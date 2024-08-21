22 Ağustos 2024 pazartesi günü burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?
22 Ağustos 2024 perşembe günü burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor? 22 Ağustos 2024 günlük burç yorumlarını Astrolog Dilara Yıldızhan kaleme aldı. İşte tüm burçlara göz atabileceğiniz günlük burç yorumları...
- 2024 yılı burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?
- Ağustos 2024 aylık burç yorumları: Aşk, sağlık, kariyer... Burçları neler bekliyor?
22 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
KOÇ BURCU - 22 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Koç; bugün biraz bunalımlı hissedebilirsiniz ve hastane, sağlık konuları gündeme gelebilir. Gününüz şahane geçsin.
BOĞA BURCU - 22 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Boğa; bugün arkadaşlarınızla ilgili konularla, ilişki-çocuk dengesine dikkat etmeniz gerekebilir. Gününüz şahane geçsin.
İKİZLER BURCU - 22 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler; bugün aile, ev hayatınızda bazı kaossal durumlar iş hayatınıza yansıyabilir. Gününüz şahane geçsin.
YENGEÇ BURCU - 22 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç; bugün kendinizi ifade ederken tutucu bir tavır sergileyebilirsiniz ve yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Seyahatlerde dikkatli olmanız tavsiyedir. Gününüz şahane geçsin.
ASLAN BURCU - 22 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Aslan; bugün duygusal olarak güvende hissedemeyebilirsiniz ve sosyal çevrenizle iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.
BAŞAK BURCU - 22 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Başak; bugün ilişkilerinizdeki sorunluluklarınızdan dolayı kendinize zaman ayırmak da zorlanabilirsiniz ancak şans be fırsatlar da sizinle olacak. Gününüz şahane geçsin.
TERAZİ BURCU - 22 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUM
Sevgili Terazi; bugün duygusal olarak kendinize , hayat rutinlerinize yenilik ekleyebilirsiniz. Ayrıca çevrenizdeki kadınlarla bazı anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.
AKREP BURCU - 22 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Akrep; bugün kendinizi ön planda tutarak çevrenizin ilgisiniyle karşılaşabilirsiniz ancak dalgınlıklara dikkat. Gününüz şahane geçsin.
YAY BURCU - 22 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yay; bugün duygusal olarak biraz inişli, çıkışlı hissedebilirsiniz. Kökleriniz, ailenizle ilgili durumlarda sakin kalmanız tavsiyemdir. Gününüz şahane geçsin.
OĞLAK BURCU - 22 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Oğlak; bugün yeni bir eğitim, seyahat veya aşk, çocuk konularında güzel gelişmeler için adım atabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.
KOVA BURCU - 22 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Kova; bugün finansal kaynaklarınızı değerlendirirken, bazı durumları atlayabilirsiniz. Ödemelere, borçlar ise ön plana çıkabilir. Gününüz şahane geçsin.
BALIK BURCU - 22 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Balık; bugün ilişki ve ortaklıklarınızda mükemmeli aramanız bazı hayal kırıklıklarına neden olabilir. Gününüz şahane geçsin.
Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/
Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz..