25 Mayıs 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Koç; Pozitif bir hafta sonu seni bekliyor, biraz yoğun ve aşk hayatında zorlayıcı bir sınav olabilir. Ancak bu deneyim olumlu olacak çünkü kader, senin için uygun olmayan bir şeyden kurtulmanı istiyor ve çevrendeki insanları oldukları gibi görmeni sağlıyor. Ama her şeyden önemlisi, senin için iyi olmayan insanların yolundan çekilmekte olduğunu fark etmeni istiyor.