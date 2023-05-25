26 Mayıs 2023 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Sevgili Koç; bugün aşk, çocuk, tatil, eğlence konularından dolayı harcamalarınız artabilir. Gününüz şahane geçsin.

Sevgili Boğa; bugün ev veya aile yapınızda bazı değişimler gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.

Sevgili İkizler; bugün seyahat, eğitim konularıyla ilgili karar alabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

Sevgili Yengeç; bugün para, kazançlarınız gündeminize gelebilir. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Gününüz şahane geçsin.

Sevgili Aslan; bugün aktif ve girişken olabilirsiniz. Tartışmalara dikkat. Gergin olabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

Sevgili Başak; bugün duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız hissedebilirsiniz. Eğitim, seyahat, hukuk konularında sorunlar gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.

Sevgili Terazi; bugün sosyalleşebilirsiniz. Arkadaşlarınızdan dolayı harcamalarınız artabilir. Tartışmalara dikkat. Gününüz şahane geçsin.

Sevgili Kova; bugün partner veya ortakla ilgilenebilirsiniz. Çalışma hayatınızda veya aşk hayatınızda şans sizinle olacak. Gününüz şahane geçsin.

Sevgili Balık; bugün sağlığınızla ilgili veya çalışma hayatınızda bazı aksilikler gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.