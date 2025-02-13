14 Şubat 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Oğlak; İşinizi veya finansal projelerinizi aceleye getirmekten kaçının. Her şeyin bir zamanı vardır ve siz aksini düşünseniz de, iyi gidiyorsunuz. Çok acele ederseniz, her şeyi mahvedebilirsiniz. Aciliyet hissetseniz bile, rahatlamaya çalışın çünkü peşinde olduğunuz hedef hala çok uzakta.