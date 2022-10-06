7 Ekim 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 7 Ekim 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 7 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 7 Ekim Cuma için günlük burç yorumları...



7 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 7 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak, kendinize zaman ayırmak ve dinlenmek için bu zaman dilimini kullanabilirsiniz. Ayrıca kendinizle ilgili bazı fiziksel değişimler yapmak isteyebilirsiniz.



BOĞA BURCU - 7 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Sağlık açısından hassas olduğunuz bir gündesiniz. Bel bölgesi rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz.







İKİZLER BURCU - 7 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün kariyer ve iş hayatınıza odaklanabilirsiniz ama kararsızlıklardan dolayı sorunlar yaşanabilir. Aşk ve sosyal çevrenizle ilgili bazı sorunlar gündeminize gelebilir ama iletişim yeteneğinizle olayların üstesinden gelebileceksiniz.

YENGEÇ BURCU -7 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akrabalarla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca duygularınızı rahat ifade edebilirsiniz. Ayrıca ev ve kariyerinizle ilgili bazı sorunlar ortaya çıkabilir.







ASLAN BURCU - 7 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün para, maddi kaynaklar, sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ani para çıkışlarına dikkat etmelisiniz. Okült konulara da yoğunlaşabilirsiniz. Seyahat, eğitim, fikir, inanç konularında bazı sorunlar gerçekleşebilir ama bir taraftan da şifalanacaksınız.

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BAŞAK BURCU - 7 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün partner, ortak, yakın arkadaşınızla ilgilenebilirsiniz ve duygularınızı ifade ederken biraz zorlanabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili gelir-gider dengesindeki bazı sorunlar gerçekleşebilir. Borçlara dikkat etmelisiniz. Ayrıca sağlığınızı da ihmal etmemelisiniz.







TERAZİ BURCU -7 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün çalışma hayatı, gündelik işlerle ilgilenebilirsiniz. Ayak bölgesi rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz. Ortaklık, evlilikle ilgili bazı sorunlar ise sizi üzebilir ama bir taraftan da şifalanacaksınız.

AKREP BURCU -7 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün aşk, çocuk, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz ve kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Bugün fiziksel rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz bel ve baş bölgesi rahatsızlıklarına dikkat etmelisiniz.

YAY BURCU - 7 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün aile ve evinizle ilgilenebilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi ifade ederken zorlanabilirsiniz ama sevdiklerinizle zaman geçirmek size çok iyi gelecektir. Aşk ve sosyal çevreniz arasında dengeyi kurmakta zorlanabilirsiniz. Aşk, çocuk, hobi gibi konularda bazı sorunlar yaşanabilir ama yaşadıklarınızdan ders çıkarabileceksiniz.

OĞLAK BURCU - 7 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün kendinizi duygusal olarak iyi ifade edebilirsiniz. Yakın çevre ve kardeşlerinizle iletişime geçebilirsiniz. Eğitim alanına yönelebilirsiniz. Kısa seyahatler gerçekleştirebilirsiniz. Kariyer ve ev hayatınız arasında dengeyi kurmakta zorlanabilirsiniz bundan dolayı da aile içinde bazı sorunlar gerçekleşebilir.

KOVA BURCU- 7 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün para ve maddi kaynaklarla ilgilenebilirsiniz. Para konusunda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Seyahat, iletişim, eğitim konularıyla ilgili bazı sorunlar gerçekleşebilir ama siz bu durumun üstesinden gelebileceksiniz. İletişim ve kardeşlerle ilgili bazı sorunlar yaşanabilir.

BALIK BURCU -7 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Duygularınızı rahatça ifade edebileceksiniz. Ayrıca çevrenizdeki insanlara karşı daha fedakar davranabilirsiniz. Maddi kaynaklarla ilgili bazı sorunlar canınızı sıksa da bir taraftan korunuyorsunuz yani maddi açıdan büyük sorunlar içinde kalmazsınız.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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