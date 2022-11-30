Aralık 2022 aylık burç yorumları: İşte Aralık ayının en şanslı 6 burcu

Aylık burç yorumlarını merak edenleri buraya alalım... Yeni bir aya giriyoruz, peki Kasım ayı astroloji açısından burçlara neler getiriyor? Aralık ayı burç yorumları neler söylüyor? Kasım ayında astroloji için önemli tarihler hangileri? Merak edilen bu soruları Astrolog Dilara Yıldızhan yanıtladı... İşte Astrolog Dilara Yıldızhan'ın kaleminden Aralık 2022 aylık burç yorumları: (Bu makalenin ardından astrolojide retro nedir başlıklı yazıya da bakabilirsiniz)

ARALIK AYININ EN'LERİ

Aralık ayının şanslı burçları: Aslan, Yay, Koç, Kova, Başak, Terazi

Aslan, Yay, Koç, Kova, Başak, Terazi Aralık ayında değişim ve dönüşüm yaşayacaklar: Balık, Yengeç, Oğlak

Balık, Yengeç, Oğlak Aralık ayında iletişim ve sağlığına dikkat etmesi gerekenler: Boğa, Akrep, İkizler





KASIM 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU ARALIK 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç; Aralık ayında hayatınızda özellikle yakın-uzak çevre, yolculuklar, kardeşler, sosyal medya, yurt dışı, hukuk, söylentiler, eğitim hayatınızdaki değişim ve yeni adımlar gündeminizde olacak. Özellikle ilk 15 günlük süreçte beklemediğiniz ve sonuçsuz kalan sorunlarınızda uzlaşmaya varabileceksiniz. Bilinçaltınız ve psikolojiniz ise bu süreçte çok iyi olacak ve rüyalarınız rehberiniz olabilir. Aralık ayının son 10 gününde ise; kariyer ve iş hayatınızda yeni başlangıçlar söz konusu olabilir ama atacağınız imzalara, sözleşme ve yazışmalarda hata yapabilirsiniz bundan dolayı dikkatli olmalısınız. Jüpiter’in 20 Aralık 2022 tarihinden itibaren Koç burcundaki etkisinden en çok siz faydalanacaksınız. Şanslar, fırsatlar ve ilahi koruma hayatınızdın her alanından olabilir. Sadece kilo almaya müsait olabilirsiniz. Bu süreçte beslenmenizde aşırılıklardan uzak durmakta fayda var. 2022 yılını Merkür Retrosuyla kapatıyoruz. Merkür retrosuyla kariyer hayatınızda daha önce planlanmış ama yapılamamış konular tekrar önünüze gelebilir. Biliyorsunuz ki Merkür Retro da yepyeni bir işe başlarken dikkat edilmesi gerekir. Harika bir ay diliyorum.

BOĞA BURCU ARALIK2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Boğa; Aralık ayında maddi, kaynaklar, kazançlar, ödemeler ön plana çıkabilir ve bu konularda karar almanız gerekebilir. Bundan dolayı harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Özellikle ilk 15 günde; beklenmedik harcamalar yapmak durumunda kalabilirsiniz. Gelir kaynaklarınızla ilgili belirsiz konular ise sonuçlanacaktır. İlahi yardım ve şans size sosyal çevrenizden, bağlı olduğunuz dernek ya da topluluklardan gelebilir. Bu alanda korunduğunuzu bilmelisiniz. Aralık ayının son 10 gününde; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, ikinci evlilik konularında yeni kararlar alabilirsiniz. Bu konularda şansınız açık olacak ve güzel gelişmeler sizi bekliyor olacak. Jüpiter’in 20 Aralık 2022 tarihinden itibaren Koç burcundaki transitiyle; bilinçaltınız şifalanabilir, manevi konularla bağlantınız güçlenebilir. Bir rahatsızlık atlatsanız bile korunacaksınız demektir. Ayrıca psikolojik olarak güzel bir süreç geçirebilirsiniz. İlahi yardım ve şans hayatınızda beklenmedik alanlarda kendini gösterebilir. Hiç bilmediğiniz yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz. 2022 yılını Merkür Retrosuyla kapatacağız. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akrabalar, ikinci evlilik alanlarında eskiden konuşulmuş konular tekrar ele alınabilir, uzlaşma sağlanabilir. Seyahatlerde, yazışmalarda, eğitim alanlarında bazı aksilikler çıkabilir ama siz bunlardan etkilenmeyeceksiniz. Harika bir ay diliyorum.



