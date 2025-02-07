8 Şubat 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Boğa; olumsuz düşüncelerin sizi ele geçirmesine izin vermeyin çünkü yalnızca zihninizde var olan şeylere önem vereceksiniz. Çok fazla aktivitenin olduğu bir gün geçireceksiniz, bu da sonunda sizi belli bir işe yaramazlık hissiyle baş başa bırakacak, çünkü buna değmeyen bir şey için büyük bir çaba sarf ettiğinizi hissedeceksiniz, ancak kısa süre sonra bunun işe yaramadığını göreceksiniz.