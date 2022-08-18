19 Ağustos 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 19 Ağustos 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 19 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 19 Ağustos Cuma için günlük burç yorumları...



19 AĞUSTOS 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 19 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün maddi kaynaklar ve para konularıyla ilgili yeni kararlar alınabilir. Kariyer hayatınızdaki otorite tarafından güçlü destekler görebilirsiniz. Saat 15:06’dan sonra; yakın çevre ve kardeşinizle iletişiminiz artabilir. Kısa seyahatler gerçekleştirebilirsiniz.







BOĞA BURCU - 19 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün gergin ve sinirli hissedebilirsiniz. Ani fevri davranışlar sonucunda yaralanabilirsiniz. Ayrıca immün sisteminiz zayıflayabilir, dikkatli olmalısınız. Saat 15:06’dan sonra; maddi kazancalar, para konuları, ürettiklerinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili bugün iç sesinize güvenin.

İKİZLER BURCU - 19 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün sabah saatlerinde içe çekilebilir, duygusal olarak yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ayrıca gizli düşmanlarınızla tartışma içinde kalabilirsiniz, dikkatli olmalısınız. Öfkeli ve gergin de hissedebilirsiniz bundan dolayı sakin kalmanızı tavsiye ediyorum. Maddi kaynaklarınızı güçlendirecek kararlar da alabilirsiniz. Saat 15:06’dan sonra; kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz ve iletişim gücünüz artıyor. Akşam saatlerinde sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU -19 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün arkadaş ya da topluklarda tartışma içinde kalabilirsiniz, dikkatli olmalısınız ayrıca ortak ya da partnerle güçlü kararlar alabilirsiniz. Saat 15:06’dan sonra; içe dönebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Duygularınızı ifade etmek de zorlanabilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise önemli bir fırsatla karşılaşabilirsiniz.







ASLAN BURCU - 19 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün kariyer ve iş hayatınızda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Ani tartışmalar ve krizsel durumlar içinde kalabilirsiniz. Saat 15:06’dan sonra; sosyal çevrenizle daha çok ilgilenebilir, güzel zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca seyahat, eğitim, yurt dışı konularında önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 19 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları ön plana çıkabilir ama tartışma ve mücadele içinde kalabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız. Aşk, hobi, çocuk, tatil konusunda ise güçlü destekler gelebilir, değerlendirmelisiniz. Saat 15:06’dan sonra;kariyer ve iş hayatınıza odaklanabilir. Bu konularda iletişiminiz artabilir. Ayrıca maddi kaynaklarınızı olumlu yönde genişletecek kararlar alabilirsiniz.

TERAZİ BURCU -19 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün ödeme, borçlar, finansal durumunuzla ilgili krizsel bir gün geçirebilirsiniz, harcamalarınız artabilir ama aileden destek görebilirsiniz. Ayrıca gayrimenkul, toprak için yatırım yapabilirsiniz. Saat 15:06’dan sonra; eğitim, seyahat, yurt dışı, hukuk konuları gündeminize gelebilir ve partnerle beraber eğitim, seyahat, yurt dışıyla ilgili kararlar alabilirsiniz.

AKREP BURCU -19 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün partner, ortak ya da açık düşmanlarınızla ilgili sorunlar yaşanabilir ve tartışma içinde kalabilirsiniz. Saat 15:06’dan sonra; maddi kaynaklar, finans konusunda fikir alışverişlerinde bulunabilir, yeni kararlar alabilirsiniz.







YAY BURCU - 19 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün çalışma hayatı, gündelik hayatta beklenmedik kazalar gerçekleşebilir. Ani tartışmalar ve aksilikler yaşanabilir. Ayrıca boğaz bölgesi rahatsızlığı yaşayabilirsiniz. Saat 15:06’dan sonra; partner, ortak, yakın arkadaşlarınızla eğlenebilir, beraber tatile gidebilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 19 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün aşk, hobi, çocuk konularında aksilikler ve tartışmalar yaşanabilir. Ani beklenmedik destekler de gelebilir. Bundan dolayı sakin kalmanızı tavsiye ediyorum. Saat 15:06’dan sonra; çalışma hayatı ve gündelik işlerle daha çok ilgilenebilirsiniz.

KOVA BURCU -19 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün aile ve evinizle ilgili sorunlar yaşanabilir, Ani beklenmedik tartışmalar yaşanabilir. Saat 15:06’dan sonra; çocuk, tatil, hobi konuları gündeminize gelebilir ve güzel zaman geçirebilirsiniz.

BALIK BURCU -19 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün yakın çevre ve kardeşinizle iletişimiz artabilir ama tartışmalar yaşanabilir. Kısa seyahat planı yapabilirisiniz ama trafikte dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Saat 15:06’dan sonra; aile ve evinizle ilgilenebilirsiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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