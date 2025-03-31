1 Nisan 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili İkizler; Gelecek vaat eden bir dönem yaklaşıyor, aktivite ve ilerleme dolu ancak öncekilerden daha az stresli. İlişkileri güçlendirmek ve işbirliği yapmak için ideal bir zaman olacak, bu da ilerlemenize ve engelleri aşmanıza olanak tanıyacak. Aynı zamanda aşk için de iyi bir zaman olacak.