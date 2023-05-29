Haziran 2023 aylık burç yorumları: Haziran ayı burçlara neler getiriyor?

Aylık burç yorumlarını merak edenleri buraya alalım... Yeni bir aya giriyoruz, peki Haziran ayı astroloji açısından burçlara neler getiriyor? Haziran ayı burç yorumları neler söylüyor? Mayıs ayında astroloji için önemli tarihler hangileri? Merak edilen bu soruları Astrolog Dilara Yıldızhan yanıtladı... İşte Astrolog Dilara Yıldızhan'ın kaleminden Mayıs 2023 aylık burç yorumları: (Bu makalenin ardından astrolojide retro nedir başlıklı yazıya da bakabilirsiniz)

VENÜS RETRO SÜRECİ BAŞLIYOR

Venüs Retro süreci 23 Temmuz’da başlayacak. Etkisi haziran ayından itibaren yavaş yavaş kendini göstermeye başlayacak ve alt zemini oluşturacak.

HAZİRAN AYI GENEL BURÇ ETKİLERİ

Haziran ayında değişimler yaşayacak burçlar ikizler, balık, yay, başaklar olacak.

Haziran ayında ani durumlar içinde kalacak olanlar oğlak, akrep olacaktır.

Sakin atlatacaklar; boğa, yengeçler olacak.

HAZİRAN 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU HAZİRAN 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç; Haziran ayının ilk yarısında; seyahat, eğitim, hukuk, yurt dışı konularında karar alabilirsiniz. Bahsettiğim konularla ilgili süreçler nihayete erecektir. Sonuç beklediğinizden güzel olabilir. Aşk, çocuk, tatil, eğlence konularında şanslı olduğunu bir dönemde olacaksınız. Kariyer hayatınızda ise bazı sorunlar gündeme gelebilir.

Plüton oğlak burcuna geri dönüyor. Ocak 2024’e kadar; kariyer, iş hayatınızda krizsel durumlar gerçekleşebilir. Değişim, dönüşüm süreci kendini sert bir biçimde gösterebilir.

Haziran ayının ikinci yarısında; eğitim, seyahat, yakın çevreniz, sosyal medya konularında yeni bir sürecin içine çekilebilirsiniz. Güzel gelişmeler sizinle olacak. Yeni bir sözleşme, imza atabilirsiniz. Arabanızı değiştirebilirsiniz. Tatil, eğlence, flörtlerden dolayı harcamalarınız çok artabilir. Borsa da dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Ev, aile gayrimenkul konularında yenilikler sizi bekliyor. Maddi açıdan kalıcı çözümler üretebilirsiniz. Haziran ayınız şahane geçsin.

BOĞA BURCU MAYIS 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Boğa; Haziran ayının ilk on beş gününde; finans, borçlar, vergiler, ödemeler, miras konularında sonuçlanmalar gerçekleşebilir. Yeni bir ev alabilirsiniz. Yeni yatırımlar yapabilirsiniz. Ev, aile, gayrimenkul konularında şans sizinle olacak. Değişim gerçekleşebilir.

Plüton oğlak burcuna geri dönüyor. Ocak 2024’e kadar; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında krizsel süreçler gerçekleşebilir. Değişimlere ayak uydurabileceksiniz. Hatta krizi fırsata dönüştürebilirsiniz. Haziran ayının ikinci yarısında; para, kazançlarla ilgili yeni gelişmeler gerçekleşebilir. Yeni bir sözleşme imzalayabilirsiniz. Ticaret yapıyorsanız maddi açıdan gelir-gider akışı hızlanabilir. Aile, ev, gayrimenkul konularında şans sizinle olacak fakat bu durumun içinde kararsızlıklar kendini gösterebilir. Ani kararlar sorunlara sebep olabilir. Yakın çevre, seyahat, eğitim konularında ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizle ilgili kalıcı, uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Haziran ayınız şahane geçsin.



