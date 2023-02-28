Mart 2023 aylık burç yorumları: Mart ayı burçlara neler getiriyor?

Aylık burç yorumlarını merak edenleri buraya alalım... Yeni bir aya giriyoruz, peki Ocak ayı astroloji açısından burçlara neler getiriyor? Mart ayı burç yorumları neler söylüyor? Ocak ayında astroloji için önemli tarihler hangileri? Merak edilen bu soruları Astrolog Dilara Yıldızhan yanıtladı... İşte Astrolog Dilara Yıldızhan'ın kaleminden Mart 2023 aylık burç yorumları: (Bu makalenin ardından astrolojide retro nedir başlıklı yazıya da bakabilirsiniz)

MART 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU MART 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç; Mart ayının ilk 15 gününde çalışma hayatı, sağlık, yanınızda çalışanlar, gündelik rutinler, evcil hayvanlarınızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Yakın çevrenizle iletişim problemleri gündeme gelebilir. Sosyal çevrenizdeki insanların desteği sizinle olacak.

7 Mart Satürn Balık süreciyle; 25 Mayıs 2025 yılına kadar Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte bilinçaltınız ve sağlığınızla ilgili konularda değişimler gerçekleşebilir. Açıkçası sınanacağınız konu bilinçaltınız, otoriteler olabilir. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Otoritelerle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Bu dönemde; maneviyata yönelmek, ruhsal çalışmalar yapmak çok iyi gelecektir. Bilinçaltınızı temizlemek ve düzeltmekle ilgilidir. Rüyalarınız artabilir, farkındalığınız ve hayata bakış açınız değişebilir. Biliyorsunuz ki bilinçaltımız aslında hayatımızı yöneten kısımdır ve bilinçaltımızın farkına varırsak hayatımızı, kimliğimizi değiştirebiliriz. Bu süreci avantaja çevirmek sizin elinizde olacak. Somutlukta olmadığı halde ortaya çıkan korkularla yüzleşerek şifalanabilir, hayatınızın iplerini elinize alabilirsiniz.

Mart ayının ikinci yarısında; kendinizi çok atak ve girişken hissedebilirsiniz. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Bu dönemde yakın çevrenizle, trafikte ve eğitimde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Plüton kova süreciyle; sosyal çevrenizle beraber güçlenip, değişeceksiniz.

Mart ayınız harika geçsin.

BOĞA BURCU MART 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Boğa; Mart ayının ilk 15 gününde; aşk, çocuk, borsa, hobi, tatil konularında belirsizlikler belirli hale gelecek. Bu dönemde çok harcama yapabilirsiniz. İşinizle ilgili kalıcı, uzun vadeli kararlar alabilirsiniz.

7 Mart Satürn Balık süreciyle; 25 Mayıs 2025 yılına kadar Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte sosyal çevre, dernekler, toplumsal konularda sorumluluk almanız gerekebilir. Kalıcı ve uzun vadeli arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Dernek ve topluluklarda adınızdan söz ettirebilirsiniz ama konu toplumsal sorumluluk almaktır ve kolayca vazgeçmemektir. Bu dönemden avantajlı çıkacak olanlardan biri siz olacaksınız.

Mart ayının ikinci yarısında; hastaneler, sağlık, psikolojik süreçlerle ilgili konular gündeminize gelebilir. İçe çekilebilir, yalnız hissedebilirsiniz. Spor yapmak ruhunuza iyi gelecektir. Ayrıca çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Plüton’un kova burcu transitiyle; kariyer hayatınızda güçlenmeye başlayacaksınız ama bu durum krizlerle gelebilir.

Mart ayınız harika geçsin.



İKİZLER BURCU MART 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili İkizler; Mart ayının ilk 15 gününde; ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenebilirsiniz ve bazı fikirsel anlaşmazlıklar gündeminize gelebilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

7 Mart Satürn Balık süreciyle; 25 Mayıs 2025 yılına kadar Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte kariyer ve iş hayatınızda engellerle karşılaşabilirsiniz. Otoritelerle anlaşmazlık yaşanabilir. İş hayatınızda sorumluluklarınızı almalı ve vazgeçmemelisiniz eğer krizleri fırsata dönüştürebilirseniz harika gelişmeler de sizinle olacaktır.

Mart ayının ikinci yarısında; sosyalleşebilir, topluluk-derneklerde yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kendinizi ifade ederken tartışmacı bir tutum sergileyebilirsiniz. Plüton’un kova burcu transitiyle; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında güçleneceksiniz, güçlü insanların destekleri sizinle olacak.

Mart ayınız harika geçsin.

YENGEÇ BURCU MART 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yengeç; Mart ayının ilk 15 gününde; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatlerle ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Bazı sorunlar ve iletişimde yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir.

7 Mart Satürn Balık süreciyle; 25 Mayıs 2025 yılına kadar Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte artık hayatınızın yükseliş dönemine giriyorsunuz. Yani artık Satürn’ün sınavları hayatınızda hafiflemeye başlıyor. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında sorumluluk alabilirsiniz. İnanç ve fikirlerinizle ilgili ise duvarlarınızı yıkma zamanında olacaksınız.

