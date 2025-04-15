16 Nisan 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Aslan; Sağlam durun ve büyük bir ılımlılıkla; hem dış baskılara hem de kendi iç çatışmalarınıza karşı koyun ve sonunda başarılı olacaksınız veya her şeyi özlemini çektiğiniz şeye doğru yönlendireceksiniz. Önemli engelleri aşmanız gerekse de, şans hala sizin yanınızda ve bugün hayat size bunun bir işaretini verecek.