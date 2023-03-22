23 Mart 2023 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 23 Mart 2023 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 23 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 23 Mart Perşembe için günlük burç yorumları...

23 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU- 23 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün maddi kazançlarınız gündeme gelebilir. Kariyer hayatınızdan veya sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Plüton bugün kova burcuna geçiyor. Güçleneceğiniz, yüklerinizin hafiflediği bir döneme giriyorsunuz. Gününüz harika geçsin.

Koç burcu kadını özellikleri



BOĞA BURCU - 23 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün duygusal olarak iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk veya kariyerinizde bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Plüton kova çağına bugün geçiyoruz. Kariyer hayatınızda güçlü insanlarla iş birliği yapabilirsiniz ama dengeyi bulmakta zorlanabilirsiniz. Gücünüzü doğru kullanmayı öğreneceksiniz. Gününüz harika geçsin.

İKİZLER BURCU - 23 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Manevi çalışmalar yapmak, sanatla ilgilenmek ruhunuzu besleyecektir. Plüton kova çağına bugün ilk girişi yapıyoruz. Yurt dışı, eğitim, seyahati hukuk konularında güçlü destekler sizinle olacak. Gününüz harika geçsin.

YENGEÇ BURCU - 23 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Plüton kova dönemiyle birlikte finansal açıdan güçlendiğiniz bir döneme giriyorsunuz. Şans ve fırsatları kaçırmayın. Gününüz harika geçsin.

ASLAN BURCU -23 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün kariyer, iş hayatınıza odaklanabilirsiniz. Bazı sorunlar içinde kalabilirsiniz, dikkat etmelisiniz. Plüton kova ile güçlü insanlarla iş birliği yapabilirsiniz. Partneriniz güçlenebilir. Gününüz harika geçsin.

BAŞAK BURCU -23 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Çalışma hayatınızda bazı sorunlar gündeme gelebilir. Plüton kova ile birlikte çalışma hayatınızda güçlenebilirsiniz, güçlü insanlarla çalışabilirsiniz. Gününüz harika geçsin.

TERAZİ BURCU -23 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün finans, ameliyat, okültizm konularıyla ilgilenebilirsiniz. Hobi, çocuk, aşk, tatilden dolayı harcamalarınız artabilir. Gününüz harika geçsin.

AKREP BURCU -23 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün partner, ortaklık, evlilik konuları gündeminize geliyor. Aile içinde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Plüton kova ile birlikte önümüzdeki 20 yılda ev, aile, gayrimenkul konularında güç kazanmaya başlayacaksınız. Krizleri fırsata dönüştürmek sizin elinizde olacak. Gününüz harika geçsin.

YAY BURCU - 23 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün çalışma hayatı, gündelik işler, sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz. İletişim sorunlarına dikkat etmelisiniz. Eğitim, seyahatlerde aksamalar gündeme gelebilir. Plüton kova çağına bugün giriyoruz ve önümüzdeki 20 yıl boyunca eğitim, seyahat, iletişim konularında güçleneceksiniz. Güçlü insanların destekleri sizinle olacak. Gününüz harika geçsin.

OĞLAK BURCU - 23 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün hobi, tatil, sanat, aşk, çocuklarla ilgilenebilirsiniz ama bu konulardan dolayı harcamalarınız artabilir. Plüton kova çağı ile birlikte maddi açıdan güçleneceğiniz, güçlü insanlardan destek alabileceğiniz 20 yıl sizi bekliyor. Gününüz harika geçsin.

KOVA BURCU- 23 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenebilirsiniz. Aile içinde bazı sorunlar gündeme gelebilir. Plüton kova çağı ile birlikte güçleneceğiniz bir döneme giriyorsunuz ama gücünüzü doğru kullanmayı ihmal etmemelisiniz. Önümüzdeki 20 yılda fiziksel olarak de değişeceksiniz ve güzelleşeceksiniz. Auranız etkileyici olacak. Gününüz harika geçsin.

BALIK BURCU -23 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerle ilgili yeni konular gündeme gelebilir. Bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Plüton kova çağı ile birlikte manevi açıdan güçlendiğiniz bir döneme giriyorsunuz. Değişip, dönüşeceksiniz. Gününüz harika geçsin.

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