ayakta kalıyor bunu sorgulama zamanı. Duygusal dünyanda bazı sarsıntılar olabilir. Hem fiziksel hem psikolojik olarak neye ihtiyacın olduğunu dürüstçe görmelisin. Kendini en çok nerede ve nasıl güvende hissettiğini yeniden tanımlaman gerekiyor. Bu, bir sonraki seviyeye geçişinde seni taşıyacak yapı olacak.