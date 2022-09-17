18 Eylül 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 18 Eylül 2022 Pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 18 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 18 Eylül Pazar için günlük burç yorumları...

18 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU- 18 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün ay 10:59’a kadar boşlukta olacak. 10:59’ a kadar yeni işler yapmak ve başlamak için uygun değildir. Dinlenerek, basit işlerinizi toparlayarak bu zamanları değerlendirebilirsiniz. Saat 10:59’dan sonra aile ve ev hayatınız ön plana çıkabilir, ailenizle zaman geçirebilirsiniz. Ailenizden beklentinizi abartabilirsiniz ayrıca partnerle iletişimde olayları büyütmemeye çalışmalısınız. Geçmişten gelen konu ve kişiler gündeminizi meşgul edebilir.

BOĞA BURCU - 18 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün ay 10:59’a kadar boşlukta olacak. 10:59’ a kadar yeni işler yapmak ve başlamak için uygun değildir. Dinlenerek, basit işlerinizi toparlayarak bu zamanları değerlendirebilirsiniz. Saat 10:59’dan sonra yakın çevre ve kardeşlerinizle zaman geçirebilirsiniz. Kısa seyahatler gerçekleştirebilirsiniz. İletişimde sorunlara dikkat etmelisiniz. Biliyorsunuz ki Merkür Retro.







İKİZLER BURCU - 18 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün ay 10:59’a kadar boşlukta olacak. 10:59’ a kadar yeni işler yapmak ve başlamak için uygun değildir. Dinlenerek, basit işlerinizi toparlayarak bu zamanları değerlendirebilirsiniz. Diğer türlü işleriniz sonuçsuz kalır. Saat 10:59’dan sonra maddi konular ön plana çıkıyor. Aşk, çocuk, hobi ya da arkadaşlarınızdan dolayı harcamalarınız artabilir.

YENGEÇ BURCU -18 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün ay 10:59’a kadar boşlukta olacak. 10:59’ a kadar yeni işler yapmak ve başlamak için uygun değildir. Dinlenerek, basit işlerinizi toparlayarak bu zamanları değerlendirebilirsiniz. Saat 10:59’dan sonra kendinizi iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Çevrenize karşı daha duyarlı hale gelebilirsiniz ve çevrenizdeki insanlara anne gibi yaklaşabilirsiniz. Kariyer ve iş hayatınızla ilgili durumları abartabilirsiniz. Ayrıca aile içi iletişimde ve partnerle iletişimde sorunlar gerçekleşebilir.







ASLAN BURCU - 18 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün ay 10:59’a kadar boşlukta olacak. 10:59’ a kadar yeni işler yapmak ve başlamak için uygun değildir. Dinlenerek, basit işlerinizi toparlayarak bu zamanları değerlendirebilirsiniz. Saat 10:59’dan sonra içe çekilip, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Bugünü dinlenerek, size huzur veren konularla ilgilenerek geçirebilirsiniz. Eğitim, adalet-hukuk, seyahatlerle ilgili durumları abartabilirsiniz ayrıca iletişimde duygularınızı ifade ederken yanlış anlaşılabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 18 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün ay 10:59’a kadar boşlukta olacak. 10:59’ a kadar yeni işler yapmak ve başlamak için uygun değildir. Dinlenerek, basit işlerinizi toparlayarak bu zamanları değerlendirebilirsiniz. Saat 10:59’dan sonra sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirebilirsiniz ama çok para harcayabilirsiniz.







TERAZİ BURCU -18 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün ay 10:59’a kadar boşlukta olacak. 10:59’ a kadar yeni işler yapmak ve başlamak için uygun değildir. Dinlenerek, basit işlerinizi toparlayarak bu zamanları değerlendirebilirsiniz. Saat 10:59’dan sonra kariyer ve iş hayatınız gündeminize gelebilir. Partnerle ya da ortakla durumları abartabilirsiniz. Fazla duygusal yaklaşabilirsiniz. Yanlış anlaşılabilirsiniz, geçmiş konular gündeme gelebilir.

AKREP BURCU -18 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün ay 10:59’a kadar boşlukta olacak. 10:59’ a kadar yeni işler yapmak ve başlamak için uygun değildir. Dinlenerek, basit işlerinizi toparlayarak bu zamanları değerlendirebilirsiniz. Saat 10:59’dan sonra yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir. Partnerle fikir çatışmaları yaşanabilir.

YAY BURCU - 18 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün ay 10:59’a kadar boşlukta olacak. 10:59’ a kadar yeni işler yapmak ve başlamak için uygun değildir. Dinlenerek, basit işlerinizi toparlayarak bu zamanları değerlendirebilirsiniz. Saat 10:59’dan sonra para, ödemeler, finansal durumunuzla ilgili kararlar alabilirsiniz ama çok para harcayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 18 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün ay 10:59’a kadar boşlukta olacak. 10:59’a kadar yeni işler yapmak ve başlamak için uygun değildir. Dinlenerek, basit işlerinizi toparlayarak bu zamanları değerlendirebilirsiniz.. Saat 10:59’dan sonra partner, ortak ya da yakın arkadaşınızla zaman geçirebilirsiniz. Aile içindeki durumları abartabilirsiniz ve kariyer hayatınızdaki sorunları, geçmişten gelen konuları ifade ederken duygularınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz.

KOVA BURCU- 18 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün ay 10:59’a kadar boşlukta olacak. 10:59’ a kadar yeni işler yapmak ve başlamak için uygun değildir. Dinlenerek, basit işlerinizi toparlayarak bu zamanları değerlendirebilirsiniz. Saat 10:59’dan sonra gündelik işler, çalışma hayatınız ön plana çıkabilir. Duygusal olarak kendinizi anlatırken fazla idealist davranabilir ve durumları büyütebilirsiniz. Ayrıca inanç, eğitim, hukuk, yurt dışı konularında isteklerinizi abartılı dile getirebilirsiniz. Mide rahatsızları yaşayabilirsiniz.

BALIK BURCU -18 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün ay 10:59’a kadar boşlukta olacak. 10:59’ a kadar yeni işler yapmak ve başlamak için uygun değildir. Dinlenerek, basit işlerinizi toparlayarak bu zamanları değerlendirebilirsiniz. Saat 10:59’dan sonra aşk, çocuk hobi, eğlence konuları ön plana çıkarken harcamalarınızı abartabilirsiniz.

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