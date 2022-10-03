4 Ekim 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 4 Ekim 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 4 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 4 Ekim Salı için günlük burç yorumları...



4 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 4 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün ay 13:20’ye kadar boşlukta olacak. Ay boşlukta zamanlarında yeni şeyler yapılması, yeni başlangıçlar için adım atılması tavsiye edilmez. Bu zamanlarda var olan işlerinizi düzenleme, tamamlama ya da sizi mutlu edecek aktivitelerle geçirmeniz en iyisidir. Çünkü yeni başlanan bir iş, toplantı, görüşme gibi durumlar sonuçsuz kalır.

Saat 13:20’den sonra; sosyal çevrenizle ve arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca maddi kaynaklarınızla ilgili de olumlu gelişmeler gerçekleşebilir.



BOĞA BURCU - 4 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün ay 13:20’ye kadar boşlukta olacak. Ay boşlukta zamanlarında yeni şeyler yapılması, yeni başlangıçlar için adım atılması tavsiye edilmez. Bu zamanlarda var olan işlerinizi düzenleme, tamamlama ya da sizi mutlu edecek aktivitelerle geçirmeniz en iyisidir. Çünkü yeni başlanan bir iş, toplantı, görüşme gibi durumlar sonuçsuz kalır.

Saat 13:20’den sonra; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. Ama iş hayatınızdaki kadınlarla sorunlar yaşanabilir. Ayrıca otoritelerle de iletişim kurabilirsiniz.







İKİZLER BURCU - 4 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün ay 13:20’ye kadar boşlukta olacak. Ay boşlukta zamanlarında yeni şeyler yapılması, yeni başlangıçlar için adım atılması tavsiye edilmez. Bu zamanlarda var olan işlerinizi düzenleme, tamamlama ya da sizi mutlu edecek aktivitelerle geçirmeniz en iyisidir. Çünkü yeni başlanan bir iş, toplantı, görüşme gibi durumlar sonuçsuz kalır.

Saat 13:20’den sonra; uzak akrabalar, seyahat, eğitim, yurt dışı, hukuk konularıyla ilgili olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca ani olaylar farkındalığınızı artabilir.

YENGEÇ BURCU -4 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün ay 13:20’ye kadar boşlukta olacak. Ay boşlukta zamanlarında yeni şeyler yapılması, yeni başlangıçlar için adım atılması tavsiye edilmez. Bu zamanlarda var olan işlerinizi düzenleme, tamamlama ya da sizi mutlu edecek aktivitelerle geçirmeniz en iyisidir. Çünkü yeni başlanan bir iş, toplantı, görüşme gibi durumlar sonuçsuz kalır.

Saat 13:20’den sonra; para, ödeme, vergiler gündeminize gelebilir ve ani para çıkışları gerçekleşebilir. Cinsellik ya da ameliyat konuları da gündeminize gelebilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.







ASLAN BURCU - 4 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün ay 13:20’ye kadar boşlukta olacak. Ay boşlukta zamanlarında yeni şeyler yapılması, yeni başlangıçlar için adım atılması tavsiye edilmez. Bu zamanlarda var olan işlerinizi düzenleme, tamamlama ya da sizi mutlu edecek aktivitelerle geçirmeniz en iyisidir. Çünkü yeni başlanan bir iş, toplantı, görüşme gibi durumlar sonuçsuz kalır.

Saat 13:20’den sonra; partner, ortak, yakın arkadaşınızla ilgilenebilirsiniz ama ben-sen dengesini kurmakta zorlanabilirsiniz. Ayrıca kariyer hayatınızda ani olaylar gerçekleşebilir.

BAŞAK BURCU - 4 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün ay 13:20’ye kadar boşlukta olacak. Ay boşlukta zamanlarında yeni şeyler yapılması, yeni başlangıçlar için adım atılması tavsiye edilmez. Bu zamanlarda var olan işlerinizi düzenleme, tamamlama ya da sizi mutlu edecek aktivitelerle geçirmeniz en iyisidir. Çünkü yeni başlanan bir iş, toplantı, görüşme gibi durumlar sonuçsuz kalır.

Saat 13:20’den sonra; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlarla ilgilenebilirsiniz ve çok çalışabilirsiniz. Diyete başlamak, hayatınızı sistemli hale getirmek için güzel bir gündesiniz. Ayrıca sağlık olarak dolaşım bozuklukları, kramp gibi rahatsızlıklar gerçekleşebilir.







TERAZİ BURCU -4 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün ay 13:20’ye kadar boşlukta olacak. Ay boşlukta zamanlarında yeni şeyler yapılması, yeni başlangıçlar için adım atılması tavsiye edilmez. Bu zamanlarda var olan işlerinizi düzenleme, tamamlama ya da sizi mutlu edecek aktivitelerle geçirmeniz en iyisidir. Çünkü yeni başlanan bir iş, toplantı, görüşme gibi durumlar sonuçsuz kalır.

Saat 13:20’den sonra; aşk, çocuk, tatil, borsa, hobi konularıyla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca para konuları da gündeminize gelebilir.

AKREP BURCU -4 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün ay 13:20’ye kadar boşlukta olacak. Ay boşlukta zamanlarında yeni şeyler yapılması, yeni başlangıçlar için adım atılması tavsiye edilmez. Bu zamanlarda var olan işlerinizi düzenleme, tamamlama ya da sizi mutlu edecek aktivitelerle geçirmeniz en iyisidir. Çünkü yeni başlanan bir iş, toplantı, görüşme gibi durumlar sonuçsuz kalır.

Saat 13:20’den sonra; aile ve evinizle ilgilenebilirsiniz ama aile içinde bazı anlaşmazlıklar yaşanabilir.

YAY BURCU - 4 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün ay 13:20’ye kadar boşlukta olacak. Ay boşlukta zamanlarında yeni şeyler yapılması, yeni başlangıçlar için adım atılması tavsiye edilmez. Bu zamanlarda var olan işlerinizi düzenleme, tamamlama ya da sizi mutlu edecek aktivitelerle geçirmeniz en iyisidir. Çünkü yeni başlanan bir iş, toplantı, görüşme gibi durumlar sonuçsuz kalır.

Saat 13:20’den sonra; yakın çevre ve kardeşlerle iletişim kurabilirsiniz. Kısa seyahatler gerçekleştirebilirsiniz. Eğitim konularıyla ilgili de fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ayrıca boyun bölgenizle ilgili ani sağlık sorunları yaşanabilir, dikkatli olmalısınız.

OĞLAK BURCU - 4 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün ay 13:20’ye kadar boşlukta olacak. Ay boşlukta zamanlarında yeni şeyler yapılması, yeni başlangıçlar için adım atılması tavsiye edilmez. Bu zamanlarda var olan işlerinizi düzenleme, tamamlama ya da sizi mutlu edecek aktivitelerle geçirmeniz en iyisidir. Çünkü yeni başlanan bir iş, toplantı, görüşme gibi durumlar sonuçsuz kalır.

Saat 13:20’den sonra; para ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. Ayrıca aşk, çocuk, tatil ya da eğlenceden dolayı harcama yapabilirsiniz.

KOVA BURCU- 4 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün ay 13:20’ye kadar boşlukta olacak. Ay boşlukta zamanlarında yeni şeyler yapılması, yeni başlangıçlar için adım atılması tavsiye edilmez. Bu zamanlarda var olan işlerinizi düzenleme, tamamlama ya da sizi mutlu edecek aktivitelerle geçirmeniz en iyisidir. Çünkü yeni başlanan bir iş, toplantı, görüşme gibi durumlar sonuçsuz kalır.

Saat 13:20’den sonra; kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Duygularınızı daha rahat ifade edebilirsiniz. Fiziksel değişim yapmak isteyebilirsiniz.

BALIK BURCU -4 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün ay 13:20’ye kadar boşlukta olacak. Ay boşlukta zamanlarında yeni şeyler yapılması, yeni başlangıçlar için adım atılması tavsiye edilmez. Bu zamanlarda var olan işlerinizi düzenleme, tamamlama ya da sizi mutlu edecek aktivitelerle geçirmeniz en iyisidir. Çünkü yeni başlanan bir iş, toplantı, görüşme gibi durumlar sonuçsuz kalır.

Saat 13:20’den sonra; içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ayrıca ruhsal çalışmalar yapmak için bugün size çok iyi gelebilir. Gizli kadın düşmanlarınıza ise dikkat etmelisiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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