İKİZLER BURCU ARALIK 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili İkizler; sağlık, fiziksel değişim, ben-sen dengesi gibi konularda yeni kararlar alabilirsiniz. İlişki ya da ortaklıkta belirsizlikler belirli hale gelebilir. Bu süreçte immün sisteminize dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Kariyer ve iş hayatınızda ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Kariyer hayatınızda ilahi şans ve koruma sizinle olacak. Aralık ayının son 10 gününde; maddi kaynaklar, borçlar, vergiler, kredi, ödemeler, eşin ya da ortağın parası konularında yeni başlangıçlar yapılabilir. Ameliyat ve sağlık konularında yeni bir sürece girebilirsiniz. Jüpiter’in 20 Aralık 2022 tarihinden itibaren Koç burcundaki transitiyle; sosyal çevreniz genişleyebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz ve bu kişiler hayatınıza şans getirebilir. Bol bol sosyalleşeceğiniz bir sürece giriyorsunuz. 2022 yılını Merkür Retrosuyla kapatacağız. Finans, para, sağlık, ödemeler, okültizm konularıyla ilgili daha önceden planladığınız ama yapamadığınız konulartekrar gündeminize gelebilir. Dikkat edilmesi gereken husus ise; Merkür Retrosu’nda yepyeni kararlar alınmaz çünkü sorunlar yaşayabilirsiniz. Eğer haritanızda Merkür retroysa bu süreci daha rahat geçirebilirsiniz. Harika bir ay diliyorum.

YENGEÇ BURCU ARALIK 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yengeç; Aralık ayında özellikle ilk 15 gününde; içe çekilebilir, yalnız kalmak, inzivaya çekilmek isteyebilirsiniz. Bu dönemde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Kollar, omuzlar, el, akciğer problemleri gerçekleşebilir. Ayrıca çalışma hayatınızdaki belirsizlikler belirli hale gelebilir, maddi kazançlarınızla kalıcı gelirler elde edebilirsiniz. Aralık ayının ikinci yarısında; evlilik, ortaklık, ilişki, mahkeme konularıyla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Ani beklenmedik ilişkiler gündeminize gelebilir. Yurt dışı, eğitim, hukuk, seyahatlerde ise şanslı olacaksınız. Dualarınıza dikkat edin gerçeğe dönüşebilirler. Jüpiter’in 20 Aralık 2022 tarihinden itibaren Koç burcundaki transitiyle; kariyer hayatınızda şans sizden yana olmaya başlayacak. Eğer işinizde problemler varsa korunacaksınız. Ayrıca yeni iş teklifleri de karşınıza çıkabilir. 2022 yılını Merkür Retrosu’yla kapatacağız. İlişkiler, eski aşklar, ortaklık , evlilikle ilgili dile gelmemiş, yarım kalmış konular tekrar gündeme gelebilir. Eski aşklarla iletişim kurulabilir. Yepyeni bir ilişkiye başlamak için ise pek uygun bir zaman diliminde olmayacaksınız ama ilişkiyi düzeltmek adına bu süreci değerlendirebilirsiniz. Harika bir ay diliyorum.

ASLAN BURCU ARALIK 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Aslan; arkadaşlarınız, aşk, sosyal hayatınızla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor. Eski arkadaşlarınız, eski aşklar karşınıza çıkabilir ve belirsizlikler belirli hale gelirken şans sizinle olacak. Güzel gelişmeler gerçekleşebilir. İlişkiniz düzene girebilir, sorumluluk alabilirsiniz. Aralık ayının son 10 gününde; çalışma hayatı, sağlık, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlarınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Çok çalışabilirsiniz. Ayrıca finans, sağlık, borçlar, yurt dışı, seyahatlerle ilgili ise şanslı olduğunuz bir süreçte olacaksınız. Maddi açıdan koruma altında olacaksınız. Jüpiter’in 20 Aralık 2022 tarihinden itibaren Koç burcundaki transitiyle; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, ikinci evlilik konularında şanslı olacağınız bir sürece gireceksiniz. Ayrıca aşk, kariyer, iş hayatınızda şanslar sizinle olacak. 2022 yılını Merkür Retrosu’yla kapatacağız. Çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık, gündelik rutinlerinizle ilgili yapmayı planlamadığınız ama yapmanız gereken düzenlemeleri yapabilme fırsatı yakalayacaksınız. İletişimle uzlaşma sağlayabilirsiniz. Eski çalışma arkadaşları, eski projeler tekrar gündeminize gelebilir. İhmal ettiğiniz sağlık sorunlarınız tekrar ortaya çıkabilir. Harika bir ay diliyorum.

