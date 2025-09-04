5 Eylül 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Terazi; küçük bir cesur eylem her şeyi değiştirebilir. Başlangıçta korku veya tereddüt sizi ele geçirebilir. Eğer kalbiniz olumlu bir cevap veriyorsa, adımı atın. Bu, sizin için doğru olan şeye doğru bir dönüş yapma anınızdır. Sonucun tamamını bilmenize gerek yok; sadece anı güvenle yaşayın. İç sesinizin en hafif itici gücü bile, büyük bir güce sahip bir seçime yönlendirebilir.