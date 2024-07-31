1 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Koç, boğa, akrep...

1 Ağustos 2024 perşembe günü astroloji burçlar için neler söylüyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 1 Ağustos perşembe günü için günlük burç yorumları...



1 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 1 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün ev, aile konularında ani gelişmeler kariyer hayatınızı etkineyebilir. Gününüz şahane geçsin.



BOĞA BURCU - 1 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün yakın çevre, eğitim, seyahat konularında bazı konular tamamlanabilir. Gününüz şahane geçsin. Boğa burcu kadını özellikleri

İKİZLER BURCU - 1 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün para, kazançlarınızla ilgili kadınlardan destek görebilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

YENGEÇ BURCU - 1 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün duygularınızı çevrenizle rahatlıkla paylaşabilirsiniz ve kişisel bakımınızla ilgilenebilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

ASLAN BURCU - 1 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün hastane, sağlık konuları gündeme gelebilir ayrıca ruhsal olarak şifalanabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

BAŞAK BURCU -1 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün sosyal çevrenizle ve partnerinizle birlikte kalıcı kararlar alabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

TERAZİ BURCU - 1 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün kariyer hayatınızda duygularınızı ifade ederken bazı krizsel süreçler gerçekleşebilir ayrıca evinizle ilgili sorumluluklarınız artabilir. Gününüz şahane geçsin.

AKREP BURCU - 1 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün seyahat, eğitim, yurt dışı veya hukuksal konularda otoritelerden desteklenebilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

YAY BURCU - 1 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün finans, sağlık, özel hayatınızda ani gelişmeler gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.

OĞLAK BURCU - 1 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün yakınlarınızla, partnerinizle zaman geçirebilirsiniz ve beraber ortak kararlar alabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

KOVA BURCU -1 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün gündelik işler, sağlık veya çalışma arkadaşlarınızla düzenleme ve bazı planları sonuçlandırabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

BALIK BURCU - 1 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU