29 Nisan 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Balık; Sorunları çözmenin en iyi yolu her şeyi geniş bir perspektiften görmektir. Hafta hızlı ve sarsıcı bir şekilde başlayacak ve başkalarını korkutabilecek şeyler olabilir, ama sen zaten her şeyi kontrol altında tutmaya alışıksın. Zorlu zamanlarla her zamanki bilge felsefenle yüzleşirsen, her şeyin uzaktan bakıldığında çok daha kolay yönetilebilir olduğunu göreceksin.