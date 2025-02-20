21 Şubat 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Balık; Bugün sizin için oldukça olumlu bir gün, her ne kadar acı verici ve biraz zor olsa da. Arkadaşınız olarak gördüğünüz birinin size ihanet ettiğini veya komplo kurduğunu öğreneceksiniz. Olumsuz durumlara rağmen önemli olan, durumun önüne geçebilmeniz ve başınıza zarar gelmesini engelleyebilmenizdir.