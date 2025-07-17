18 Temmuz 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Balık; karşılaştığın zorlukları, seni güçlendiren fırsatlar olarak gör. Belirsiz veya duygusal hissettiren durumlar aslında seni içten içe sağlamlaştırıyor. Geri çekilmek yerine derin bir nefes al ve onları sakince karşıla. Senin o yumuşaklığında güçlü bir sessiz kudret var. Ondan bir ders çıkar ve zarafetle içinden geç. Zor gibi görünen şey, yarın senin gücün olacak. Yükseleceğine güven, her deneyim seni daha da parlatacak.