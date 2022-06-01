Haziran 2022 aylık burç yorumları: Aşk, kariyer, sağlık... Burçları neler bekliyor?

Aylık burç yorumlarını merak edenleri buraya alalım... Yeni bir aya giriyoruz, peki Haziran ayı astroloji açısından burçlara neler getiriyor? Haziran ayı burç yorumları neler söylüyor? Haziran ayında astroloji için önemli tarihler hangileri? Merak edilen bu soruları Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü yanıtladı... İşte Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü'nün kaleminden Haziran 2022 aylık burç yorumları: (Bu yazının ardından Haftalık burç yorumları (30 Mayıs- 5 Haziran 2022) başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)

HAZİRAN 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU HAZİRAN 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

4 Haziran’da Satürn arkadaşlık ve sosyal yaşam alanınızda retro hareketine başlayacak. Çevrenizdeki kişilerle olan ilişkilerinizi sorgulayabilirsiniz. Bazı kişilerle geçmişten kapanmamış meseleleriniz gündeme gelebilir, bunlara tekrar bakmanız gerekiyor olabilir. 13 Haziran’da Merkür, 23 Haziran’da ise Venüs İkizler burcuna geçiyor. Yakın çevrenizle daha fazla iletişim halinde olabilirsiniz. Kardeşleriniz, akrabalarınız ya da yakın dostlarınızla telefonlaşma veya görüşme sıklığınız artabilir. Ayrıca birçok seyahat planı gündeminize gelebilir, ara ara kendinizi tekrar valiz hazırlarken bulabilirsiniz. Eğitim hayatınızla ilgili olarak da şanslı bir dönem başlıyor. İmzalayacağınız sözleşmelerden güzel paralar kazanabilirsiniz. Özellikle bu alanlarda atmak istediğiniz adımlar için yöneticiniz Mars’ın Satürn’le pozitif etkileşimde olacağı 28 Haziran’ı değerlendirin. 14 Haziran’da gerçekleşecek olan Dolunay sürecinde de eğitim konuları, yurt dışı planlarınız ya da uluslararası işleriniz ön plana çıkacak. Gelecek planlarınızla ilgili önemli bir karar eşiğine gelebilirsiniz. 29 Haziran’da gerçekleşecek olan Yeniay ise aileniz ve evinizle ilgili konuları gündeminize taşıyacak. Bu süreçte alacağınız kararlarda önceliği ailenizin ihtiyaç ve beklentilerine verebilirsiniz.

BOĞA BURCU HAZİRAN 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

4 Haziran’da Satürn kariyer evinizde retro hareketine başlayacak. Kariyerinizle ilgili bazı blokajlar yaşayabilirsiniz. Yeterince sorumluluk almadığınız veya çalışmadığınız konular karşınıza çıkabilir. 12 Haziran’da yöneticiniz Venüs ile Uranüs burcunuzda kavuşacak. İlişkilerinizde kendi alanınızı koruma ihtiyacınız yoğun olabilir. Kendinize daha fazla vakit ayırmak ve daha özgür hissetmek isteyebilirsiniz. Bu süreçte dengeye ihtiyacınız olacak. 13 Haziran’da Merkür, 23 Haziran’da ise Venüs İkizler burcuna geçiyor. Para alanınız hız kazanacak. Birçok yeni kazanç fırsatı karşınıza çıkabilir. Sözleşmeler, anlaşmalar, kredi almak ya da yatırım yapmak gibi konular gündeminize gelebilir. Zihinsel olarak daha fazla bu konularla meşgul olacaksınız. 14 Haziran’daki Dolunay’da ise ortak kazançlarınız ağırlıklı olarak gündemde olacak. Miras konuları, borç ya da ödemelerinizle ilgili olarak bir karar aşamasına gelebilirsiniz. Özellikle paylaşılan kaynaklarla ilgili olarak gerginlik yaratacak durumlar söz konusu olabilir. Ayın üçüncü haftasında iş gündeminiz yoğunlaşıyor. İş yerinde bağımsız hareket etmek yerine ekip çalışması yapmak durumunda kalabilir ve biraz zorlanabilirsiniz. Diğer taraftan sosyal yaşamınız açısından keyifli bir dönem. 29 Haziran’da gerçekleşecek olan Yeniay ise sürpriz bir seyahat olasılığını gündeme getirebilir.

