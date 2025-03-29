30 Mart 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Yengeç; Ay'ın etkisi sezgisel güçlerinizi güçlendirerek sizi hem profesyonel hem de kişisel alanlarda yönlendirecek. Bugün içgüdülerinize güvenin, çünkü sizi akıllıca kararlara götürecek. Duygusal olarak, besleyici ilişkiler sahneye çıkabilir ve sevdiklerinizle bağları derinleştirme fırsatları sunacak. Sıcak bir jest veya içten bir sohbet sizi neşelendirecek.