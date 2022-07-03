4 Temmuz 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 4 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 4 Temmuz Pazartesi için günlük burç yorumları...



4 TEMMUZ 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 4 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün çalışma hayatı ve yanınızda çalışanlarla ilgilendiğiniz ve çalışma hayatınızda pratik ve çözümcü olduğunuz bir gündesiniz. Diyete başlayabilir, daha sağlıklı bir hayat için beslenme programı düzenleyebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kadınlar iletişim sorunu yaşayabilirsiniz. Ayrıca ilişkinizde de anlaşmazlıklar kendini gösterebilir.

BOĞA BURCU - 4 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün aşk, çocuk ya da hobilerinizle ilgilendiğiniz bir gündesiniz ve çok eleştirel olabilirsiniz. Çocuk, aşk, hobilerden dolayı ise para kaybı yaşayabilirsiniz. Ayrıca maddi kaynaklarınızla ilgili kadınlardan gelebilecek yardımları kaçırmayın.

İKİZLER BURCU - 4 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün ev ve aile hayatınızda yeni düzenlemeler gerçekleştirebilirsiniz ama iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Kendinizi anlatırken yüzeysel kalabilirsiniz ve bu da aile içinde sorunlara sebep olabilir. Aşk ve ilişkiler konusunda şanslısınız ama bugün duygusal olarak kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 4 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün yakın çevre ve kardeşlerle ilgilenebilirsiniz. Kısa seyahatler gerçekleştirebilirsiniz. Eğitim konusunda ince eleyip, sık dokuyabilir ve çok çalışabilirsiniz. Ama gizli kadın düşmanlarınızla sorunlar gerçekleşebilir.

ASLAN BURCU - 4 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün maddi kaynaklarınızla ilgilendiğiniz bir gündesiniz ama sosyal çevrenizden dolayı para harcayabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız. Her söylenene inanmamanızı tavsiye ediyorum.

BAŞAK BURCU - 4 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; bugün kendinizi ifade edebildiğiniz ve duygularınızı paylaşabildiğiniz bir gündesiniz. Ayrıca fiziksel olarak güzelleşmek için bugünü kullanmak isteyebilirsiniz ama tavsiye etmiyorum. Kariyer hayatınızdaki kadınlarla iletişim sorunları yaşayabilirsiniz.

TERAZİ BURCU -4 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün içe çekilmek ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi dışarıya yansıtmakta güçlük çekebilirsiniz. Psikolojik olarak bugün ruhsal çalışmalar yapmanız size iyi gelecektir. Seyahat, eğitim, hukuk konularında ise sorunlar gerçekleşebilir.







AKREP BURCU -4 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla ilgilenebilirsiniz ama maddi harcamalarınız artabilir. Ayrıca finansal açıdan şanslarınız var. Doğru değerlendirmeye çalışırsanız karlı çıkabilirsiniz.







YAY BURCU - 4 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün kariyer ve iş hayatınıza odaklandığınız ve çok çalıştığınız bir gündesiniz. Partner ya da ortakla anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Uzlaşma sağlamakta zorlanabilirsiniz. Aşk konusunda ise aslında şanslısınız, ben-sen dengesi sizin için önemli.

OĞLAK BURCU - 4 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün yurt dışı, eğitim, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Yurt dışı bağlantıları kurabilirsiniz ama çalışma hayatınızdaki kadınlarla anlaşmazlıklar gerçekleşebilir.

KOVA BURCU -4 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün maddi kaynaklar ve finansal durumunuzla ilgilendiğiniz ve yeni yapılamalar yapabileceğiniz bir gündesiniz. Çocuk, aşk, hobilerden dolayı ise harcamalarınız artabilir. Borsa da ya da şans oyunlarında sorunlar gerçekleşebilir.

BALIK BURCU -4 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün ortak ya da partnerle ilgilendiğiniz bir gündesiniz. Aile ya da evinizle ilgili anlaşmazlıklar yaşanabilir. Aile içinde ise aslında huzurunuz var. Kararsızlık sizi zor durumda bırakabilir.

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