İKİZLER BURCU HAZİRAN 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili İkizler; Haziran ayının ilk yarısında; partner, evlilik, ortaklık konularında karar alma sürecine girebilirsiniz. Bu dönemde iletişimde sert bir dil kullanabilirsiniz. Yakın çevre, eğitim, seyahatlerle ilgili ise şans sizinle olmaya başlıyor olacak. Eğer yalnızsanız yeni bir aşk da gündeme gelebilir. Plüton oğlak burcuna geri dönüyor. Ocak 2024’e kadar; finans, krediler, yatırım, mirasla ilgili krizsel süreçler yaşayabilirsiniz. Para kaybına dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Beklenmedik sağlık problemleri gündeminize gelebilir. Haziran ayının ikinci yarısında; kendinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. İmajınızı yenileyebilirsiniz. Kariyer hayatınızda bazı sorunlar içinde kalabilirsiniz. Maddi açıdan ise güzel fırsatlar sizinle olacak. Eğitim, seyahat, iletişimde bazı aksilikler gerçekleşebilir. Kariyer hayatınızda ise beklenmedik yeni gelişmeler gerçekleşebilir.

Haziran ayınız şahane geçsin.

YENGEÇ BURCU HAZİRAN 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yengeç; Haziran ayının ilk yarısında; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar veya sağlığınızla ilgili bazı süreçlerin sonuna geliyor olacaksınız. Kararlı bir tutum sergileyebilirsiniz. Maddi açıdan ise dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında hayal kırıklıkları, aksilikler gündeme gelebilir.

Plüton oğlak burcuna geri dönüyor. Ocak 2024’e kadar; ilişki, ortaklık, evlilik, açık düşmanlarla ilgili krizsel süreçler içine çekilebilirsiniz. Manipülasyon, baskı görebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Haziran ayının ikinci yarısında; hastane, sağlık, bilinçaltınızla ilgili süreçler içine çekilebilirsiniz. Hayal kırıklıkları gerçekleşebilir. Maddi açıdan ise şanslar sizinle olacak. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında sosyal çevrenizin desteği sizinle olacak.

Haziran ayınız şahane geçsin.

ASLAN BURCU HAZİRAN 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Aslan; Haziran ayına dolunay enerjisiyle başlıyoruz. Dolunay enerjisiyle belirsiz konular görünür olacak. Aşk, çocuk, tatil, hobileriniz gündeme gelebilir. Bu konularda kararlar alabilirsiniz. Enerjiniz yüksek olacak. Harcamalarınız artabilir.

Plüton oğlak burcuna geri dönüyor. 2024 Ocak ayına kadar; çalışma hayatınızda, sağlığınızla ilgili krizsel süreçler içinde kalabilirsiniz. Ani sorunlar gündeminize gelebilir. Endişelenmek yerine sürece güvenmenizi tavsiye ediyorum. Haziran ayının ikinci dönemi yeniliklerin olduğu bir süreçte olacaksınız. Sosyal çevrenizde yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni topluluklara girebilirsiniz. Çevrenize yeni insanlar dahil olabilir. Sadece yine harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Para kaybı yaşamanız olası olabilir. Ayrıca fiziksel değişim yapabilirsiniz. Ruhsal konulara yönelebilirsiniz. Rüyalarınız aktifleşebilir. Kariyer hayatınızda yeni gelişmelerle maddi kaynaklarınızda kalıcı çözümler geliştirebilirsiniz.

Haziran ayınız şahane geçsin.

BAŞAK BURCU HAZİRAN 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Başak; Haziran ayının ilk on beş gününde; ev, aile, kariyer hayatınızla ilgili sonlanmalar, değişimler gerçekleşebilir. Karar vermekte zorlanabilirsiniz. Gizli aşklar gündeminize gelebilir. Partner veya ortakla ilgili hayal kırıkları gerçekleşebilir.

Plüton oğlak burcuna geri dönüyor. 2024 Ocak ayına kadar; çocuk, aşk, hobilerinizle ilgili krizsel durumlar içinde kalabilirsiniz. Dönüşümler yaşayabilirsiniz.