İKİZLER BURCU HAZİRAN 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

4 Haziran’da Satürn retro hareketine başlarken yurt dışı bağlantılı işlerinizde veya yüksek öğrenim alanında tamamlanmamış işleriniz karşınıza çıkmaya başlayabilir. Bazı konuları tekrar ele almanız ve daha fazla çalışmanız gerekebilir. Hayat önünüzü kesmiş gibi hissedebilir ve geleceğe dair biraz umutsuz olabilirsiniz. Ancak negatif enerjiye girmek yerine aldığınız dersleri görmeye çalışın. Yöneticiniz Merkür 12 Haziran’da, Venüs ise 23 Haziran’da burcunuza geçiyor. Planlarınız, projeleriniz hız kazanacak. Özellikle 23 Haziran’dan sonrası dış görünüm değişiklikleri, güzellik veya estetik konuları için ideal bir dönem. Gözler üzerinizde olacak. 14 Haziran’daki Dolunay, sizi ilişkiniz ya da evliliğinizle ilgili bir karar aşamasına getirebilir. Özgürleşme arzunuz yoğun olabilir. İleriye taşınma aşamasında bir ilişkiniz varsa bir anda fikir değiştirebilirsiniz. Yine de acele kararlar almamanız önem taşıyor. Fevri hareketlerden kesinlikle uzak durun. Kariyerinizle ilgili alacağınız kararlar, imza atacağınız sözleşmeler ya da önemli iş görüşmeleri için 20 Haziran’ı değerlendirebilirsiniz. Şans sizden yana olacak. Güzel kazanç fırsatları da elde edebilirsiniz. Ay sonundaki Yeniay da para evinizde gerçekleşecek. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU HAZİRAN 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

4 Haziran’da Satürn retro hareketine başlarken kapanmamış bir miras davası, sonuca ulaşmamış ortak kazançlı işler ya da eski borçlarınız tekrar karşınıza çıkabilir. Yeniden ele almanız ve çözümlemeniz gereken konularla ilgilenebilirsiniz. 13 Haziran’da Merkür, 23 Haziran’da ise Venüs İkizler burcuna geçecek. Sizin bilinçaltınızı hareketlendirecek olan bu geçişlerde, iç dünyanızda birçok farkındalık yaşarken yorgun düşebilirsiniz. Duygusal iniş-çıkışlarınızın da artabileceği bu dönemde, zihninizden geçenleri yazıya dökmenizde büyük fayda var. Özellikle ilişkilerinizle ilgili hızlı aydınlanmalar yaşayabilirsiniz. Bunlar daha sonra yolunuzu aydınlatacak. 14 Haziran’daki Dolunay ise sağlığınızı gündeme taşıyor. Fazla sorumluluk alan, fedakar ve özverili yapınız yine size zarar verebilir. Günlük akışınızı, rutinlerinizi, kendi ihtiyaçlarınıza da alan açacak şekilde yeniden düzenlemelisiniz. Bazı yüklerinizi bırakmanızın ve özgürleşmenizin vakti geldi. Bu size çok iyi gelecek. 21 Haziran’da Güneş burcunuza geçiyor, doğum gününüz yaklaşıyor. Enerjiniz ve motivasyonunuz yüksek olacak. 29 Haziran’daki Yeniay da sizin burcunuzda gerçekleşecek. Yeni plan ve projelerinizi hayata geçirmek için çok uygun bir dönem.

ASLAN BURCU HAZİRAN 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

4 Haziran’da Satürn ilişki ve ortaklık alanınızda retro hareketine başlayacak. Uzun ilişkiniz ya da evliliğinizde son dönemde sizi zorlayan konulara yeniden bakmanız gerekiyor. Özellikle sorumluluk, özveri, sabır gibi konu başlıkları karşınıza çıkabilir. Aynı durum, varsa ortaklıklarınız için de geçerli. 13 Haziran’da Merkür, 23 Haziran’da ise Venüs İkizler burcuna geçecek. Sosyal hayatta oldukça aktif olacağınız günler başlayacak. Yeni insanlarla tanışabilir, bolca sohbet hatta flört edebilirsiniz. Telefon trafiğiniz, sosyal medyadaki hareketliliğiniz de artabilir. Gözlerin üzerinizde olması sizi mutlu edecek. 14 Haziran’daki Dolunay da gündeminize aşk ve ilişkileri taşıyor. Özgürleşme arzusu hissedebilirsiniz. Fevri hareketlerden uzak durun, ani bitiş kararları sonradan sizi üzebilir. Zaten kapanmış defterlerle ise vedalaşmanın tam zamanı olacak. Hemen ertesinde yöneticiniz Güneş, Satürn ile çok güzel bir etkileşim yapıyor. Günlük hayatınıza yeni ve kalıcı bir düzen getirebilirsiniz. Yeniden spora dönmek, bir diyete başlamak ya da yeni alışkanlıklar kazanmak için destekleniyor olacaksınız. 29 Haziran’daki Yeniay sizi içsel olarak zorlayabilir. Yeni başlangıç tohumları ekmek üzere bazı kararlar alabilirsiniz. Ancak gergin bir enerjide olmanız mümkün.

