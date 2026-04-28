29 Nisan 2026 burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?

29 Nisan 2026 Çarşamba günü astroloji burçlar için neler söylüyor? İşte 29 Nisan 2026 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU - 29 NİSAN 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güne iş hayatınızdaki yoğunlukla başlayabilirsiniz. Detaylar içinde boğulmak yerine öncelik sırası yapmak size nefes aldıracak. Akşam saatlerinde Ay'ın Terazi burcuna geçmesiyle odağınız partnerinize veya yakın arkadaşınıza kayacak. Uyum yakalamak için iyi bir akşam.

BOĞA BURCU - 29 NİSAN 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendi mevsiminizde parlarken, bugün yaratıcı projelerinizde son rötuşları yapabilirsiniz. Aşk hayatınızda beklentileriniz netleşiyor. Akşam saatlerinde ise kendinizi şımartmak yerine yarım kalan rutin işlerinizi toparlamak isteyebilirsiniz.



İKİZLER BURCU - 29 NİSAN 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev ve aile konularındaki pürüzleri çözmek için sabah saatleri ideal. Taşınma veya dekorasyon planlarınız varsa detaylara odaklanın. Akşam saatlerinde ise Ay Terazi'ye geçtiğinde neşeniz yerine gelecek; hobilerinize ve eğlenceye vakit ayırabileceksiniz.

YENGEÇ BURCU - 29 NİSAN 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişim trafiğinizin çok yoğun olduğu bir sabah sizi bekliyor. Önemli mailleri ve görüşmeleri öğleden sonraya bırakmayın. Akşam saatlerinde evinizde huzur arayışı içinde olacaksınız. Ailenizle akşam yemeği yemek ruhunuza iyi gelecektir.

ASLAN BURCU - 29 NİSAN 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Finansal hesaplamalar ve bütçe planlaması için günün ilk yarısını değerlendirin. Maddi konularda daha gerçekçi adımlar atacaksınız. Akşam saatlerinde ise yakın çevrenizle olan iletişiminiz hız kazanacak; keyifli sohbetler kapıda.

BAŞAK BURCU - 29 NİSAN 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay günün büyük kısmında sizin burcunuzda. Kendinizi ifade etmekte ve planlarınızı hayata geçirmekte çok başarılısınız. Akşam saatlerinde ise dikkatiniz kendi değerinize ve finansal kaynaklarınıza yönelecek. Hak ettiğiniz bir ödülü alma vakti!

TERAZİ BURCU - 29 NİSAN 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sabah saatlerinde biraz yorgun veya içe dönük hissedebilirsiniz; rüyalarınız haberci olabilir. Ancak akşam saatlerinde Ay'ın sizin burcunuza geçmesiyle sahneye çıkma sırası size geliyor. Tazelenecek ve çevrenizdekileri etkiniz altına alacaksınız.

AKREP BURCU - 29 NİSAN 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevreniz ve dostlarınızla olan planlarınız gündemi meşgul edebilir. Gruplar içinde arabuluculuk yapmanız gerekebilir. Akşam saatlerinde ise biraz yalnız kalmak, zihninizi dinlendirmek ve meditasyon yapmak isteyebilirsiniz.

YAY BURCU - 29 NİSAN 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizdeki sorumluluklar sabah saatlerinde biraz stres yaratsa da disiplininizle her şeyi çözeceksiniz. Akşam saatlerinde ise arkadaşlarınızla sosyalleşmek ve kalabalık ortamlara girmek size çok iyi gelecek.

OĞLAK BURCU - 29 NİSAN 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hukuksal işler, eğitim veya seyahat planları için detaycı bir sabah. Planlarınızı titizlikle gözden geçirin. Akşam saatlerinde odağınız kariyerinize ve toplumsal duruşunuza kayacak. Otorite figürleriyle dengeli bir iletişim kurabilirsiniz.



KOVA BURCU - 29 NİSAN 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa kazançlar ve ödemeler konusunda titiz davranmanız gereken bir gün. Banka işlerinizi sabah saatlerinde halledin. Akşam saatlerinde ise yeni fikirler ve uzaklardan gelecek haberler ufkunu açacak.

BALIK BURCU - 29 NİSAN 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU