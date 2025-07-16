17 Temmuz 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Koç; Bugün Merkür gerilemeye başlıyor ve 11 Ağustos’a kadar devam edecek. (Ancak araba, telefon ya da bilgisayar almayı düşünüyorsan, bunu 26 Ağustos’a kadar ertelemen iyi olur.) Bu Merkür gerilemesi eski aşkları kesinlikle hayatına ya da en azından düşüncelerine ya da rüyalarına geri getirebilir.