8 Temmuz 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Aslan; ne kadar yol kat ettiğini fark edeceğin bir farkındalık gelebilir. Bir olay, konuşma ya da içsel bir düşünce, farkında olmadan ne kadar iyileştiğini gösterebilir. Önceden sert tepki vereceğin bir duruma artık daha yumuşak yaklaşabilirsin. Acının yerini huzur alabilir. Bu farkındalık belki sessiz ama güçlü olacaktır. Onu kabul et ve değerini bil; çünkü bu, senin gerçek gücündür. Artık eskisi gibi biri değilsin—ve bu başlı başına bir başarıdır.