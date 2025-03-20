21 Mart 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

21 Mart 2025 cuma günü astroloji burçlar için neler söylüyor? Elele Astroloji; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 21 Mart cuma günü için günlük burç yorumları...

21 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 21 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; Hafta sonunun tadını çıkarmak için bugünden başla Koç. İşin telaşından kurtulmanın tek yolu bu. Arkadaşlarınızla dışarı çıkın ve fırsatınız varsa şehirden ayrılmak için yarını beklemeyin. Kendinizi işe kaptırın ancak bugün pazartesiye kadar evinizin kapısının önünde park edin.



BOĞA BURCU - 21 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; İşyerinde önünüzde yoğun bir gün var, Boğa. Her ne kadar bu alanda her şey günlük olarak saat gibi işlese de, bir patron veya üstünüzle kötü zamanlar geçirebilirsiniz. Herhangi bir sürtüşmeden kaçınmaya çalışmak en iyisidir ancak bu mümkün değilse, kendinizi kapatmayın.

İKİZLER BURCU - 21 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; İlkbaharın gelişini kutlayın, İkizler ve bugün arkadaşlarınızla dışarı çıkma veya ailenizi görme alışkanlığınıza geri dönün. Birkaç gündür biraz moraliniz bozuk. Eskiden takıldığınız insanlardan uzaklaşıyorsunuz ve onlar bunu fark ediyor.

YENGEÇ BURCU - 21 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; Hayatın her gün parmaklarınızın ucuna koyduğu ve bazen adil ölçüsünde nasıl değerlendireceğinizi bilemediğiniz zevklerin tadını çıkarmak için baharın gelişinden yararlanın ve bu gece, belki mum ışığında, doğal bir ortamda özel bir restoran keşfedin.

ASLAN BURCU - 21 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; Bugün acilen iç huzuru bulmaya ihtiyacın var, Aslan. İş ve günlük rutin seni ruhsal yanını biraz ihmal etmeye itti ve bu nokta senin için çok önemli, belki de hiç fark etmemişsindir. Bugün içsel benliğinle bağlantı kurmaya çalış.

BAŞAK BURCU - 21 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; Başak, sizi rahatsız eden şeyleri bırakmak, işinizle ilgili kararlar almak veya son zamanlarda sizi günlük olarak rahatsız eden duygusal bir konu hakkında endişelenmeyi bırakmak için ideal bir gün.

TERAZİ BURCU - 21 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; Bugün olağanüstü bir andasınız, Terazi. Şimdi potansiyelinizden ve edindiğiniz bilgiden faydalanmalısınız çünkü sizi şaşırtacak bir seçenek gelecek. Herkes size saygı duyuyor ve ilerleme şeklinize hayranlık duyuyor.

AKREP BURCU - 21 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; Bugün işleri ağırdan alın Akrep, özellikle de ilgi duyduğunuz birini tanımaya çalışıyorsanız. Her gün daha hızlı hareket etmek için çabalamayın çünkü kazandığınız mesafeyi kaybedebilirsiniz.

YAY BURCU - 21 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; Bugün, günlük olarak görüşmeye başladığınız bir kişinin gerçek niyetleri hakkında açığa çıkarıcı bir gün geçireceksiniz. Eğer sizden bir şey sakladığından şüpheleniyorsanız, daha anlayışlı olun, satır aralarını okumayı öğrenin.

OĞLAK BURCU - 21 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; Bugün, kimseye anlatmadığınız belirli konular hakkında ne düşündüğünüz konusunda sessiz kalmayı bırakmanın zamanı geldi. Belki de hayatınızda çatışmalı bir durum var ve günlük olarak aklınızdan geçen her şeyi söylemekten korkuyorsunuz.

KOVA BURCU- 21 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; Bugün, sizi etkileyen enerji düşüşünden sonra ruhunuzu toparlayacaksınız, Kova. Bu fiziksel yorgunluğun kökeninde duygusal bir sorun, bir ilişki krizi veya yaptığınız işten tam anlamıyla memnun olmamanız olabilir. Uyarılıyorsunuz ve sadece daha fazla dikkat ederek bundan kolayca kaçınabilirsiniz.

BALIK BURCU - 21 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; Bugün hayatınıza gözle görülür şekilde ilgi duyan biri girecek. Bunun gerçekleşmesi sizin için çok iyi olacak çünkü günlük olarak çok yalnız hissediyordunuz, ancak gerçekte her şeyden çok sizin algınızdı.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/