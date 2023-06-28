29 Haziran 2023 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı
29 Haziran 2023 Perşembe günü burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor? 29 Haziran 2023 günlük burç yorumları Astrolog Dilara Yıldızhan'ın kaleminden geliyor. İşte tüm burçlar için 29 Haziran 2023 günlük burç yorumları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 29 Haziran 2023 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 29 Haziran günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 29 Haziran Perşembe için günlük burç yorumları...
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29 HAZİRAN 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
KOÇ BURCU-29 HAZİRAN 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Koç; bugün finans, sağlık, özel hayat konuları gündeminize gelebilir. Aile, ev, gayrimenkul, toprak yani arsa, arazi konularında şanslar karşınıza çıkabilir. Harcamalarınız artabilir. Gününüz şahane geçsin.
BOĞA BURCU -29 HAZİRAN 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Boğa; bugün partner, ortaklık, evlilik veya mahkeme konuları gündeminize gelebilir. Partner veya ortağınızla beraber seyahat, eğitim kararı alabilirsiniz. Duygularınızı yansıtırken çok abartılı bir tutum içine girebilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.
İKİZLER BURCU - 29 HAZİRAN 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler; bugün çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, gündelik rutinleriniz ön plana çıkabilir. Maddi açıdan yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Gününüz şahane geçsin.
YENGEÇ BURCU - 29 HAZİRAN 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç; bugün aşk, tatil, hobi, çocuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında kalıcı kararlar alabilirsiniz. Otoritelerden destekleneceksiniz. Gününüz şahane geçsin.
ASLAN BURCU -29 HAZİRAN 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Aslan; bugün ev, aile, gayrimenkul konuları gündeminize gelebilir. Ailenizle, evinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Finansal yapınızı düzenleyebilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.
BAŞAK BURCU - 29 HAZİRAN 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Başak; bugün yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Sosyal çevrenizle, partnerinizle beraber harekete geçebilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.
TERAZİ BURCU -29 HAZİRAN 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUM
Sevgili Terazi; bugün para, kazançlar gündeminize gelebilir. Kariyer hayatınızda belirsizlikler belirli hale geliyor. Maddi açıdan karlı çıkacağınız fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki otoritelerden destekleneceksiniz. Gününüz şahane geçsin.
AKREP BURCU -29 HAZİRAN 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Akrep; bugün kendinizi enerjik, atak hissedebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgili kararlar alabilirsiniz. Aşk, tatil konularında şans sizinle olacak. Gününüz şahane geçsin.
YAY BURCU - 29 HAZİRAN 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yay; bugün duygusal olarak kendinizi güvende hissedemeyebilirsiniz. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Finansal açıdan güzel fırsatlarınız var. Ayrıca ailenizle beraber kalıcı kararlar alabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.
OĞLAK BURCU -29 HAZİRAN 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Oğlak; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Partner veya ortağınızla iletişiminiz artabilir. Seyahat, eğitim konularında kalıcı kararlar alabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.
KOVA BURCU-29 HAZİRAN 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Kova; bugün kariyer, iş hayatınız ön plana çıkabilir. Yanınızda çalışanlarla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Maddi açıdan kalıcı, uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.
BALIK BURCU -29 HAZİRAN 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Balık; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Tatil, aşk, çocuklarla ilgili güzel gelişmeler sizi bekliyor olacak. Kendinizi güçlü, kararlı hissedebilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.
Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/
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