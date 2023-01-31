1 Şubat 2023 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 1 Şubat 2023 Çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 30 Ocak günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 1 Şubat Çarşamba için günlük burç yorumları...



1 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU- 1 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün yakın çevre, eğitim, kardeş konularıyla ilgilenebilirsiniz. Kariyer hayatınızda iletişim sorunları gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizle ortak hareket edebilirsiniz, fikirsel uyum sağlayabilirsiniz. Bugün biraz ruhen dalgın olabilirsiniz. Güzel bir gün geçirmenizi dilerim.



BOĞA BURCU - 1 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün para, kazançlar gündeminize gelebilir. Sosyal çevre, arkadaşlarınızdan dolayı harcama yapabilirsiniz ayrıca dolandırılmamaya dikkat etmelisiniz. Kariyer hayatınızda ise otoritelerden destek alabilir, maddi kaynaklarınızı iyileştirebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında ani sorunlar gerçekleşebilir. Güzel bir gün geçirmenizi dilerim.

İKİZLER BURCU - 1 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün kendinizi iyi hissedeceksiniz. Enerjik, hareketli olabilirsiniz. Duygularınızı rahat ifade edebilirsiniz. Kariyer hayatınızda hayal kırıkları gerçekleşebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında kalıcı uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Ani para çıkışları veya sağlık problemleri gerçekleşebilir. Güzel bir gün geçirmenizi dilerim.







YENGEÇ BURCU - 1 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Gizli düşmanlarınızın söylediklerini öğrenebilirsiniz. Dikkatli olmalısınız. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında bazı talihsizlikler gerçekleşebilir. Finans, ameliyat gibi konularında olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Partner, ortak, evlilik, açık düşmanlarla ilgili ani bazı sorunlar gerçekleşebilir. Güzel bir gün geçirmenizi dilerim.

ASLAN BURCU -1 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Partner, ortaklık, evlilik, mahkeme konularında kalıcı, uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Ayrıca partnerle beraber sosyalleşebilirsiniz. Çok para harcayabilirsiniz, dolandırılmamaya ise dikkat etmelisiniz. Çalışma hayatınızda ani iletişim sorunu, sağlık konularında ani olaylar gerçekleşebilir. Güzel bir gün geçirmenizi dilerim.

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BAŞAK BURCU -1 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün kariyer, iş hayatınıza odaklanabilirsiniz. Partner, ortaklık, evlilik, mahkeme konularında bazı hayal kırıklıkları gerçekleşebilir. Çalışma hayatınızda ise otoritelerden destek alabilirsiniz. Uzun vadeli projelere imza atabilirsiniz. Aşk, çocuk, eğlence, hobi, borsa konularında ani durumlar gerçekleşebilir. Güzel bir gün geçirmenizi dilerim.







TERAZİ BURCU -1 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeme gelebilir. Sağlık, yanınızda çalışanlarla ilgili bazı yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir. Aile, ev, aile büyükleriyle ilgili bazı sorunlar gerçekleşebilir. Aşk, hobi, tatil, borsa konularında ise şans sizden yana olacak. Fikirlerinizi hayata geçirebilirsiniz. Güzel bir gün geçirmenizi dilerim.

AKREP BURCU -1 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün finans, para, cinsellik, okültizm konuları gündeminize gelebilir. Ev, aile, gayrimenkul konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ev alabilir, yatırım yapabilirsiniz. Yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerle ilgili ani iletişim sorunlar gerçekleşebilir. Aşk, çocuk, eğlence, borsayla konularından dolayı harcamalarınız artabilir. Dolandırılmamaya ise dikkat etmelisiniz. Güzel bir gün geçirmenizi dilerim.

YAY BURCU - 1 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün partner, ortaklık, mahkeme konuları gündeme gelebilir. Partner veya ortakla beraber seyahat edebilir, eğitim konularıyla ilgilenebilirsiniz. Yakın çevrenizle beraber hareket edebilirsiniz. Aile, ev, gayrimenkul konularında bazı aksilikler gündeme gelebilir. Ani para çıkışları gerçekleşebilir. Güzel bir gün geçirmenizi dilerim.

OĞLAK BURCU - 1 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık, evcil hayvanlarınızla ilgili yeni kararlar verirken dikkatli olmalısınız. Ayrıca her söylenene inanmayın, kandırılabilir, yanlış anlayabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı güçlendirebilecek güzel kararlar alabilirsiniz. Bugün biraz insanları manipüle edebilirsiniz, sert çıkışlarınız soruna sebep olabilir. Güzel bir gün geçirmenizi dilerim.

KOVA BURCU- 1 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün aşk, çocuk, hobi, sanat, tatil konularıyla ilgilenebilirsiniz ve kalıcı güzel kararlar verebilirsiniz. Bu durumdan dolayı çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Ani sağlık sorunlarına dikkat etmelisiniz. Güzel bir gün geçirmenizi dilerim.

BALIK BURCU -1 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün ev, aile, gayrimenkul konuları gündeminize gelebilir. Sosyal çevrenizle iletişim krizi gerçekleşebilir, tepkisel davranabilirsiniz. Otoritelerden aile, ev konularında destek alacaksınız. Güzel bir gün geçirmenizi dilerim.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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