BAŞAK BURCU ARALIK 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Başak; Aralık ayında kariyer, iş, ev, aile konularında belirsizlikler belirli hale gelecek. Artık işinizde kafanızda soru işareti kalmayacak ama bu süreçte kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Yine de kalıcı ve uzun vadeli adımlar atacaksınız. Ayrıca ilişki, ortaklık, evlilik konularında şanslı olduğunuz bir süreçtesiniz. Karşınıza sizi seven insanlar çıkacaktır. Ayrıca bir ilişkiniz varsa korunuyorsunuz. Aralık ayının son 10 gününde; aşk, çocuk, eğlence, borsa, tatil, hobi konularında güzel başlangıçlar yapma fırsatı yakalayacaksınız. Jüpiter’in 20 Aralık 2022 tarihinden itibaren Koç burcundaki transitiyle; finans, para, yatırım, sağlık, ameliyat, okültizm konularında şans sizden yana olacak. Sağlık olarak korunacaksınız. 2022 yılını Merkür Retrosu’yla kapatacağız. Eski aşklarla iletişim kurulabilir. Hobilerinizle ilgili planladıklarınızı tekrar ele alabilirsiniz. Tatil planlarınız varsa bu süreçte gerçekleştirebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili yapamadığınız konuları tekrar ele alabilirsiniz. Harika bir ay diliyorum.

TERAZİ BURCU ARALIK 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Terazi; Aralık ayında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, ikinci evlilik, uzak akrabalarla ilgili belirsizlikler belirli hale gelecek ve güzel gelişmeler sizinle olacak. Kalıcı kararlar alacaksınız. Ayrıca; sağlık, çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlarınızla ilgili de ilahi koruma sizinle olacak. Aralık ayının son 10 gününde; ev ve ailenizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Ev değişikliği yapmak için pek uygun bir zamanda olmayacaksınız. Çünkü mars retrosu var ama önceden planladığınız değişiklikleri yapma fırsatı yakalayacaksınız. Jüpiter’in 20 Aralık 2022 tarihinden itibaren Koç burcundaki transitiyle; evlilik, ilişkiler, ortaklık, mahkeme konularında şans sizden yana olacak. Hali hazırda bir ilişkiniz var ise daha iyi hale gelebilir. Eğer bir ilişkiniz yoksa güzel gelişmeler sizi bekliyor olacak. 2022 yılını Merkür Retrosu’yla kapatacağız. Ev ve ailenizle ilgili daha önceden düşündüğünüz ama yapamadığınız konular gündeminize gelebilir. Ev düzeninizde değişiklik yapabilirsiniz. Yeni bir eve taşınmak için pek uygun bir süreçte olmayabilirsiniz. Çünkü sözleşmelerde sorunlar çıkabilir. Harika bir ay diliyorum.

AKREP BURCU ARALIK 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Akrep; finans, yatırım, vergi, borçlar, ödemeler, ameliyat-sağlık gibi konularda belirsizlikler belirli hale gelebilir. Çok harcama yapabilirsiniz ama ev ya da aileniz için yatırım yapma fırsatı yakalayabilirsiniz. Ayrıca eski ilişkiler gündeminize gelebilir. Aşk, çocuk, hobi, tatil, borsa konularında şanslı olduğunuz ve ilahi korumanın sizinle olduğu bir süreçtesiniz. Aralık ayının son 10 gününde; kardeşler, eğitim, seyahat, medya, sözlü ve yazılı iletişim kanallarıyla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Yakın çevrenizle ilgili yeni bir sürece girebilirsiniz. Jüpiter’in 20 Aralık 2022 tarihinden itibaren Koç burcundaki transitiyle; çalışma hayatı, sağlık, gündelik işler, evcil hayvanlarınızla ilgili koruma altında olacaksınız. Ayrıca bu konularda ilahi yardım sizinle olacak. Fırsatlarınızı kaçırmayın. Sağlık olarak şifalanabilirsiniz. Düzenli ve sistemli bir hayat düzeni kurabilirsiniz. 2022 yılını Merkür Retrosu’yla kapatacağız. Yakın çevre, eğitim, kardeşler, seyahat konularında eski konular gündeminize gelebilir ama sizin için bu durum fırsat olacak. Ayrıca eskiden planladığınız ama imza atmadığınız konularda yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Merkür Retro zamanında yepyeni adımlar atmak pek doğru olmayabilir. Çünkü sonrasında düzeltmeler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Eski tanıdıklardan haberler alabilirsiniz. Harika bir ay diliyorum.

YAY BURCU ARALIK 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yay; Aralık ayında; ilişki, evlilik, ortaklık, eski aşklarla ilgili konulardaki belirsizlikler belirli hale gelecek. Ayrıca kalıcı kararlar alacaksınız. Bu süreçte ben-sen dengesine özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca; ev, aile, gayrimenkul konularında şanslı olduğunuz ve güzel gelişmelerin sizi beklediği bir süreçtesiniz. Sorunlar varsa bile ilahi koruma sizinle olacak. Aralık ayının son 10 gününde; kariyer, para, kazançlarla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz, yeni gelir elde edebilirsiniz. Jüpiter’in 20 Aralık 2022 tarihinden itibaren Koç burcundaki transitiyle; aşk, çocuk, hobi, eğlence, borsa konularında ilahi şans ve koruma sizinle olacak. Eğer yalnızsanız yeni aşklar karşınıza çıkabilir ve değerlendirilmesi gereken özel fırsatlar olduğunu bilmenizi isterim. 2022 yılını Merkür Retrosu’yla kapatacağız. Para, iş, ticaret konularında eskiden konuşulan ama hayata geçirilmeyen konuları ele alma fırsatı yakalayacaksınız. Ama yepyeni bir sözleşme imzalamanızı tavsiye etmiyorum sonrasında hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Harika bir ay diliyorum.

