25 Mart 2023 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 25 Mart 2023 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 25 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 25 Mart Cumartesi için günlük burç yorumları...

25 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU- 25 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün maddi kazançlarınız gündeme gelebilir. Kazançlarınız ani artabilir. Mars’ın yengeç burcuna geçmesiyle 2 ay boyunca; ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgili tartışma içinde kalabilirsiniz. Gününüz harika geçsin.

Koç burcu kadını özellikleri



BOĞA BURCU - 25 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün fevri tutum sergileyebilirsiniz. Mars’ın yengeç burcuna geçmesiyle 2 ay boyunca; yakın çevre, eğitim, seyahatlerle ilgili koşuşturmanız artabilir. İletişimde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Trafikte de dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Gününüz harika geçsin.

İKİZLER BURCU - 25 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Manevi çalışmalar yapmak, sanatla ilgilenmek ruhunuzu besleyecektir. Kariyer hayatınızda terfi, uzun vadeli güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Mars’ın yengeç burcuna geçmesiyle 2 ay boyunca; daha çok çalışabilirsiniz. Maddi kazançlarınız için mücadele edebilirsiniz. Harcamalarınız artabilir. Gününüz harika geçsin.

YENGEÇ BURCU - 25 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla ilgili ani durumlar içinde kalabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Mars’ın yengeç burcuna geçmesiyle 2 ay boyunca; hayat koşuşturmanız artabilir. Aktif bir dönem sizi bekliyor. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Gününüz harika geçsin.

ASLAN BURCU -25 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün kariyer, iş hayatınıza odaklanabilirsiniz. Kariyer hayatınızda finansal gücünüzü arttıracak güzel fırsatlar sizinle olacak. Şanslarınızı kaçırmayın. Mars’ın yengeç burcuna geçmesiyle 2 ay boyunca; rüyalarınız artabilir. Hastane, sağlık kurumları, cezaevi gibi konular gündeminize gelebilir. Ayrıca spora başlayabilirsiniz. Gizli düşmanlara dikkat etmelisiniz. Gününüz harika geçsin.

BAŞAK BURCU -25 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgili ani kararlar alabilirsiniz. Partner, ortak, mahkeme konularında hayallerinize bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Mars’ın yengeç burcuna geçmesiyle 2 ay boyunca; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Gününüz harika geçsin.

TERAZİ BURCU -25 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün finans, ameliyat, okültizm konularıyla ilgilenebilirsiniz. Çalışma hayatınızla ilgili veya finansal olarak maddi açıdan rahatlama sağlayacağınız bir dönemdesiniz. Mars’ın yengeç burcuna geçmesiyle 2 ay boyunca; kariyer hayatınızda hareketlilik artabilir. Daha çok çalışabilirsiniz. Gününüz harika geçsin.

AKREP BURCU -25 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün partner, ortaklık, evlilik konularında ani gelişmeler gerçekleşebilir. Partnerinizle beraber tatil, seyahat kararı alabilirsiniz. Mars’ın yengeç burcuna geçmesiyle 2 ay boyunca; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgili mücadele edebilirsiniz. Gününüz harika geçsin.

YAY BURCU - 25 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün çalışma hayatı, gündelik işler, sağlık konularıyla ilgili sürpriz gelişmeler sizinle olacak. Mars’ın yengeç burcuna geçmesiyle 2 ay boyunca; finans, ameliyat, sağlık, okültizm konularına daha çok zaman harcayabilirsiniz. Çok kazanabilir ama harcayabilirsiniz. Gününüz harika geçsin.

OĞLAK BURCU - 25 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün hobi, tatil, sanat, aşk, çocuklarla ilgilenebilirsiniz ve bu konularda kalıcı kararlar alabilirsiniz. Mars’ın yengeç burcuna geçmesiyle 2 ay boyunca; ortaklık, evlilik, partner, mahkeme konularında hayatınızda hareketlilik artıyor olacak. Çatışmalara dikkat etmelisiniz. Gününüz harika geçsin.

KOVA BURCU- 25 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Taşınmaz, gayrimenkul, araba gibi hemen satamayacağınız şeyler satın alabilirsiniz. Mars’ın yengeç burcuna geçmesiyle 2 ay boyunca; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, gündelik rutinlerinizle ilgili koşuşturmanız artabilir. Çok çalışabilirsiniz. Gününüz harika geçsin.

BALIK BURCU -25 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerle ilgili yeni konular gündeme gelebilir. Mars’ın yengeç burcuna geçmesiyle 2 ay boyunca; tatil, eğlence, aşk veya çocuklarla ilgili konularda hareketlenme artıyor. Güzel gelişmeler sizinle olacak. Gününüz harika geçsin.

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