BAŞAK BURCU HAZİRAN 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

4 Haziran’da Satürn retro hareketine başlayacak ve hem günlük hayat akışınız hem de sağlığınızla ilgili konularda geri dönüp bakmanız gerekenler karşınıza çıkacak. İşinizde yeterince verimli olmanızı engelleyen koşullara bakmak ve yeniden düzenleme yapmak durumunda kalabilirsiniz. 13 Haziran’da yöneticiniz Merkür, 23 Haziran’da ise Venüs İkizler burcuna geçiyor. Kariyer alanınızı hareketlendirecek olan bu geçişler size yeni kararlar aldırabilir. İmza süreçleri, iş görüşmeleri ya da toplantı trafiğiniz artabilir. Yeni bir işe başlayabilir, iş değiştirebilirsiniz. Parasal anlamda da güzel gelişmeler bekleyebilirsiniz. 14 Haziran’daki Dolunay ev ve aile konularını gündeminize taşıyor. Bir taşınma kararı, ev alım-satım süreçlerinde hızlı gelişmeler söz konusu olabilir. Dikkat etmeniz gerekense, ani kararlar almamak. Bir an önce bir karar almanız ya da neticelendirmeniz gerekiyormuş gibi sabırsızlık hissedebilirsiniz. 20 Haziran, ilişkiler konusunda oldukça şanslı bir gün. Partnerinizle güzel bir iletişim kurabilir, duygu paylaşımı yapabilir ya da ilişkinizi geleceğe taşıyacak bir karar / teklif alabilirsiniz. Yeni tanışmalar için de çok güzel bir zaman dilimi. 29 Haziran’daki Yeniay ise arkadaşlık ve sosyal ilişki alanınızda gerçekleşiyor. Yeni kişilerle tanışabilirsiniz, yakın dostlukların temeli atılabilir.

TERAZİ BURCU HAZİRAN 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

4 Haziran’da Satürn aşk evinizde retro hareketine başlayacak. İlişkinizle ilgili eski defterler açılabilir. Ya da geçmişteki bir ilişkiniz yeniden karşınıza çıkabilir. Burada yeniden ve sabırla bakmanız gereken bir konu var demektir. Görmezden geldiğiniz sürece karşınıza çıkacak olan bu konu sizin için bir hayat sınavı olabilir. Yüzleşmekten kaçmayın. 12 Haziran’da yöneticiniz Venüs ile Uranüs kavuşuyor. Ortaklı işlerinizde, borç-ödeme, kredi ya da miras konularında lehinize hızlı gelişmeler olabilir. Ancak beklenmedik parasal kayıplar da olabileceğinden temkinli olmanızda fayda var. 13 Haziran’da Merkür, 23 Haziran’da ise Venüs İkizler burcuna geçecek. Yurt dışı bağlantılı işleriniz hız kazanabilir. Seyahat trafiğiniz artabilir. Bir yurt dışı tatili ya da iş seyahati yapabilirsiniz. Yüksek öğrenim sürecindeyseniz oldukça başarılı olacağınız bir döneme giriyorsunuz. Kendinizi geleceğe dönük olarak daha umutlu hissetmeye başlayabilirsiniz. 14 Haziran’daki Dolunay sürecinde gündeminizden uzaklaşma arzusu duyabilir ve kısa bir seyahat planı yapabilirsiniz. Tüm koşuşturmanızın arasında biraz kendinize zaman ayırmaya ihtiyacınız var. 18 Haziran, aşk ve ilişkiler açısından zorlayıcı bir tarih. İlişkinizde baskı altında olduğunuzu hissedebilirsiniz. Ya da partnerinizle aranıza mesafe girebilir. Odağınızı kendi rutinlerinize kaydırmak, egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek size çok iyi gelebilir. Ay sonundaki Yeniay’da ise kariyerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.