Haziran ayının ikinci yarısında; kariyer, iş veya kaderinizi etkileyecek yeni bir sürece girebilirsiniz. Partner veya ortağınızla ilgili hayal kırıkları gerçekleşebilir. Gizli aşklar gündeminize gelebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca sosyal çevreniz genişleyebilir. Bol bol sosyalleşebilirsiniz. Partner veya ortağınızla beraber seyahat, eğitim, yurt dışı konularında kalıcı kararlar alabilirsiniz.

Haziran ayınız şahane geçsin.

TERAZİ BURCU HAZİRAN 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Terazi; Haziran ayının ilk on beş gününde; kardeşler, eğitim, seyahat, yer değişikliği konuları gündeminize gelebilir. İş hayatınızda ise bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Sosyal çevreniz genişleyebilir. Yeni insanlar hayatınıza katılabilir. Aşk için ise şans sizinle olacak. Plüton oğlak burcuna geri dönüyor. 2024 Ocak ayına kadar; aile, ev, gayrimenkul konularında krizsel durumlar içinde kalabilirsiniz. Manipülasyon, baskı, aile içindeki büyüklerle ilgili sağlık problemleri gündeminize gelebilir.

Haziran ayının ikinci yarısında; başlangıçlar yer almaya başlayacak. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukla ilgili yeni kararlar gündeminize gelebilir. Çalışma hayatınızda ise bazı hayal kırıkları gerçekleşebilir. Sağlık problemlerinizi ihmal etmemelisiniz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız çok artabilir. Kariyer hayatınız ise ön plana çıkmaya başlıyor olacak. Çalışma hayatınızdaki gelişmelerle maddi kaynaklarınızla ilgili olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Haziran ayınız şahane geçsin.

AKREP BURCU HAZİRAN 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Akrep; Haziran ayının ilk yarısında; para, kazançlar, finansal yapınızla ilgili karar sürecine girebilirsiniz. Hobi, şans oyunları, borsa, tatilden dolayı harcamalarınız çok artabilir. Para kayıpları gerçekleşebilir. Kariyer hayatınızda ise güzel bir döneme gireceksiniz. Şans sizinle olacak. Plüton oğlak burcuna geri dönüyor. 2024 Ocak ayına kadar; yakın çevre, kardeşler, seyahat, eğitim, iletişim veya anlaşmalarda krizsel sorunlar içinde kalabilirsiniz. Kararlarınız çok sert ve etkili olacaktır bu da yıkımlara yol açabilir. Önemli anlaşmalara imza atabilirsiniz. Haziran ayının ikinci yarısında; finans, okültizm, ameliyat konuları gündeminize gelebilir. Yeni yapılanmalar içine girebilirsiniz. Çocuk, tatil, borsa, hobilerden dolayı harcamalarınız artabilir. Kariyer hayatınızda çatışmalar gerçekleşebilir. İlişki veya ortaklığınızda ciddi değişimler yaşayabilirsiniz. Çocuk, aşk, tatil, hobilerinizle ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz.

Haziran ayınız şahane geçsin.

YAY BURCU HAZİRAN 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yay; Haziran ayının ilk yarısında; fiziksel değişim yapabilirsiniz. Ortaklık-evlilik yapınızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Aile, ev konularında kararsızlıklar içinde kalabilirsiniz. Bazı hayal kırıklıkları gerçekleşebilir. Yurt dışı, seyahat, eğitim, hukuk konularında şans sizinle olacak. Bol bol seyahat edebilirsiniz. Yalnızsanız seyahatte, eğitimde, hukuk alanlarında aşk sizi bulabilir.

Plüton oğlak burcuna geri dönüyor. 2024 Ocak ayına kadar; para, kazançlarınızla ilgili krizsel süreçler içinde kalabilirsiniz. Bazı yıkımlar gerçekleşebilir. Dikkatli olmanız gereken bir sürece giriyorsunuz.

