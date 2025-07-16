17 Temmuz 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?
17 Temmuz 2025 Perşembe günü burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor? 17 Temmuz 2025 günlük burç yorumlarını Astrolog Dilara Yıldızhan, Elele okuyucuları için yazdı. İşte tüm burçlara göz atabileceğiniz günlük burç yorumları...
Duygu Karagül
17 Temmuz 2025 Perşembe günü astroloji burçlar için neler söylüyor? Astrolog Dilara Yıldızhan; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumlarını Elele okuyucuları için yazdı. İşte 17 Temmuz 2025 günü için günlük burç yorumları...
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17 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
KOÇ BURCU - 17 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Koç; Bugün Merkür gerilemeye başlıyor ve 11 Ağustos’a kadar devam edecek. (Ancak araba, telefon ya da bilgisayar almayı düşünüyorsan, bunu 26 Ağustos’a kadar ertelemen iyi olur.) Bu Merkür gerilemesi eski aşkları kesinlikle hayatına ya da en azından düşüncelerine ya da rüyalarına geri getirebilir.
BOĞA BURCU - 17 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Boğa; Çoğunuz harika ev sahiplerisiniz ve misafirlerinize güzel yemekler ve içecekler sunmayı iyi bilirsiniz. Ancak bu Merkür gerilemesi sırasında, akrabalar ve misafirler kapınızın önünde kamp kurabilir. Evini geri almak istiyorsan, “ev oteli” konseptini bir daha düşünmek isteyebilirsin.
İKİZLER BURCU - 17 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler; 11 Ağustos’a kadar ulaşımda gecikmelere hazır ol. Bu; araba veya kamyon arızaları, lastik patlamaları, motor problemleri, kaçırılan otobüsler ve can sıkıcı rötarlar anlamına geliyor. Aynı şekilde, iletişimler de karışacak. Randevular gecikebilir ya da iptal edilebilir. Ama eski işleri tamamlama şansın da olacak!
YENGEÇ BURCU - 17 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç; Genelde mali açıdan temkinlisin çünkü aslında içten içe bir birikimcisin. Bugünden itibaren 11 Ağustos’a kadar sürecek Merkür gerilemesi, Para Evlerinden birinde gerçekleşiyor. Bu da postadaki çeklerin gecikebileceği anlamına geliyor. Mali konularda bazı aksaklıklar yaşanabilir.
ASLAN BURCU - 17 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Aslan; Bu Merkür gerilemesi senin burcunda gerçekleşiyor, bu da seni biraz zorlayabilir. Karışık iletişimler, hatalar ve yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Eşyalarını kaybedebilir ya da yanlış yerlere koyabilirsin. Randevuları unutman veya kaçırman da mümkün. Ulaşımda aksaklıklar da cabası. Geçmişten insanlar yeniden ortaya çıkıyor.
BAŞAK BURCU - 17 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Başak; Merkür gerilemesi klasik olarak gecikmeler, aksilikler ve ulaşım sorunları getirir. Ancak her Merkür gerilemesi aynı zamanda eski işleri tamamlamak, araştırma yapmak ya da tarih çalışmak için harika bir zamandır. Tüm bu avantajlar Ağustos sonuna kadar seninle olacak.
TERAZİ BURCU - 17 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi; Sen burçlar kuşağının en sosyal üyesisin ve bu yaz, geçmişten tanıdığın pek çok kişi bir anda ortaya çıkabilir. Bu muhtemelen çoktan başladı ama Merkür bugün itibariyle resmi olarak 11 Ağustos’a kadar geri gidiyor. (Beklenmedik karşılaşmalara hazır ol.)
AKREP BURCU - 17 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Akrep; Her Merkür gerilemesi farklı bir burçta gerçekleşir ve bu da haritanda farklı alanları etkiler. Bu gece başlayan (ve 11 Ağustos’a kadar sürecek) Merkür gerilemesi, uzun süredir görmediğin ebeveynler, patronlar ya da otorite figürlerini yeniden karşına çıkarabilir. Dikkatli ol, hazırlıklı ol.
YAY BURCU - 17 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yay; Sen burçlar kuşağının gezginisin. Merkür bu gece itibariyle 11 Ağustos’a kadar geri gidiyor; bu da seyahatlerde gecikmeler ve aksilikler yaşanabileceği anlamına geliyor. Ancak aynı zamanda araştırmalar yapmak ve yazı projelerini tamamlamak için ideal bir zaman.
OĞLAK BURCU - 17 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Oğlak; Bugün başlayan Merkür gerilemesi, finansal gecikmelere neden olabilir. Ancak aynı zamanda miras planlaması, vasiyetler, ortak mülkiyetler veya başkalarıyla birlikte sahip olunan varlıklarla ilgili evrak işlerini tamamlamana yardımcı olabilir. Bu senin için faydalı olabilir.
KOVA BURCU - 17 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Kova; Geçmişten tanıdığın partnerler ve yakın arkadaşlar bir anda ortaya çıkabilir. Onlarla yüz yüze karşılaşabilir ya da onları sosyal medyada, düşüncelerinde ya da rüyalarında görebilirsin. Bu durum oldukça normal çünkü Merkür, burcunun karşısında yer alan Ortaklıklar Evinde geri gidiyor.
BALIK BURCU - 17 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Balık; İşin, sağlığın ya da hatta evcil hayvanınla ilgili belgelerde saçma hatalar ve kaybolmalar seni Ağustos ortasına kadar zorlayabilir. Ancak aynı etki, eski işleri tamamlaman ve bazı şeyleri yoluna koyman için sana yardım edecek.