AKREP BURCU HAZİRAN 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

4 Haziran’da Satürn retro hareketine başlayacak ve aileniz ya da evinizle ilgili aldığınız kararlara, son dönemde attığınız adımlara geri dönüp bakmanız gerekecek. Aile büyükleriyle ilgili bazı sorumluluklar üstlenebilirsiniz. Rafa kaldırılmış olan bir taşınma ya da ev alım-satım kararını yeniden gündeme alabilirsiniz. 13 Haziran’da Merkür, 23 Haziran’da ise Venüs İkizler burcuna geçecek. Ortak kazançlı işleriniz, miras, kredi, vergi, sigorta konuları hız kazanabilir. Yeni ortaklıklar kurabilirsiniz. Hızlı kararlar ve imza süreçleri söz konusu olabilir. Yeni gelir kaynakları elde edebileceğiniz bir dönem. Bir miras davası varsa lehinize sonuçlanabilir. 14 Haziran’daki Dolunay da para evinizde gerçekleşiyor. Yeni bir bütçe planı yapabilirsiniz. Gelir-gider dengenize bakarak yeni kararlar alabilirsiniz. Fazlaca harcama yaptığınız alanları gözlemlemenizde fayda olabilir. Ayın üçüncü haftasında günlük rutinlerinizi yeniden düzenlemek, bir spor ya da diyet planına başlamak için motivasyonunuz yüksek olacak. Vakti gelen sağlık kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. 29 Haziran’daki Yeniay ise sürpriz bir yurt dışı tatilini gündeminize taşıyabilir.

YAY BURCU HAZİRAN 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

4 Haziran’da Satürn retro hareketine başlayacak. Kendinizi tam ifade edemediğiniz konular ve doğru iletişim kuramadığınız kişiler tekrar karşınıza çıkabilir, bunlara yeniden bakmanız gerekebilir. Bazı konuları konuşmanın ya da derdinizi anlatmanın vakti gelmiş olabilir. Özellikle yakın çevre ya da kardeşlik ilişkileriniz ön planda olacak. 13 Haziran’da Merkür, 23 Haziran’da ise Venüs İkizler burcuna geçecek. Size etkisi ise ilişkinizle ilgili konuların hız kazanması olacak. Özellikle 23 Haziran’dan itibaren bir evlilik teklifi ve kararı gündeme gelebilir. Var olan ilişkinizde romantik ve keyifli günler geçirebilirsiniz. Eğer sorunlu bir süreçten geçtiyseniz sorunlar çözülebilir ve taze bir başlangıç yapabilirsiniz. İlişkiniz yoksa hayatınıza yeni birisi girebilir ve flört enerjisi size iyi gelebilir. Bu dönem başlayacak olan bir flört daha ciddi bir ilişkiye de dönüşebilir. 14 Haziran’daki Dolunay sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Hayatınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Bu süreçte odağınızı ilişkinizden ziyade kendinize yönelteceksiniz. Dış görünüm değişiklikleri yapabilirsiniz. 20 Haziran civarında yöneticiniz Jüpiter’in Merkür ile pozitif etkileşimi olacak. Eviniz ya da ofisinizle ilgili bir değişiklik gündeme gelebilir. Daha büyük bir eve taşınmak ya da ofisinizi büyütmek gibi kararlar alabilirsiniz. 29 Haziran’daki Yeniay ise ortak kazançlı işlerinizde yeni başlangıçlar getirebilir.

OĞLAK BURCU HAZİRAN 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

4 Haziran’da yöneticiniz Satürn para evinizde retro hareketine başlayacak. Gelir-gider dengenize yeniden bakmanız gerekiyor. Gelirinizde bir kısıtlanma, azalma söz konusu olabilir ya da gelir elde etmek için daha fazla çalışmanız gerekebilir. Bunlara bağlı zorlanmalar ve blokajlar yaşayabilirsiniz. 13 Haziran’da Merkür, 23 Haziran’da ise Venüs İkizler burcuna geçecek. Günlük rutinlerinizde bir hızlanma olabilir, bol koşuşturmalı bir sürece girebilirsiniz. Ajandanızın oldukça dolu olacağı günler başlıyor. Çok fazla dağılabileceğiniz için bir konuya yoğunlaşmanız zor olabilir. O nedenle önemli işlerinizden ziyade yapılacak işler listenizdeki daha hızlı halledebileceğiniz işlere odaklanın. Bu arada kendinizi ihmal etmeniz durumunda sağlığınız alarm verebilir, dikkatli olun. Özellikle zihinsel olarak çok yorulabilirsiniz. Yeni bir spor ya da diyet planına başlamak içinse ideal bir zaman olacak. 14 Haziran’da gerçekleşecek olan Dolunay ise size yeni farkındalıklar getirecek. Rüyalarınız yoğunlaşabilir, iç sesinizi de daha net duyabilirsiniz. Özellikle kısıtlanmış hissettiğiniz konulara bakabilirsiniz. Bazı vedaları yapmanızın ve bilinçaltınızı şifalandırmanızın zamanı gelmiş olabilir. Hemen sonrasında Ay sizin burcunuzdayken Satürn’ün Güneş’le yapacağı pozitif etkileşim de size tam bir gökyüzü desteği anlamına geliyor. Sadece gerçekçi olmaya dikkat etmelisiniz. Ay sonundaki Yeniay ise ilişki alanında yeni başlangıçlar getiriyor.