Mart ayının ikinci yarısında; kariyer, iş hayatınızda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu dönemde önemli kararlar alabilirsiniz. Plüton’un kova burcu transitiyle; finans, okültizm konularında güçlendiğiniz bir döneme geçiş yapacaksınız.

Mart ayınız harika geçsin.

ASLAN BURCU MART 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Aslan; Mart ayının ilk 15 gününde; maddi kaynaklarınız, kazançlarınızla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Sosyal çevrenizden dolayı çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz.

7 Mart Satürn Balık süreciyle; 25 Mayıs 2025 yılına kadar Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte para, finans, borçlar, sağlık, ameliyat konularında dikkatli olmanız gereken bir sürece gireceksiniz. Bu süreçte maddi destek azalabilir. Borç ve vergilerden dolayı sorunlar gerçekleşebilir. Sağlığınıza ve psikolojinize ekstra özen göstermelisiniz. Bulaşıcı hastalıklara açık olabilirsiniz. İşin özü para konusunda kendinizi tamamlamak ve para konusunu öğrenmeniz gereken bir süreçte olacaksınız. Paranın kıymetini bilirseniz kalıcı, güçlü gelirler elde ederken, paranın kıymetini bilmediğiniz durumda sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Sağlığınıza da çok dikkat etmelisiniz.

Mart ayının ikinci yarısında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında yeni kararlar alabilirsiniz. Bu dönemde sosyal çevrenizle iletişim sorunları, anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Plüton’un kova burcu transitiyle; partner, evlilik, ortaklık konularında güçleneceksiniz, değişecek ve dönüşeceksiniz.

Mart ayınız harika geçsin.

BAŞAK BURCU MART 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Başak; Mart ayının ilk 15 gününde; ilişki, ortaklık, fiziksel değişim, ben-sen konularında belirsizlikler belirli hale geliyor. Kariyer hayatınızda iletişim sorunları gerçekleşebilir, yeni kararlar alabilirsiniz.

7 Mart Satürn Balık süreciyle; 25 Mayıs 2025 yılına kadar Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte ilişkilerdeki korkularınızla yüzleşebilirsiniz ama bir taraftan da kalıcı ve uzun vadeli ilişkiler yaşayacaksınız. Aslında korkularınızın yersiz olduğunu da fark edeceksiniz. İlişkide sorumluluk alma ve yeri geldiğinde hayır diyebilmeyi öğreneceksiniz.

Mart ayının ikinci yarısında; finans, vergi, ödemeler, ameliyat, okültizm konularında yeni kararlar alabilirsiniz. Kariyer hayatınızdaki sorunlardan dolayı para kaybı yaşayabilirsiniz. Plüton’un kova burcuna geçmesiyle; çalışma hayatı, sağlık konularında güçleneceğiniz ve güçlü insanların desteklerini alacağınız bir döneme gireceksiniz.

Mart ayınız harika geçsin.

TERAZİ BURCU MART 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Terazi; Mart ayının ilk 15 gününde; hastane, sağlık, gizli kapaklı durumlarla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Yurt dışı, eğitim, seyahat, uzak akrabalarla ilgili bazı tartışmalar gerçekleşebilir. Seyahatlerde dikkatli olmalısınız.

7 Mart Satürn Balık süreciyle; 25 Mayıs 2025 yılına kadar Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte çalışma hayatı, gündelik işler, sağlık konularında aksaklıklar gerçekleşebilir. Ayak bölgesi rahatsızlıkları gerçekleşebilir. Bundan dolayı sağlığınıza, uyku düzeninize, gündelik rutinlerinize dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çalışma hayatınızda sorumluluk alabilirsiniz. Otoritelerle anlaşmakta zorluk çekebilirsiniz bundan dolayı dikkatli olmalısınız.

Mart ayının ikinci yarısında; evlilik, ortaklık, ilişkiler, mahkeme konularında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz fakat tartışma içinde kalabilirsiniz. Fikirsel uyumu sağlamakta zorlanabilirsiniz. Plüton’un kova burcuna geçmesiyle; aşk, çocuk, borsa, hobilerinizle ilgili güçleneceğiniz bir döneme giriyor olacaksınız.

Mart ayınız harika geçsin.

AKREP BURCU MART 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Akrep; Mart ayının ilk 15 gününde; sosyal çevre, topluluk-derneklerle ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Ama bu durumdan dolayı harcamalarınız çok artabilir.

7 Mart Satürn Balık süreciyle; 25 Mayıs 2025 yılına kadar Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte aşk, çocuk, eğlence, tatil konularında sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Aslında sorumluluklarınızı almalı ve korkularınızın üzerine gitmelisiniz. Bunu başardığınız da ise kalıcı uzun vadeli güzel gelişmeler hayatınızda yer edebilir.

Mart ayının ikinci yarısında; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık, evcil hayvanlarınızla ilgili yeni bir sürece girebilirsiniz. Bu süreçte harcamalarınız çok artabilir. Sağlığınıza ekstra özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Plüton’un kova burcu transitiyle; ev, aile, gayrimenkulle ilgili güçleneceğiniz bir döneme gireceksiniz. Fakat aile içinde güç savaşları gerçekleşebilir.

