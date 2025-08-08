9 Ağustos 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?
9 Ağustos 2025 Cumartesi günü burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor? 9 Ağustos 2025 günlük burç yorumlarını Astrolog Dilara Yıldızhan, Elele okuyucuları için yazdı. İşte tüm burçlara göz atabileceğiniz günlük burç yorumları...
Duygu Karagül
9 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
KOÇ BURCU - 9 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Koç; Arkadaşlarınızla veya içinde bulunduğunuz gruplarla uğraşırken sabırlı olun çünkü bugünkü enerji tartışmaları tetikleyebilir. Aynı enerji, romantik partnerinizle ya da çocuklarınızla olan ilişkinizde de sorunlar yaratabilir. Unutmayın: Öfkenin panzehiri sabırdır.
BOĞA BURCU - 9 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Boğa; Bugün bir otorite figüründen; bir ebeveyn, patron, öğretmen, önemli kişi izin ya da onay istemek için uygun bir gün değil. Büyük ihtimalle alacağınız yanıt, “Hadi oradan!” olacaktır. Ayrıca kendinizi ev ve aile sorumluluklarıyla kariyerinizin talepleri arasında sıkışmış hissedebilirsiniz.
İKİZLER BURCU - 9 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler; Bugün sizin için kaza riski yüksek bir gün, bu yüzden sabırlı ve dikkatli olun. Hareket etmeden veya konuşmadan önce düşünün. Merkür retrosu, geçmişten insanları karşınıza çıkarabilir, ulaşımda gecikmeler ve iletişim karışıklıkları yaratabilir.
YENGEÇ BURCU - 9 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç; Ödemelerin veya mali görüşmelerin uzaması ya da aksaması can sıkıcı olabilir. Merkür retrosu şu anda bu tür sorunlar çıkarabilir. Ancak bugün bir şeyler netleşebilir ve bu da gecikmelere çözüm görmenizi sağlayabilir. Pozitif düşünün.
ASLAN BURCU - 9 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Aslan; Bugünkü Dolunay, burcunuzun tam karşısında olduğu için eşiniz, partneriniz ya da yakın arkadaşlarınızla ilişkilerde gerginlik hissedebilirsiniz. Ateşli Mars, İletişim Evinizde olduğu için oldukça güçlü tepkiler verebilirsiniz. Hem kendi mutluluğunuz hem de başkalarının mutluluğu için yumuşak davranın.
BAŞAK BURCU - 9 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Başak; Sağlık, evcil hayvan ya da işinizle ilgili sıkıntılar bugün su yüzüne çıkabilir. Ancak değişim genellikle tek bir olayla değil, bir dizi birikimle olur. Bugün bir arkadaşınızla konuşun; hem yardımcı olacak hem de yaratıcı bir çözüm sunabilir.
TERAZİ BURCU - 9 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi; Romantik partneriniz ya da çocuklarınızla ilişkileriniz, bugünkü Dolunay’ın enerjisiyle sınanabilir. Üstelik Mars burcunuzda olduğu için normalden daha agresif olabilirsiniz; bu da sizi “ağzınıza geleni söyleyip sonra pişman olma” durumuna düşürebilir.
AKREP BURCU - 9 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Akrep; Aile ilişkileri ve otorite figürleriyle olan diyaloglar, bugünkü Dolunay yüzünden gerilebilir. Odağınızı, önümüzdeki birkaç ay içinde yapabileceğiniz seyahat planlarına, tatillere veya eğlenceli kaçamaklara çevirin. İşe yarayan neyse ona yönelin.
YAY BURCU - 9 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yay; Bugünkü enerji, sizin için hem fiziksel hem de sözlü olarak hafif kaza riski taşıyor. Bu nedenle farkında olun ve sonradan pişman olacağınız bir şey yapmaktan kaçının; mesela düşünmeden tepki vermek gibi.
OĞLAK BURCU - 9 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Oğlak; Özellikle miras ya da ortak mülkiyetle ilgili bazı finansal konular, onay ya da uzlaşma gerektirebilir. Neyse ki, Venüs şu anda burcunuzun karşısında olduğu için başkalarıyla ilişkileriniz gayet uyumlu. Ayrıca Mars, haritanızın tepe noktasında olduğundan kontrol tamamen sizde.
KOVA BURCU - 9 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Kova; Bugün Dolunay burcunuzda olduğu için içinizde bir enerji dalgalanması hissedebilirsiniz; birikim ve ardından boşalma. Bu duygu salınımı, eşiniz, partneriniz veya yakın arkadaşlarınızla ilişkilerde zorlayıcı olabilir. Bunun farkında olun.
BALIK BURCU - 9 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Balık; İş, evcil hayvan veya sağlığınızla ilgili bazı konular bugün Dolunay’ın etkisiyle gerginlik yaratabilir. Neyse ki, çocuklarla, romantizmle veya sosyal etkinliklerle keyifli zamanlar geçirme fırsatları var. Harika!