OĞLAK BURCU ARALIK 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Oğlak; Aralık ayında; çalışma hayatı, sağlık, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlarınızla ilgili belirsizlikler belirli hale gelecek. Ayrıca maddi açıdan kalıcı fırsatlar sizinle olacak. Eskiden planladığınız ama gerçekleşmeyen proje, imza, anlaşmalarla ilgili önemli fırsatlar elde edebilirsiniz. Ayrıca yakın çevre, kardeşler, seyahat, eğitim konularında korunuyorsunuz. Bu alanlarda şans sizinle olacak. Aralık ayının son 10 gününde; fiziksel değişim yapabilirsiniz, kendinizle ilgili yapmak isteyip yapamadıklarınızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Jüpiter’in 20 Aralık 2022 tarihinden itibaren Koç burcundaki transitiyle; ev ve aile konularında şanslı olduğunuz bir sürece gireceksiniz. Bu konularda ilahi koruma ve yardım sizinle olacak. 2022 yılını Merkür Retrosu’yla kapatacağız. İletişim konusunda hayatınızda her alanında kendinizi anlatırken yanlış anlaşılabilirsiniz. İnsanlarla iletişim kurarken dikkat etmelisiniz. Eski arkadaş, eş, dost karşınıza çıkabilir. Harika bir ay diliyorum.

KOVA BURCU ARALIK 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Kova; Aralık ayında; aşk, çocuk, hobi, tatil, borsa konularında belirsizlikler belirli hale gelecek. Siz de bu konularda şanslı olacaksınız ve kararlı adımlar atacaksınız. Ayrıca; maddi kaynaklarınızla ilgili bereket, koruma, ilahi şans sizinle olacak. Aralık ayının son 10 gününde; sağlık, bilinçaltı, gizli kapaklı iş konuları, sağlık alanlarında yeni kararlar alabilirsiniz. Bu süreçte sağlığınıza dikkat etmelisiniz çünkü hastaneye gidip gelebilirsiniz. Jüpiter’in 20 Aralık 2022 tarihinden itibaren Koç burcundaki transitiyle; yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerle ilgili şanslı olduğunuz bir sürece gireceksiniz. Medya alanında ilerleyebilir, kitap yazma şansı bile bulabilirsiniz. 2022 yılını Merkür Retrosu’yla kapatacağız. Bu dönemde içsel konuşmalarınız artabilir, işinizle ilgili gizli kararlar alabilirsiniz. Arkanızdan söylenenler ise karşınıza çıkabilir. Hiç beklemediğiniz geçmişte kalmış kişilerle iletişim kurabilirsiniz. Daha önceden planladığınız ama yapmadığınız konuları ele almak için ise bu dönem sizin için fırsat olacaktır. Harika bir ay diliyorum.

BALIK BURCU ARALIK 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Balık; Aralık ayında; ev, aile, kariyer ve iş konularıyla ilgili belirsizlikler belirli hale gelecek. Siz bu süreçte kararsız kalabilir, tartışma yaşayabilirsiniz. Ev değişikliği gündeminize gelebilir ama taşınmanızı tavsiye etmiyorum çünkü pek çok aksilikle karşılaşabilirsiniz. Aile içinde anlaşmazlıklara ise dikkat etmelisiniz. Her ne olursa olsun; ilahi şans ve koruma sizinle olacak. Aralık ayının son 10 gününde; arkadaş, topluluk, derneklerle ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni topluluklara dahil olabilirsiniz ve bu durum size çok iyi gelecek. Güzel gelişmeler sizinle olacak. Jüpiter’in 20 Aralık 2022 tarihinden itibaren Koç burcundaki transitiyle; maddi kaynaklar, kazançlarla ilgili şans, bereket, ilahi yardım ve koruma sizinle olacak. 2022 yılını Merkür Retrosu’yla kapatacağız. Sosyal çevrenizde, eski arkadaşlarınızla daha önceden yaptığınız planları hayata geçirebilirsiniz. Görüşmediğiniz eski arkadaşlarınızla iletişim kurabilirsiniz. Merkür retrosundan karlı çıkacaksınız. Harika bir ay diliyorum.

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