Mart ayınız harika geçsin.

YAY BURCU MART 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yay; Mart ayının ilk 15 gününde; kariyer, iş hayatınızda belirsizlikler belirli hale geliyor. Açık düşmanlar, ortaklık veya partnerinizle bazı tartışmalar içinde kalabilirsiniz.

7 Mart Satürn Balık süreciyle; 25 Mayıs 2025 yılına kadar Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte artık hayatınızın zor dönemini sonlandırıyorsunuz. Hayatınızdaki tıkanıklık, ilerlemede zorlanma, yavaşlama dönemi sona eriyor. Ev ve aile düzeninizle ilgili sorumluluk alabilirsiniz. Aile büyükleriyle ilgilenebilirsiniz. Ev, arsa, toprak, araba alım-satımı yapabilirsiniz. Hayat akışınız artık hızlanacak ve güzel gelişmeler sizinle olacak.

Mart ayının ikinci yarısında; aşk, çocuk, hobi, borsa, tatil konularında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu süreçte bazı anlaşmazlıklar gerçekleşebilir ama şans sizden yana olacak. Plüton’un kova burcu transitiyle; yakın çevre, eğitim, kardeşler, iletişim, sosyal medya konularında güçleneceksiniz.

Mart ayınız harika geçsin.

OĞLAK BURCU MART 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Oğlak; Mart ayının ilk 15 gününde; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Çalışma hayatınızda bazı sorunlar gündeminize gelebilir. Ayrıca sağlığınıza da dikkat etmelisiniz.

7 Mart Satürn Balık süreciyle; 25 Mayıs 2025 yılına kadar Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte hayatınızın zorlu dönemleri yavaş yavaş hafiflemeye başlıyor. Kısıtlandığınız hayat alanı artık iletişim ve algınız olacak. İletişimde yanlış anlayabilir, yakın çevrenizle ilgili sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Özellikle de kardeşler, yakın çevre, eğitim konusunda sorumluluklarınızın farkına varacaksınız. Hayatınızın zor dönemi sona eriyor ve sonrasında artık rahatlama dönemine geçeceksiniz.

Mart ayının ikinci yarısında; ev, aile, gayrimenkul konularında yeni kararlar alabilirsiniz. Bazı iletişim sorunları, gündelik rutinlerde aksamalar gerçekleşebilir. Plüton’un kova burcu transitiyle; maddi kaynaklarınızla ilgili güçleneceğiniz bir sürece gireceksiniz. Bu süreçte krizleri doğru yönetirsiniz maddi olarak beklediğinizden daha fazla güç kazanabilirsiniz.

Mart ayınız harika geçsin.

KOVA BURCU MART 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Kova; Mart ayının ilk 15 gününde; finans, ameliyat, okültizm konularıyla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Borç ,vergi, miras konuları gündeminize gelebilir. Çocuk, eğitim, aşk, tatil, borsadan dolayı harcamalarınız artabilir.

7 Mart Satürn Balık süreciyle; 25 Mayıs 2025 yılına kadar Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte maddi kaynaklar, para konusunda sorumluluklarınız artıyor. Bundan dolayı gereksiz harcamalardan kaçmalı, sorumluluk almalısınız. Yoksa Satürn bu konuda sizi zorlar ve parasız bırakma raddesine kadar getirebilir. Paranın kıymetini anlayacağınız bir dönemde olacaksınız. Bilinçli olursanız kalıcı, güçlü maddi kaynaklar elde edebilir ve ödüllerinizi alabilirsiniz.

Mart ayının ikinci yarısında; eğitim, seyahat, kardeşler, para konularında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Çocuk, aşk, hobilerinizden dolayı harcamalarınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Plüton’un kova burcuna geçmesiyle; güçleneceksiniz, karizmanız artacak ve gücünüzü doğru kullanmayı öğreneceğiniz bir dönemde olacaksınız.

Mart ayınız harika geçsin.

BALIK BURCU MART 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Balık; Mart ayının ilk 15 gününde; partner, ortaklık, mahkeme, ev-aile konularında belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Aile içinde fikirsel uyumu sağlamakta zorlanabilirsiniz.

7 Mart Satürn Balık süreciyle; 25 Mayıs 2025 yılına kadar Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte fiziksel olarak zayıflayabilirsiniz. Ayrıca kişiliğiniz değişebilir, bazı konularda size sorumluluk yükleyebilir. Hayatınızda olgunlaşma sağlayacağınız bir dönemde olacaksınız. Ayak bölgesi rahatsızlıklarınıza ise dikkat etmelisiniz.

Mart ayının ikinci yarısında; maddi kazançlar, gelirlerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu dönemde ev-aile-gayrimenkul-araba gibi konulardan dolayı harcamalarınız artabilir. Plüton’un kova burcuna geçmesiyle; bilinçaltınız, maneviyatınız güçlenmeye ve derinleşmeye başlayacak. Özellikle de bilinçsel olarak güçlenip gelişeceksiniz. Sağlığınıza bu süreçte dikkat etmelisiniz.

Mart ayınız harika geçsin.

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