18 Ekim 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 18 Ekim 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 18 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 18 Ekim Pazartesi için günlük burç yorumları...

18 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 18 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün aşk, çocuk, tatil, hobi konuları gündeminize gelebilir ve güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Aşk açısından şanslı bir dönemdesiniz. Partner ya da ortakla beraber eğlenebilir, tatile çıkabilirsiniz.



BOĞA BURCU - 18 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün aile ve ev konuları gündeminize geliyor. Aile evinizde bazı sorunlar yaşanabilir ama bir taraftan da beklenmedik olumlu gelişmeler sizinle olacak. Bir rahatsızlığınız var ise korunuyorsunuz. Çalışma hayatı, gündelik işler, yanınızda çalışanlar uzlaşabilirsiniz. Aşk konusunda kalıcı uzun vadeli kararlar alabilirsiniz.







İKİZLER BURCU - 18 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün yakın çevre ve kardeşlerle ilgilenebilirsiniz ve onlarla iletişime geçebilirsiniz. Eğitim ve seyahat alanında da güzel gelişmeler sizi bekliyor. Aşk, çocuk, eğlence, hobilerinizle ilgili olumlu kararlar alabilirsiniz. Sosyal çevrenizin de desteği bugün sizinle.

YENGEÇ BURCU -18 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün para ve maddi kaynaklar gündeminize gelebilir. Kariyerinizle ilgili güzel gelişmeler maddi kaynaklarınızı büyütebilir. Ayrıca ev ve ailenizle ilgili gerçekleştirmek istedikleriniz için adım atabilirsiniz.







ASLAN BURCU - 18 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Duygularınızı ifade edebilir ve çevrenize karşı duyarlı olabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahatle ilgili fırsatlar karşınıza çıkabilir. Sosyal çevrenizin de desteğiyle eğitim, seyahat konularında olumlu gelişmeler gerçekleşebilir.

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BAŞAK BURCU - 18 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ama bu durum sizi zorlamayacak ve maddi kaynaklarınızı güçlendirecek fırsatlar yakalayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda gerçekleştirmek istediklerinize daha da yaklaşabilirsiniz ve maddi kaynaklarınızı güçlendirebilirsiniz.







TERAZİ BURCU -18 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Partner ya da ortaklıktan yana şanslı bir gündesiniz ayrıca partnerle beraber harekete geçebilirsiniz. Güzelleşmek, fiziksel değişim yapmak için iyi bir gündesiniz.

AKREP BURCU -18 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün kariyer ve iş hayatınıza odaklanabilirsiniz ama bazı sorunlar gerçekleşebilir. Çalışma hayatınızdaki kişilerin desteğiyle korunuyorsunuz. Hastane, kapalı alanlar, cezaevi gibi konularda olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca gizli aşk söz konusuyla onunla yeni bir karar alabilirsiniz. Kariyer hayatınızda da gizli biri sizi destekleyebilir.

YAY BURCU - 18 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Aşk, çocuk, hobi, tatil konularında güzel gelişmeler yaşanabilir. Çocuğunuzla ilgili seyahat, eğitim kararı alabilirsiniz. Aşk, hobi konusunda seyahat edebilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 18 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün finansal konularla ilgili ailenizi de ilgilendiren olumlu kararlar alabilirsiniz. Ayrıca iş hayatınızda olumlu gelişmeler yaşanabilir. Beklenmedik terfi gündeme gelebilir.

KOVA BURCU- 18 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün partner, ortaklık, yakın arkadaş, mahkeme konuları gündeminize gelebilir. Partner ya da ortakla uzlaşabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, hukuk, seyahatle ilgili güzel gelişmeler sizinle olacak.

BALIK BURCU -18 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün çalışma hayatı, yanınızda çalışanlarla ilgilenebilirsiniz ve kazançlarınızı arttıracak projelere imza atabilirsiniz. Finansal açıdan güzel bir gündesiniz. Diyete başlayabilirsiniz. Kalp, sırt, omurga rahatsızlıklarına ise dikkat etmelisiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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