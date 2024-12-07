8 Aralık 2024 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Terazi; bugün çalışma hayatı, sağlık , gündelik işler veya evcil hayvanınızla ilgili konulardan dolayı iletişim, seyahat, eğitim konularında aksilikler gerçekleşebilir. Ayrıca yurt dışı, eğitim, seyahatlerde bazı gecikmeler söz konusu olabilir.