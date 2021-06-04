Aşk, kariyer, sağlık: Burçları bugün neler bekliyor?
Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık... Burçları bugün neler bekliyor? Astrolog Duygu Demir'in kaleminden 04 Haziran 2021 günlük burç yorumları...
Aşk, kariyer, sağlık... 04 Haziran 2021 salı günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Duygu Demir Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 04 Haziran günlük burç yorumlarını kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...
04 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 04 HAZİRAN 2021
Bir yandan gerginliğimizin tırmandığı bir yandan da akıl karışıklıklarımızın olduğu bugünlerde kendinize odaklanmak ve önceliklerinizi gerçekleştirmek istediğiniz bir gündesiniz.
BOĞA BURCU - 04 HAZİRAN 2021
Finansal karmaşaların olduğu bugünlerde, yakınlarınızla ilişkilerinizdeki gerginlikler sizi yorabilir. Hayatı biraz daha akışına bırakmak gereken bir gün olacak.
İKİZLER BURCU -04 HAZİRAN 2021
Geleceğe yönelik aklınızın oldukça karışık olduğu bugünlerde bir yandan finansal anlamda ya da sağlıkla ilgili sıkışık hissedebilirsiniz. Sosyal çevrenizle iletişim içinde olmak size iyi gelecek.
YENGEÇ BURCU - 04 HAZİRAN 2021
Bugünlerde kendinizi gergin ve sıkıntılı hissediyor olabilirsiniz. Ani ve fevri tepkiler vermeden, sağlığınıza özen göstermeniz önemli. İş, aile daha çok gündemde olacak.
ASLAN BURCU - 04 HAZİRAN 2021
Sosyal çevreniz ve gelecek planlarınızla ilgili akıl karışıklıklarınız olabilir. Biraz daha içe dönük bir öfke, gerginlik yaşamanız çok normal. Daha sabırlı kalmakta fayda var. Gün. Boyunca hayallere dalabilir, yeni girişimleri düşünebilirsiniz.
BAŞAK BURCU - 04 HAZİRAN 2021
Kariyer ve aileye yönelik kararsızlıklarınızın, akıl karışıklıklarının olduğu bugünlerde sosyal çevreniz ile anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Biraz daha içe dönük kalıp, krizleri çözmek gerekecektir.
TERAZİ BURCU - 04 HAZİRAN 2021
Gelecek planlarınız, eğitimler ve seyahatler konusunda aklınızın karışık olduğu bugünlerde, ev ve kariyer arasındaki dengeyi oturtmak pek kolay olmayabilir. Partnerinizin bireysel tavırları dikkatinizi çekecek.
AKREP BURCU -04 HAZİRAN 2021
Geçmişi andığınız ve ilişkilerde olan biteni sorguladığınız bir gün sizi bekliyor. Parasal konularda doğru kararlar almak isterken iş ortamında sizden beklentiler çok olacak.
YAY BURCU - 04 HAZİRAN 2021
İkili ilişkiler ve ortaklıklar konusunda aklınızın dağınık olduğu günlerden geçiyoruz. Seçim yapmakta, harekete geçmekte zorlanabilirsiniz. Finansal konularda sizi sıkıştıran durumlar olası. Yine de cesur olduğunuz bir gün olacak.
OĞLAK BURCU - 04 HAZİRAN 2021
Bugünlerde kendinizi baskı altında, saatli bomba misali hissedebilirsiniz. İşlerinizle ilgili akıl karışıklıklarınız olası. Eve dair yapmanız gerekenler ön plana çıkacak gibi duruyor.
KOVA BURCU -04 HAZİRAN 2021
Dalgın ve dağınık olduğunuz bugünlerde ikili ilişkiler ve çocuklarla ilgili gündemleriniz olabilir. İş ortamında çözmeniz gereken problemler çıkması olası. Bireysel davranmak isteyeceksiniz.
BALIK BURCU - 04 HAZİRAN 2021
Ev içinde sizden beklenenlerle ilgili karmaşalarınız olabilir. Enerjiniz biraz düşük olacak. Yine de finansal konularla ilgili çözümler üretmek isteyeceksiniz.
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