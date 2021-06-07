Haftalık burç yorumları (07 Haziran-13 Haziran 2021)

Aşk, kariyer, sağlık... 07 Haziran 2021- 13 Haziran 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Duygu Demir, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...



07 HAZİRAN -13 HAZİRAN 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

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Bu hafta yılın ilk güneş tutulması ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyoruz. Kararlarınız önemli olacak. Her türlü görsel, sözel iletişim, anlaşmalar, resmi yazılı evraklar, belgeler, sunumlar, kısa vadeli seyahatler gündeme geliyor. Cuma günü Mars'ın Aslan burcuna geçmesiyle 29 Temmuz'a kadar enerjiniz yükselecek.

Yılın ilk güneş tutulması finansal kararlarınızı ilgilendiren alanda olacak. Sahip olduğunuz her türlü maddi ve manevi kaynaklar gündeme gelecek. Maddi kazançlar, gelir şekliniz, paranızı nereden nasıl kazandığınız, taşınabilir mallar ve bütçeniz üzerine daha çok kafa yoracaksınız. 11 Haziran günü Mars'ın Aslan burcuna geçmesiyle enerjinizi ev ve yuvaya akıtmaya başlıyorsunuz.

Yılın ilk güneş tutulması bu hafta Perşembe günü burcunuzda meydana gelecek. Önümüzdeki 6 ay boyunca bu dönemde ortaya çıkan gündemlerle ilgileneceksiniz. Aynı zamanda 18 yılın temellerini atıyorsunuz. Şansınız, kişisel yetenekleriniz, sağlık, fiziksel koşullarınız, dış görünüşünüz ve ilişkilerinizde yenilenmeler meydana geliyor.

Bu yıl tutulmalar 6 ve 12.evinizde meydana geliyor. Hayati koşullarınızı tümüyle kontrol edebilmeniz maalesef pek mümkün değil. Biraz inzivaya çekilmek, kendi içinize dönmek ve ruhsal enerjinizle ilgilenmek iyi gelecek. Cuma günü Mars'ın artık burcunuzdan çıkması ile biraz rahatlayacaksınız. Enerjinizi daha çok finansal koşullarınızı büyütmeye odaklanacaksınız.

Bu hafta yılın ilk güneş tutulması ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyoruz. Tutulma ile umutlarınız ve isteklerinize odaklanacak, hedef odaklı olacaksınız. İyimserliğiniz yükseliyor. Arkadaşlıklar ve içinde olduğunuz sosyal gruplar, dostlardan destek alacaksınız. Cuma günü itibariyle Mars'ın burcunuza geçmesiyle 29 Temmuz'a kadar enerjiniz yükseliyor. Motivasyonunuz yüksek olacak, risk alacaksınız. Hem daha atak hem de biraz gergin olabilirsiniz.

Bu hafta Perşembe günü meydana gelen güneş tutulması ile kariyerinizde önemli bir dönüm noktasındasınız. Üstlerimiz, patronlarımız, patronlarla ilişkilerimiz, iş yapış şeklimiz, başarı, popülarite gibi konular gündeme gelecek. İlerlemek için doğru adımları atmak isteyeceksiniz. Cuma günü itibariyle Mars 12.evinize geçiyor. 29 Temmuz'a kadar enerjiniz biraz düşük olabilir, gizli rekabet ve düşmanlıklarla uğraştığınızı görebilirsiniz.

Bu hafta yılın ilk güneş tutulması İkizler burcunda meydana geliyor. Hayat görüşünü geliştirecek, risk almanızı sağlayacak çalışmalar yapabilirsiniz. Eğitimler, seyahatler, ticari girişimler, hukuki mücadeleler gündeme gelecektir. Satış pazarlama işleri, basın yayın çalışmaları zamanı olacak. Cuma günü Mars'ın Aslan burcuna geçmesiyle 29 Temmuz'a kadar sosyal çevreniz hareketleniyor.

Perşembe günü yılın ilk güneş tutulması İkizler burcunda meydana geliyor. Size ortak kararlar almanın önemini hatırlatmak isteyen bir yanı var. Ben’den biz’e geçmenin ne demek olduğunu hatırlayacak, başkalarıyla paylaştığımız kaynakları konuşacaksınız. Kiminiz için fiziksel ve/ya psikolojik sağlık da gündeme gelebilir. Krizleri çözmeniz gerekecek. Cuma günü itibariyle Mars'ın Aslan burcuna geçmesi enerjinizi daha çok kariyer ve itibarınızla ilgili konulara yönlendirecek. 29 Temmuz'a kadar çalışma temponuz yoğun.

Karşıt burcunuz İkizler'de meydana gelen güneş tutulması ile bu hafta ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili önemli kararlar gündemde. Kim, kiminle, nasıl ne şekilde devam edecek diye düşüünecek ve alternatiflerinizi değerlendirmek isteyeceksiniz. 11 Haziran günü Mars'ın Aslan burcuna geçmesiyle enerjiniz yükseliyor. Yeni girişimler için harekete geçmeye başlıyorsunuz.

Bu hafta yılın ilk güneş tutulması meydana geliyor. Sorumluluk, beceriklilik, hizmet etme, çalışma ortamı, beraber çalıştığımız insanlarla olan ilişkimiz, masamızın üstü, çalışma tarzımız daha çok gündeme gelecek. Verimlilik için yeni planlamalar yapmak isteyecek, yeni anlaşmaların peşinde olacaksınız. Cuma günü itibariyle Mars Aslan burcuna geçiyor. 29 Temmuz'a kadar ödemeler, finansal koşullar ve biraz da krizli bir gündeminiz olacak.

Yılın ilk güneş tutulması bu hafta İkizler burcunda meydana geliyor. Hayatta sadece kendiniz için yaptıklarınız, sizi mutlu eden şeyler, hobiler, sanatsal yetenekler, yaratıcılığın günlük hayatta kullanımı gündeme geliyor. Ayrıca yeni aşklar, flörtler başlayabilir, çocuklarla ilgili konular gündeme gelebilir. Şanslı olduğunuzu hissedeceksiniz. Akabinde 11 Haziran'da Mars Aslan burcuna geçiyor ve ikili ilişkilerinizi hareketlendiriyor.

Bu hafta İkizler burcunda Güneş tutulması meydana geliyor. Yılın ilk Güneş tutulması ışığını köklerinize, aileye, aile ilişkilerine, evin için yansıtıyor. Çocukluk dönemine dair konuşmalar gündeme geliyor. Gayrimenkul, yatırım, taşınma, tadilatlar, evin içindeki ilişkiler gündemde olacak. Ayrıca cuma günü Mars burç değiştirerek Aslan burcuna geçiş yapıyor ve sizin de iş hayatınızı, günlük koşturmacalarınızı hızlandırıyor. Sağlığınıza daha özenli olmanız gereken zamanlar başlıyor.

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