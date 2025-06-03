4 Haziran 2025 Günlük burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Balık; Bunalmış hissetsen bile, her zaman yeniden başlamak için bir alan olduğunu unutma, Balık. Ayın enerjisi seni destekliyor, ancak ilerlemek için ilk adımı sen atmalısın. Sana destek olan insanlarla çevrende olmak ve arkadaşlarınla plan yapmak, enerjini tazelemen için tam da ihtiyacın olan şey olabilir.