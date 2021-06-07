Aşk, kariyer, sağlık: Burçları bugün neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 07 Haziran 2021 pazartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Duygu Demir Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 07 Haziran günlük burç yorumlarını kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...



07 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 07 HAZİRAN 2021



Finansal kararlarınızın önemli olduğu, koşullarınızı korumak isteyeceğiniz bir gün olacak. Sabah saatlerinde beklenmedik bir harcama olabilir.

BOĞA BURCU - 07 HAZİRAN 2021

Kendinize, sizi rahat ve mutlu kılan koşullara odaklanmak istediğiniz bir gün olacak. İştahınız artabilir. Öğle saatlerinde bir engelle karşılaşabilir, sıkıştığınızı hissedebilirsiniz.

Biraz daha sakin ve akışta kalmak istediğiniz bugünde, kendi içinize dönebilir ve sizi mutlu edecek şeylere odaklanmak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde ani bir farkındalık, gelişme sizi şaşırtırken öğle saatlerinde biraz sıkışık hissedebilirsiniz.

Kalbinizde umudun büyüdüğü bir gün olacak. Enerjiniz ve motivasyonunuz yüksek, geçtiğimiz günlerdeki baskı unsuru azalmaya başladı. Gün boyunca sosyal çevrenizle ilişkileriniz önemli olacak.

Kendinizi ispat etmek istediğiniz, hırslı bir günden merhaba. Gün ortasında sizi engelleyen bir kişi ya da durumla karşılaşabilir, sıkıştığınızı hissedebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 07 HAZİRAN 2021

Bugün elinizdeki koşulları korumak isteyecek, kendinize ve konforunuza odaklanacaksınız. Yine de ticari koşullar, eğitimler, seyahatler gündeme gelebilir. Öğle saatlerinde iş ortamında canınızı sıkan bir durum oluşabilir.

Bugün zihniniz çok dolu olmasına rağmen duygusal anlamda biraz daha sıkışık hissedebilirsiniz. Kararları tek başınıza almaktansa duygusal anlamda bağlı olduğunuz kişilerle beraber hareket etmek gerekecek. Krizleri çözümlemeniz gerekebilir.

Bugün gündeminiz ikili ilişkiler. Kalıcı ve sağlam adımları önemsemenize rağmen istikrarsız bir durumla karşılaşmanız olası. Yine de beraberce hareket etmek sizin için önemli olacak.

Gün boyunca iş ortamınız, yapılacaklar, sağlık koşullarınız, beslenmeniz gibi konulara odaklısınız. Sabah saatlerinde hızlıca yapılması gerekenler, öğle saatlerinde çıkacak bir engel sizi dinamik tutacak. Öğleden sonra daha stabilsiniz.

Bugün yetenekleriniz, sizi mutlu eden konular, çocuklar, flörtler gündemde. Sabah saatlerinde beklenmedik bir haber alabilirsiniz. Öğle saatlerinde kaynaklarınızla ilgili bir sorumluluk nedeniyle canınız sıkılabilir.

Bugün ev, yuva içindeki ilişkilere odaklısınız. Yapmanız gerekenler, aile büyükleri, sizi nelerin mutlu ettiği hep aklınızda olacak. Öğle saatlerinde her şeyi aynı anda yönetmek biraz zor olabilir.

Gün boyunca iletişim trafiğiniz yoğun olacak. Özellikle sabah saatlerinde beklenmedik bir haber alabilirsiniz. Öğle saatlerinde ise kontrolünüz dışındaki durumlar nedeniyle istediğiniz kararları alamayabilir, bir aksilikle karşılaşabilirsiniz.

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