20 Temmuz 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili İkizler; Bugün kendini dürtüsel hissediyorsun. Farklı bir şey yapmak istiyorsun. Ayrıca ruh hâlin hızlı değişiyor; bu yüzden başkalarına karşı sabırsız olabilirsin. Yine de, yaşça büyük bir arkadaş ya da bir grubun üyesiyle yapacağın bir konuşma seni etkileyebilir.