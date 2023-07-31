1 Ağustos 2023 günlük burç yorumları: Dilara Yıldızhan'ın kaleminden koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...
1 Ağustos 2023 Salı günü burçlara neler getiriyor? Hangi burcu bugün neler bekliyor? 1 Ağustos 2023 günlük burç yorumlarını Astrolog Dilara Yıldızhan kaleme aldı. İşte tüm burçlar için günlük burç yorumları...
Burç yorumları astrolojiye ilgi duyanlar tarafından yakından takip ediliyor. Astroloji özellikle de koronavirüs döneminde ilginin daha da arttığı bir alan. Haftalık, aylık, yıllık yorumların yanı sıra günlük burç yorumları da en çok arananlar arasında... Bugün ise 29 Temmuz Cumartesi günü. Peki, 1 Ağustos 2023 Salı günü astroloji burçlar için neler söylüyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 1 Ağustos Salı günü için günlük burç yorumları...
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1 AĞUSTOS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
KOÇ BURCU-1 AĞUSTOS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Koç; bugün sosyal çevre, arkadaşlarınızdan dolayı harcamalarınız çok artabilir. Beklenmedik gelişmeler içinde kalabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.
BOĞA BURCU -1 AĞUSTOS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Boğa; bugün kariyer, iş hayatınızda bazı belirsizlikler belirli hale geliyor ama bu durum sizi biraz sarsabilir. Gününüz şahane geçsin.
İKİZLER BURCU - 1 AĞUSTOS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, evlilik, hukuk konularıyla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Psikolojik olarak zorlanabilirsiniz ama ilahi koruma sizinle olacak. Gününüz şahane geçsin.
YENGEÇ BURCU - 1 AĞUSTOS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç; bugün finans, miras, ödemelerle ilgili bazı aksilikler gündeminize gelebilir. Ayrıca sosyal çevrenizden dolayı harcama yapmak zorunda kalabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.
ASLAN BURCU -1 AĞUSTOS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Aslan; bugün evlilik, ortaklık, yakın arkadaş gibi konularda belirsiz hususlar belirli hale geliyor. Ayrıca iş hayatınızda bazı aksilikler gündeme gelebilir. Gününüz şahane geçsin.
BAŞAK BURCU - 1 AĞUSTOS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Başak; bugün çalışma hayatı, sağlık, gündelik rutinlerinizle ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Ayrıca yurt dışı, seyahat, hukukla ilgili şans sizinle olacak. Gününüz şahane geçsin.
TERAZİ BURCU -1 AĞUSTOS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUM
Sevgili Terazi; bugün aşk, çocuk, tatil veya hobilerinizle ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Harcamalarınız artabilir. Borçlara, ödemelere dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Gününüz şahane geçsin.
AKREP BURCU -1 AĞUSTOS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Akrep; bugün ev, aile, gayrimenkul konuları ve iş hayatınızla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Partner veya ortağınızla bazı anlaşmazlıklar içinde kalabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.
YAY BURCU - 1 AĞUSTOS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yay; bugün eğitim, seyahat, kardeşler veya yakın çevre konularında yeni konular gündeminize gelebilir. Yer değişikliği kararı alabilirsiniz. Çalışma hayatınızda bazı sorunlar gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.
OĞLAK BURCU -1 AĞUSTOS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Oğlak; bugün para, kazançlarınızla ilgili yeni gelişmeler gerçekleşebilir. Hobi, tatil, aşk konularından dolayı harcamalarınız artabilir. Gününüz şahane geçsin.
KOVA BURCU-1 AĞUSTOS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Kova; kendinizle ilgilenebilirsiniz. Aile, ev, partner veya ortaklık yapınızla ilgili yeni gelişmeler gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.
BALIK BURCU -1 AĞUSTOS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Balık; bugün hastane, sağlık konuları veya psikolojik durumlar içinde kalabilirsiniz. Eğitim, seyahat konularında bazı aksilikler gerçekleşebilir. Çalışma arkadaşlarınızla iletişimde sorunlar gerçekleşebilir. Yakın çevrenizin desteği sizinle olacak.
Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/
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