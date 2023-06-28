29 Haziran 2023 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Sevgili Boğa; bugün partner, ortaklık, evlilik veya mahkeme konuları gündeminize gelebilir. Partner veya ortağınızla beraber seyahat, eğitim kararı alabilirsiniz. Duygularınızı yansıtırken çok abartılı bir tutum içine girebilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.