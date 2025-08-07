8 Ağustos 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?
8 Ağustos 2025 Cuma günü burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor? 8 Ağustos 2025 günlük burç yorumlarını Astrolog Dilara Yıldızhan, Elele okuyucuları için yazdı.
Duygu Karagül
8 Ağustos 2025 Cuma günü astroloji burçlar için neler söylüyor? Astrolog Dilara Yıldızhan; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumlarını Elele okuyucuları için yazdı. İşte 8 Ağustos 2025 günü için günlük burç yorumları...
8 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
KOÇ BURCU - 8 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Koç; partneriniz, eşiniz veya yakın arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde bazı sürprizler yaşanabilir. Biri, ilişkinin koşullarını değiştirmek isteyebilir ya da sıra dışı bir öneriyle gelebilir. Belki de siz daha fazla özgürlük istiyorsunuz? Başkalarıyla olan iletişiminizde biraz gerginlik olabilir.
BOĞA BURCU - 8 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Boğa; iş yerinde her şey biraz şansa kalmış gibi olabilir. Beklenmedik gelişmeler planları değiştirebilir. Ekipmanlar bozulabilir. Yeni fikirler ve öneriler, mevcut düzeni korumak isteyenler tarafından dirençle karşılanabilir. Hep böyle olmuştur zaten.
İKİZLER BURCU - 8 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler; ebeveynleri dikkatli olmalı çünkü çocuklar için kazalara açık bir gün. Öte yandan, sosyal planlar iptal olabilir. Ya da son dakika heyecan verici bir davet alabilirsiniz. Yaşça büyük biri ya da otorite konumunda biri, eğlenceli planlara karşı çıkabilir.
YENGEÇ BURCU - 8 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç; şu anda burcunuzdaki Venüs sayesinde oldukça diplomatik ve çekicisiniz, çünkü bugün evde ya da aile içinde beklenmedik gelişmeler sabrınızı test edebilir. Bir ebeveyn ya da yaşlı biri değişime direnebilir. Bu arada, ortak kaynaklarla ilgili anlaşmazlıklar yaşanabilir.
ASLAN BURCU - 8 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Aslan; söylediğiniz ve yaptığınız her şeye dikkat edin çünkü kazalara açık bir gün. Haklı olduğunuzu düşünseniz bile, üstünüzde baskı kurmaya çalışmayın. Bir arkadaş ya da grup içindeki biri sizi şaşırtabilir. Zor bir gün olabilir.
BAŞAK BURCU - 8 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Başak; iş, evcil hayvanlar ya da sağlığınızla ilgili gerginlikler bugün doruk noktasına ulaşabilir. Bu durum, ani bir gelir değişikliği, nakit akışı sorunu ya da sahip olduğunuz bir eşya ile ilgili olabilir. Hatta, ortak sahip olunan bir şey hakkında biriyle tartışabilirsiniz. Dikkatli olun.
TERAZİ BURCU - 8 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi; huzuru korumak için elinizden geleni yapın çünkü hem çocuklarla olan ilişkilerde hem de arkadaşlar ve gruplarla ilgili konularda gerginlik yaşanabilir. Bu yüzden, alışılmadık şekilde öfkenizi kontrol edemeyebilirsiniz. Sakin kalın ve başkalarına olan sorumluluklarınızı yerine getirin. Mutluluğu seçin.
AKREP BURCU - 8 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Akrep; Güneş’in haritanızın en tepe noktasında olması sayesinde şu sıralar çevrenizde olumlu bir izlenim bırakıyorsunuz. Ancak bugün, biraz geri planda kalmayı tercih edeceksiniz. Perde arkasında gelişen beklenmedik bir durum ilginizi gerektirebilir. Ebeveynler ve patronlarla sabırlı olun.
YAY BURCU - 8 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yay; sizin için kazalara açık bir gün, bu yüzden dikkatli olun. Acele etmeyin. Bilge marangoz gibi olun. “İki kez ölç, bir kez kes.” Bir arkadaş ya da grup üyesi sizi şaşırtabilir, bu da çocuklarla ilgili sorumlulukların artmasına neden olabilir. Ya da belki bu bir sosyal etkinliği etkiler.
OĞLAK BURCU - 8 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Oğlak; beklenmedik bir gelişme, toplum içindeki itibarınızı etkileyebilir. Yaşananlar, başkalarının sizi nasıl gördüğünü etkileyebilir. Belki de artık daha fazla özgürlük istediğinizi gizleyemiyorsunuz.
KOVA BURCU - 8 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Kova; seyahat planlarınızı ya da medya, yayıncılık, tıp veya hukukla ilgili konuları etkileyebilecek beklenmedik bir gelişme olabilir. Bu yüzden bugün tetikte ve dikkatli olmalısınız. Ancak aynı alanlarda sürpriz fırsatlar da aniden ortaya çıkabilir. Takipte kalın ve en iyisini umun.
BALIK BURCU - 8 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Balık; özellikle ortak mülkler ya da paylaşılan sorumluluklarla ilgili mali konularda tartışmalar yaşanabilir. Bu durum, ev içindeki bir düzeni sarsabilir. Özellikle yaşadığınız yerle ilgili yeni bir yaklaşım benimsemeniz gerekebilir. Sonunda bu, size daha fazla özgürlük ve daha iyi bir durum getirebilir.