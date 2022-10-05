6 Ekim 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 6 Ekim 2022 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 6 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 6 Ekim Perşembe için günlük burç yorumları...



6 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 6 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün ay 15:46’ya kadar boşlukta olacak. Ay boşlukta zamanlarında yeni şeyler yapılması, yeni başlangıçlar için adım atılması tavsiye edilmez. Bu zamanlarda var olan işlerinizi düzenleme, tamamlama ya da sizi mutlu edecek aktivitelerle geçirmeniz en iyisidir. Çünkü yeni başlanan bir iş, toplantı, görüşme gibi durumlar sonuçsuz kalır. Bu saatlerde arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizle ilgilenebilirsiniz.

Saat 15:46’dan sonra; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak, kendinize zaman ayırmak ve dinlenmek için bu zaman dilimini kullanabilirsiniz.



BOĞA BURCU - 6 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün ay 15:46’ya kadar boşlukta olacak. Ay boşlukta zamanlarında yeni şeyler yapılması, yeni başlangıçlar için adım atılması tavsiye edilmez. Bu zamanlarda var olan işlerinizi düzenleme, tamamlama ya da sizi mutlu edecek aktivitelerle geçirmeniz en iyisidir. Çünkü yeni başlanan bir iş, toplantı, görüşme gibi durumlar sonuçsuz kalır. Bu süreçte işlerinizi toparlayabilirsiniz.

Saat 15:46’dan sonra; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz.







İKİZLER BURCU - 6 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün ay 15:46’ya kadar boşlukta olacak. Ay boşlukta zamanlarında yeni şeyler yapılması, yeni başlangıçlar için adım atılması tavsiye edilmez. Bu zamanlarda var olan işlerinizi düzenleme, tamamlama ya da sizi mutlu edecek aktivitelerle geçirmeniz en iyisidir. Çünkü yeni başlanan bir iş, toplantı, görüşme gibi durumlar sonuçsuz kalır. Bu süreci seyahat, eğitim, yurt dışı konularıyla ilgilenerek geçirebilirsiniz.

Saat 15:46’dan sonra; kariyer ve iş hayatınıza odaklanabilirsiniz ama kararsızlıklardan dolayı sorunlar yaşanabilir.

YENGEÇ BURCU -6 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün ay 15:46’ya kadar boşlukta olacak. Ay boşlukta zamanlarında yeni şeyler yapılması, yeni başlangıçlar için adım atılması tavsiye edilmez. Bu zamanlarda var olan işlerinizi düzenleme, tamamlama ya da sizi mutlu edecek aktivitelerle geçirmeniz en iyisidir. Çünkü yeni başlanan bir iş, toplantı, görüşme gibi durumlar sonuçsuz kalır. Bu süreci finansal kaynaklarınızı düzenleyerek geçirebilirsiniz.

Saat 15:46’dan sonra; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akrabalarla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca duygularınızı rahat ifade edebilirsiniz.







ASLAN BURCU - 6 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün ay 15:46’ya kadar boşlukta olacak. Ay boşlukta zamanlarında yeni şeyler yapılması, yeni başlangıçlar için adım atılması tavsiye edilmez. Bu zamanlarda var olan işlerinizi düzenleme, tamamlama ya da sizi mutlu edecek aktivitelerle geçirmeniz en iyisidir. Çünkü yeni başlanan bir iş, toplantı, görüşme gibi durumlar sonuçsuz kalır. Bu süreci yakın arkadaş, partnerle ilgilenerek geçirebilirsiniz.

Saat 15:46’dan sonra; para, maddi kaynaklar, sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ani para çıkışlarına dikkat etmelisiniz. Okült konulara da yoğunlaşabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 6 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün ay 15:46’ya kadar boşlukta olacak. Ay boşlukta zamanlarında yeni şeyler yapılması, yeni başlangıçlar için adım atılması tavsiye edilmez. Bu zamanlarda var olan işlerinizi düzenleme, tamamlama ya da sizi mutlu edecek aktivitelerle geçirmeniz en iyisidir. Çünkü yeni başlanan bir iş, toplantı, görüşme gibi durumlar sonuçsuz kalır. Gündelik işlerinizi toparlayarak zamanını geçirebilirsiniz.

Saat 15:46’dan sonra; partner, ortak, yakın arkadaşınızla ilgilenebilirsiniz ve duygularınızı ifade ederken biraz zorlanabilirsiniz. Fazla fedakar davranabilirsiniz.







