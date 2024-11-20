21 Kasım 2024 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?
21 Kasım 2024 perşembe günü burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor? 21 Kasım 2024 günlük burç yorumlarını Astrolog Dilara Yıldızhan kaleme aldı. İşte tüm burçlara göz atabileceğiniz günlük burç yorumları...
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21 KASIM 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
KOÇ BURCU - 21 KASIM 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Koç; bugün aşk, tatil, çocuk ve hobilerinizden dolayı harcamalarınız artabilir.
BOĞA BURCU - 21 KASIM 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Boğa; bugün ev, aile konularında fevri bir tavır sergileyebilirsiniz.
İKİZLER BURCU - 21 KASIM 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler; bugün yakın çevre, eğitim, seyahat veya hukuksal alanda ani gelişmeler gerçekleşebilir.
YENGEÇ BURCU - 21 KASIM 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç; bugün maddi kaynaklar ve gelirlerinizle ilgili özellikle sosyal çevrenizden dolayı bazı sorunlar gerçekleşebilir.
ASLAN BURCU -21 KASIM 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Aslan; bugün kendinize zaman ayırabilir, imajınızla ilgilenebilirsiniz ve iş hayatınızda ani gelişmeler gerçekleşebilir.
BAŞAK BURCU - 21 KASIM 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Başak; bugün duygusal olarak bunalımlı veya yalnız hissedebilirsiniz ancak yurt dışı, eğitim, seyahatlerle ilgili ani şans sizinle olabilir.
TERAZİ BURCU -21 KASIM 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUM
Sevgili Terazi; bugün sosyal çevrenizle ilgili ani gelişmeler sizi finans veya psikolojik olarak etkileyebilir.
AKREP BURCU - 21 KASIM 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Akrep; bugün iş, kariyer hayatınız ön planda olabilir ancak ortağınız veya ilişkilerinizle ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir.
YAY BURCU - 21 KASIM 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yay; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuksal süreçlerde beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir.
OĞLAK BURCU - 21 KASIM 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Oğlak; bugün finans, sağlık veya özel hayatınızdaki gelişmeler aşk, tatil, çocuk veya hobilerinizle ilgili konuları etkileyebilir.
KOVA BURCU-21 KASIM 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Kova; bugün ilişki ve ortaklıklarınızdaki gelişmeler aile hayatınızı etkileyebilir.
BALIK BURCU - 21 KASIM 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Balık; bugün çalışma hayatı, sağlık veya gündelik işlerinizki gelişmelerle iletişim, seyahat veya eğitim konularında bazı sorunlara neden olabilir.
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