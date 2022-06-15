16 Haziran 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 16 Haziran 2022 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 16 Haziran günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 16 Haziran Perşembe için günlük burç yorumları...



16 HAZİRAN 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 16 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün iş hayatınızda önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Özellikle de maddi kaynaklarınızı bereketlendirecek ve iyileştirecek, hayallerinizi de destekleyecek olumlu destekler alabilirsiniz ve kendinizi güçlü hissedebilirsiniz ama ego savaşına girerseniz şanslarınızı tepebilirsiniz. Ayrıca sosyal çevrenizdeki otorite figürlerinden destek görerek eğitim, yeni bir sözleşme imzalama gibi önemli kararlar alabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 16 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün yurt dışı, eğitim, hukuk, iş hayatınızı da etkileyen önemli kararlar alabilirsiniz. Özellikle de maddi kaynaklarınızı disipline edebilecek destekler görebilir, otoriteyle maddi kaynaklarınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Sosyal çevrenizden de hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilecek fırsatlar elde edebilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 16 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün maddi kaynaklarınız, ödemeler, borçlar, vergi gibi durumlarla ilgili kariyer hayatınızda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Beklenmedik kadın figürlerden destek görebilirsiniz. Ayrıca yurt dışı, eğitim, hukuk alanındaki bir otorite figüründen destek görebilir, kalıcı kararlar alabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 16 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün partner ya da ortağınızla yurt dışı, eğitim, hukukla ilgili ortak hareket edebilir, hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilecek fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ayrıca bekarsanız sosyal çevrenizden aşk aniden sizi bulabilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili ise korunuyorsunuz.

ASLAN BURCU - 16 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün çalışma hayatınızla ilgili önemli fırsatlar yakalayabilir, kariyer hayatınızdaki bir kadından destek görebilirsiniz. Ayrıca maddi kaynaklarınızla ilgili hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilecek fırsatlar yakalayabilirsiniz. Partner ya da ortakla kalıcı ve uzun vadeli kararlar alabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 16 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; bugün aşk, flört, çocuk ya da hobilerinizle ilgili güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Eğer bekarsanız aşk sizi aniden bulabilir ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek ilişki fırsatları yakalayabilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz varsa ilişkinizi daha iyi hale dönüştürebilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise kalıcı ve uzun vadeli kararlar alabilir, otoriteden desteklenebilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 16 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün aile ve ev hayatınızla ilgilenebilirsiniz. Aile ve ev hayatınızı olumlu etkileyecek maddi kaynaklarla ilgili fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ayrıca sağlık, çalışma hayatınızda hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilecek kararlar alabilirsiniz. Ayrıca aşk, çocuk, hobi konularıyla ilgili önemli ve kalıcı kararlar alabilirsiniz. Alacağınız kararlar eğitim, yurt dışı, seyahat konularınızı içerebilir.







AKREP BURCU -16 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün yakın çevre, kardeşlerle ortak kararlar alabilirsiniz. Partner ya da ortakla uzlaşabilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Ayrıca aile ya da evinizle ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz ve bu durum maddi kaynaklarınızı olumlu etkileyebilir. Aşk ve çocuktan ya da hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek fırsatlar yakalayabilirsiniz.







YAY BURCU - 16 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün maddi gelirlerinizi olumlu etkileyecek ve bereketlendirecek fırsatlar yakalayabilirsiniz. Çalışma hayatınızda, yanınızda çalışanlardan destek görebilirsiniz. Aile ve evinizle ilgili hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek adımlar atabilirsiniz. Partner ya da ortakla kalıcı uzun vadeli kararlar alabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 16 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün aşk, çocuk ya da hobilerinizle ilgili beklenmedik güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz ve güçlü kararlar alabilirsiniz. Eğitim, kardeşler, seyahatlerle ilgili hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek fırsatlar yakalayabilirsiniz ve hayalleriniz için adımlar atabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili kalıcı ve uzun vadeli kararlar alabilir, otoriteden desteklenebilirsiniz.

KOVA BURCU -16 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün içe çekilebilir ve kendinizi duygusal olarak yalnız hissedebilirsiniz. Buna rağmen ev ve ailenizle ilgili ani gelişen önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ayrıca maddi kaynaklarınızla ilgili hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek fırsatlar yakalayabilirsiniz. Çocuk, aşk, hobilerle ilgili ise kalıcı ve uzun vadeli kararlar alabilirsiniz.

BALIK BURCU -16 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün sosyal çevre, arkadaşlarınızla ilgilenebilirsiniz ve aşk hayatınızı olumlu etkileyecek önemli kararlar alabilirsiniz. Eğer bekarsanız yakın çevrenizden aşk sizi aniden bulabilir. Aile ve evinizle ilgili kalıcı ve uzun vadeli önemli kararlar alabilirsiniz.

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