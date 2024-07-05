6 Temmuz 2024 günlük burç yorumları: Koç, boğa, akrep...

Sevgili Terazi; bugün Sirius yeni ayı ile; kaderinizde, iş hayatınızda veya ilişkilerinizde yeni ve şanslı bir sürece adım atıyorsunuz. Finansal konularda sorunlar olsa da ani sürprizler de gerçekleşebilir. Gününüz harika geçsin.