Haziran ayının ikinci yarısında; partner, ortaklık, evlilik, mahkeme konularında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Aile, ev konularında belirsiz bir sürece girebilirsiniz. Çalışma hayatınızda ise beklenmedik tartışmalar gerçekleşebilir. Sağlık konuları gündeminize gelebilir. Evcil hayvanınızla ilgilenebilirsiniz. Ev, aile, gayrimenkul konularında yeni gelişmeler gerçekleşebilir. Haziran ayınız şahane geçsin.

OĞLAK BURCU HAZİRAN 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Oğlak; Haziran ayının ilk yarısında; sağlık, hastaneler, kapalı alanlar gündeminize gelebilir. Ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz. İletişimde, seyahatlerde sorunlar gündeminize gelebilir. Maddi konularda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Finansal açıdan ise şans sizinle olmaya başlıyor olacak. Yalnızsanız aşk için güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

Plüton oğlak burcuna geri dönüyor. 2024 Ocak ayına kadar; krizsel bir tutum sergileyebilirsiniz. İş hayatınızda bazı sorunlar gündeminize gelebilir. Sorumluluklarınız artabilir. Çok sert bir tutum sergileyebilirsiniz. Haziran ayının ikinci yarısında; yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Özellikle çalışma hayatınızda, yanınızda çalışanlarla ilgili yeni düzenlemeler gerçekleşebilir. Gündelik hayat rutininizde değişimler yaşayabilirsiniz. İletişimde dikkatli olmalısınız. Aşk, çocuk, tatil, hobilerinizden dolayı harcamalarınız artabilir. Tartışmalar gerçekleşebilir. Eğitim, seyahat, yakın çevrenizle ilgili yeni gelişmeler gerçekleşebilir. Aşk, çocuk, hobilerinizle ilgili gelecek vadeden kararlar alabilirsiniz. Haziran ayınız şahane geçsin.

KOVA BURCU HAZİRAN 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Kova; Haziran ayının en şanslısı sizsiniz. İlk on beş günde; sosyalleşebilirsiniz. Topluluk-derneklerde ön plana çıkabilirsiniz. Sosyal hayatınızdan dolayı harcamalarınız artabilir. Aşk, evlilik, ortaklıklar şans sizinle olacak.

Plüton oğlak burcuna geri dönüyor. 2024 Ocak ayına kadar; sağlık, gizli düşmanlıklar, manipülasyon, dava, mahkeme süreçleri gündeminize gelebilir. Sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum.

Haziran ayının ikinci yarısında; aşk, tatil, hobilerinizle ilgili konular gündeminize gelebilir. Harcamalarınız artabilir. Borsada dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Partner veya ortakla tartışmalar gerçekleşebilir. Ev, aile, gayrimenkul konularında kalıcı uzun süreli gelir elde edebileceğiniz yatırımlar yapabilirsiniz. Haziran ayınız şahane geçsin.

BALIK BURCU HAZİRAN 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Balık; Haziran ayının ilk yarısında; kariyer, iş hayatınızda ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Bazı hayal kırıkları gerçekleşebilir. Sorumluluklarınız artabilir. Çalışma hayatınızda veya sağlığınızla ilgili şans sizinle olacak.

Plüton oğlak burcuna geri dönüyor. 2024 Ocak ayına kadar; sosyal çevrenizle ilgili krizsel durumlar içinde kalabilirsiniz. Sizi kaosa çekebilirler. Güçlü insanların, arkadaşlarınızın yıkımlarına tanık olabilirsiniz. Haziran ayının ikinci yarısında; ev, aile, gayrimenkul konularında yeni kararlar alabilirsiniz. Bazı hayal kırıkları gerçekleşebilir. Hayatın her alanında sorumluluklarınız artabilir. Çalışma hayatınızda, gündelik rutinlerinizde bazı aksilikler gerçekleşebilir. Eğitim, seyahat, trafikte, iletişimde bazı sorunlar yaşanabilir. Aşk, tatil, hobilerinizle ilgili ise güzel gelişmeler sizinle olacak. Seyahat, eğitim, kardeşlerinizle ilgili kalıcı uzun vadeli projeler geliştirebilirsiniz.

Haziran ayınız şahane geçsin.

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