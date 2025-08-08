9 Ağustos 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Başak; Sağlık, evcil hayvan ya da işinizle ilgili sıkıntılar bugün su yüzüne çıkabilir. Ancak değişim genellikle tek bir olayla değil, bir dizi birikimle olur. Bugün bir arkadaşınızla konuşun; hem yardımcı olacak hem de yaratıcı bir çözüm sunabilir.