KOVA BURCU HAZİRAN 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

4 Haziran’da yöneticiniz Satürn retro hareketine başlayacak. Genel olarak hayatınızda geriye dönük tamamlanmamış işler, yeterince çalışılmamış konular tekrar karşınıza çıkabilir. Kendinizi ifade ederken zorlanabilirsiniz. Geçmişte başlamış olduğunuz plan ve projelerinize yeniden odaklanmanızda fayda var. Bunlar üzerinde biraz daha çalışmanız gerekiyor olabilir. 13 Haziran’da Merkür, 23 Haziran’da ise Venüs İkizler burcuna geçecek. Size etkisi ise aşk ve ilişki alanınızın hareketlenmesi olacak. Özellikle 23 Haziran’dan itibaren tanışacağınız birinden etkilenebileceğiniz, flört edebileceğiniz ya da âşık olabileceğiniz bir dönem başlıyor. İlişkiniz varsa birlikte keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Eğer sorunlu bir süreçten geçtiyseniz sorunlar çözülebilir ve taze bir başlangıç yapabilirsiniz. 14 Haziran’daki Dolunay arkadaşlık ve sosyal alanınızda gerçekleşiyor. Hayatınıza yeni kişiler girebileceği gibi, bazılarıyla yollarınız ayrılabilir. Ve bu kararı bir anda verebilirsiniz. Fevri olmamaya özen gösterin. Hemen sonrasında kafa karışıklığı yaşamak, kendinizi yalnız hissetmek gibi olasılıklarınız var. Yaşadıklarınızın size ne öğrettiğine odaklanın. Gidenlere değil, yanınızda kalanlara bakın. Ayın sizin burcunuzda olduğu 18 Haziran’da yöneticiniz Satürn ile Venüs arasında negatif etkileşim olacak. Herhangi bir dış görünüm değişikliği kararı almayın. Ay sonundaki Yeniay ise günlük hayatınızı derleyip toplama ve sağlığınızla daha fazla ilgilenme yönünde size destek verecek.

BALIK BURCU HAZİRAN 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

4 Haziran’da Satürn retro hareketine başlayacak ve son dönemde içinden geçtiğiniz tüm konulara şöyle bir dönüp bakmanızı isteyecek. Biraz kendinizle kalıp düşünmek ihtiyacındasınız. Yaşadığınız tüm zorlanmalara rağmen aldığınız dersleri görmeye çalışın. 13 Haziran’da Merkür, 23 Haziran’da ise Venüs İkizler burcuna geçecek. Size etkisi ise evinizle ilgili konuların hız kazanması olacak. Bir taşınma kararı, ev alım-satım gündeme gelebilir. Birçok görüşme ve konuşma yapabilirsiniz. Zihninizin çok dolu olabileceği bu süreçte dikkatinizi tek konuya vermekte zorlanabilirsiniz. O nedenle önemli kararları hızlıca almayın. 14 Haziran’daki Dolunay’da işinizle ilgili konular gündeme geliyor. İşten ayrılma, iş değiştirme, kendi işinizi kurma gibi önemli bir karar aşamasına gelebilirsiniz. Baskı altında hissettiğiniz koşullardan özgürleşme arzunuz yoğun olacak. Bu süreçte parasal kayıplara karşı dikkatli olun. Dolunayı takip eden günlerde sosyal hayatınızda keyfinizi kaçıran gelişmeler olabilir. Çevrenizdeki bazı kişilerin gerçek yüzlerini göremiyor olabilirsiniz. 19 Haziran tarihini bir yere not edin. Ay sizin burcunuzdayken yöneticiniz Neptün ile Venüs arasında pozitif etkileşim olacak. İlham kanallarınızın açık, yaratıcılığınızın çok yüksek olduğu bugünü verimli çalışmalarla değerlendirebilirsiniz. Dış görünüm değişiklikleri yapmak istiyorsanız yine 19-20 Haziran tarihleri çok uygun. Ay sonunda ise aşk hayatınızda yeni başlangıçlara hazırlanın.

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