8 Ağustos 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Yay; sizin için kazalara açık bir gün, bu yüzden dikkatli olun. Acele etmeyin. Bilge marangoz gibi olun. “İki kez ölç, bir kez kes.” Bir arkadaş ya da grup üyesi sizi şaşırtabilir, bu da çocuklarla ilgili sorumlulukların artmasına neden olabilir. Ya da belki bu bir sosyal etkinliği etkiler.