TERAZİ BURCU -6 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün ay 15:46’ya kadar boşlukta olacak. Ay boşlukta zamanlarında yeni şeyler yapılması, yeni başlangıçlar için adım atılması tavsiye edilmez. Bu zamanlarda var olan işlerinizi düzenleme, tamamlama ya da sizi mutlu edecek aktivitelerle geçirmeniz en iyisidir. Çünkü yeni başlanan bir iş, toplantı, görüşme gibi durumlar sonuçsuz kalır. Bu zamanı eğlence, tatil, hobi, sanat, aşk, çocuk konularıyla ilgilenerek geçirebilirsiniz.

Saat 15:46’dan sonra; çalışma hayatı, gündelik işlerle ilgilenebilirsiniz. Ayak bölgesi rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz.

AKREP BURCU -6 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün ay 15:46’ya kadar boşlukta olacak. Ay boşlukta zamanlarında yeni şeyler yapılması, yeni başlangıçlar için adım atılması tavsiye edilmez. Bu zamanlarda var olan işlerinizi düzenleme, tamamlama ya da sizi mutlu edecek aktivitelerle geçirmeniz en iyisidir. Çünkü yeni başlanan bir iş, toplantı, görüşme gibi durumlar sonuçsuz kalır.

Saat 15:46’dan sonra; aşk, çocuk, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz ve kendinizi iyi hissedebilirsiniz.

YAY BURCU - 6 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün ay 15:46’ya kadar boşlukta olacak. Ay boşlukta zamanlarında yeni şeyler yapılması, yeni başlangıçlar için adım atılması tavsiye edilmez. Bu zamanlarda var olan işlerinizi düzenleme, tamamlama ya da sizi mutlu edecek aktivitelerle geçirmeniz en iyisidir. Çünkü yeni başlanan bir iş, toplantı, görüşme gibi durumlar sonuçsuz kalır. Bu zamanı kardeşler ve yakın çevrenizle geçirebilirsiniz. Kısa seyahatler gerçekleştirebilirsiniz.

Saat 15:46’dan sonra; aile ve evinizle ilgilenebilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi ifade ederken zorlanabilirsiniz ama sevdiklerinizle zaman geçirmek size çok iyi gelecektir.

OĞLAK BURCU - 6 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün ay 15:46’ya kadar boşlukta olacak. Ay boşlukta zamanlarında yeni şeyler yapılması, yeni başlangıçlar için adım atılması tavsiye edilmez. Bu zamanlarda var olan işlerinizi düzenleme, tamamlama ya da sizi mutlu edecek aktivitelerle geçirmeniz en iyisidir. Çünkü yeni başlanan bir iş, toplantı, görüşme gibi durumlar sonuçsuz kalır. Bu zaman iş ve para konularıyla ilgilenerek geçirebilirsiniz.

Saat 15:46’dan sonra; kendinizi duygusal olarak iyi ifade edebilirsiniz. Yakın çevre ve kardeşlerinizle iletişime geçebilirsiniz. Eğitim alanına yönelebilirsiniz. Kısa seyahatler gerçekleştirebilirsiniz.

KOVA BURCU- 6 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün ay 15:46’ya kadar boşlukta olacak. Ay boşlukta zamanlarında yeni şeyler yapılması, yeni başlangıçlar için adım atılması tavsiye edilmez. Bu zamanlarda var olan işlerinizi düzenleme, tamamlama ya da sizi mutlu edecek aktivitelerle geçirmeniz en iyisidir. Çünkü yeni başlanan bir iş, toplantı, görüşme gibi durumlar sonuçsuz kalır.

Saat 15:46’dan sonra; para ve maddi kaynaklarla ilgilenebilirsiniz. Para konusunda güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

BALIK BURCU -6 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün ay 15:46’ya kadar boşlukta olacak. Ay boşlukta zamanlarında yeni şeyler yapılması, yeni başlangıçlar için adım atılması tavsiye edilmez. Bu zamanlarda var olan işlerinizi düzenleme, tamamlama ya da sizi mutlu edecek aktivitelerle geçirmeniz en iyisidir. Çünkü yeni başlanan bir iş, toplantı, görüşme gibi durumlar sonuçsuz kalır.

Saat 15:46’dan sonra; kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Duygularınızı rahatça ifade edebileceksiniz. Ayrıca çevrenizdeki insanlara karşı daha fedakar davranabilirsiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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