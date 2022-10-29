30 Ekim 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 30 Ekim 2022 Pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 30 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 30 Ekim Pazar için günlük burç yorumları...

30 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 30 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkıyor olacak. Ayrıca maddi konularda ve aşk konusunda güzel gelişmeler gerçekleşebilir.



BOĞA BURCU - 30 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir. Partner ya da ortağınızla önemli kararlar alabilirsiniz. Sevgilinizle seyahat, eğitim kararı alabilirsiniz.







İKİZLER BURCU - 30 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün ,finans, para, okültizm, parapsikoloji, ameliyat, cinsellik konuları gündeminize gelebilir. Aşk, gündelik işler, sağlık konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

YENGEÇ BURCU -30 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün partner ve ortakla zaman geçirebilirsiniz. Aşk, çocuk, tatil, borsada ise önemli şanslar elde edebilirsiniz.







ASLAN BURCU - 30 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün çalışma hayatı, gündelik işler, evcil hayvanlarınız gündeminize gelebilir. Ailenizle ve evinizle ilgili güzel kararlar alabilirsiniz. Ayrıca diyete başlamak için de iyi bir gündesiniz.

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BAŞAK BURCU - 30 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün aşk, çocuk, hobi, borsa konularıyla ilgilenebilirsiniz. Eğitim, seyahat, kardeşler ve yakın çevrenizle ilgili önemli fırsatlar elde edebilirsiniz.







TERAZİ BURCU -30 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün aile ve ev konuları gündeminize daha çok gelebilir. Aile içinde bazı aksilikler gerçekleşebilir. Maddi açıdan size şans geliyor. Kadınlardan gelebilecek yardımları kaçırmayın.

AKREP BURCU -30 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün yakın çevre ve kardeşler gündeminize gelebilir. Eğitim ve seyahat kararları alabilirsiniz. Aşk konusunda da şanslı olduğunuz bir gündesiniz.

YAY BURCU - 30 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün para, maddi kaynaklar gündeminize gelebilir. İş hayatınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Aşk konusunda ise gizli aşklar gündeminize gelebilir. Platonik olarak size aşık biri kendini gösterebilir.

OĞLAK BURCU - 30 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün; kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Fiziksel değişim yapmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla sosyalleşebilirsiniz. Bekarsanız yeni biriyle tanışabilirsiniz.

KOVA BURCU- 30 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak size iyi gelecektir. Kariyer ve iş hayatınızla ilgili önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Aşk konusunda kariyer hayatınızdan biriyle tanışabilirsiniz.

BALIK BURCU -30 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında önemli şanslar elde edebilirsiniz. Ayrıca aşk sizi bugün bulabilir.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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