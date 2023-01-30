Şubat 2023 aylık burç yorumları: Şubat ayı burçlara neler getiriyor?

Aylık burç yorumlarını merak edenleri buraya alalım... Yeni bir aya giriyoruz, peki Ocak ayı astroloji açısından burçlara neler getiriyor? Şubat ayı burç yorumları neler söylüyor? Şubat ayında astroloji için önemli tarihler hangileri? Merak edilen bu soruları Astrolog Dilara Yıldızhan yanıtladı... İşte Astrolog Dilara Yıldızhan'ın kaleminden Şubat 2023 aylık burç yorumları: (Bu makalenin ardından astrolojide retro nedir başlıklı yazıya da bakabilirsiniz)

ŞUBAT 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU ŞUBAT 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç; Şubat ayına Güneş-Uranüs karesiyle başlıyoruz. Sosyal çevre, arkadaşlar, bağlı olduğunuz dernek ve ya topluluklardan dolayı harcamalarınız artabilir. Uranüs 2026 senesine kadar 2. Evinizde olduğu için zaman zaman yüksek para girişleri olurken, zaman zaman çıkışları da gerçekleşecektir. Bundan dolayı tedbirli olmanızı tavsiye ediyorum.

Şubat ayının ilk 15 gününde; aşk, çocuk, hobi, tatil, eğlence, flörtlerle ilgili belirsizlikler belirli hale gelecek. Çocuk, aşk, borsadan dolayı para kaybı gerçekleşebilir. Ama bir taraftan da şans sizden de yana olacak. İletişime dikkat etmelisiniz. Duygularınızla mantık arasında kalabilirsiniz.

Merkür’ün 11 Şubat’ta kova burcuna geçmesiyle 19 Mart’a kadar; sosyal çevrenizle iletişiminiz artabilir. Bol bol sosyalleşebilir, güzel bir dönem geçirebilirsiniz. 16 Şubat tarihinde ise dikkatli olmalısınız. Güneş&Satürn kavuşumundan dolayı; sosyal çevrenizde bazı engellerle karşılaşabilirsiniz, otoritelerle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Eğer olgun davranırsanız krizi fırsata dönüştürebilir, kalıcı uzun vadeli arkadaşlıklar kurabilirsiniz.

Şubat ayının 20’sinden sonra; duygusal olarak içe çekilebilirsiniz. Dinlenmek, kendinizle baş başa kalmak size iyi gelecektir. Hastane, sağlık gibi konular gündeminize gelebilir. Manevi çalışmalar yapmak, bilinçaltınızı temizlemek için bu süreç bir fırsat olacaktır. Rüyalarınız mesajcı rüyalar olacaktır. Ayrıca sosyal çevrenizle ilgili de yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.

Venüs 20 Şubat-17 Mart tarihlerinde koç burcunda olacak. Fiziksel değişim yapabilir, güzelleşebilirsiniz. Çekiciliğiniz artacaktır. Aşk konusunda şanslı olacaksınız.

Şubat ayınız harika geçsin.

BOĞA BURCU ŞUBAT 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Boğa; Şubat ayına Güneş-Uranüs karesiyle başlıyoruz. Kariyer hayatınızda ani değişimler gerçekleşebilir. Ayrıca sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Boyun, boğaz bölgesi rahatsızlıkları gerçekleşebilir.

Şubat ayının ilk 15 gününde; ev, aile, gayrimenkul, taşınmaz, araba alım satım gibi konular gündeminize gelebilir. Aile içinde değişimler ve iniş-çıkışlar olabilir. Bilinçaltınız ise bu dönemde şifalanacaktır ve ruhsal olarak kendinizi iyi hissedeceksiniz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir, dolandırılmamaya dikkat etmelisiniz.

Merkür’ün 11 Şubat’ta kova burcuna geçmesiyle 19 Mart’a kadar; kariyer hayatınızda yeni sözleşme, anlaşmalar yapabilirsiniz. İletişiminiz artabilir. 16 Şubat tarihinde ise dikkatli olmalısınız. İş hayatınızda önemli kararlar alıp başlangıçlar yapmak için iyi bir tarih olmayacaktır. Otoritelerle anlaşmazlık, kadersel engeller karşınıza çıkabilir.

Şubat ayının 20’sinden sonra; sosyal çevre, kariyerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Ayrıca önemli kararlar alarak, maddi kaynaklarınızda rahatlama sağlayabilirsiniz. Sağlık olarak korunuyorsunuz eğer sağlık problemi yaşıyorsanız ilahi koruma sizinle olacak.

Venüs 20 Şubat-17 Mart tarihlerinde koç burcunda olacak. Gizli aşklar, platonik aşklar gündeminize gelebilir. Karmik karşılaşmalar gerçekleşebilir. Sağlık olarak şifalanabilirsiniz.

Şubat ayınız harika geçsin.



İKİZLER BURCU ŞUBAT 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili İkizler; Şubat ayına Güneş-Uranüs karesiyle başlıyoruz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgili ani olaylar içinde kalabilirsiniz.

Şubat ayının ilk 15 gününde; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatlerle ilgili belirsizlikler belirli hale gelecek. Kariyer hayatınızda bazı fikir sürtüşmeleri gerçekleşebilir. Sözleriniz fazla sert olabilir, dikkat etmelisiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili güçlü adımlar atabilirsiniz.

Merkür’ün 11 Şubat’ta kova burcuna geçmesiyle 19 Mart’a kadar; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akrabalarla ilgili iletişiminiz artabilir. Bu konularda uzlaşma sağlayabilirsiniz. 16 Şubat tarihinde ise dikkatli olmalısınız. Önemli kararlar almak, başlangıçlar yapmak için pek iyi bir tarih değil.

Şubat ayının 20’sinden sonra; kariyer, yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni kararlar alabilirsiniz. Kararsız kalabileceğiniz olaylar gerçekleşebilir. Sosyal çevreniz ise korunduğunuz alan olacak.

Venüs 20 Şubat-17 Mart tarihlerinde koç burcunda olacak. Sosyal çevrenizle ilgili konularda şans sizden yana olacak. Bekarsanız aşk sizi sosyal çevrenizden bulabilir. Süregelen bir ilişkiniz varsa beraber sosyalleşebilirsiniz.

Şubat ayınız harika geçsin.

YENGEÇ BURCU ŞUBAT 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yengeç; Şubat ayına Güneş-Uranüs karesiyle başlıyoruz. Sosyal çevrenizle ilgili değişimler, maddi kaynaklarınızda iniş-çıkışlar gerçekleşebilir.

Şubat ayının ilk 15 gününde; maddi kaynaklar, borçlar, ödemeler, sosyal çevre-derneklerdeki gelişmelerle para çıkışları gerçekleşebilir. Ayrıca yut dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanlarında bazı söylentiler ve gizli düşmanlarınızdan dolayı yanlış kararlar verebilirsiniz. Dikkatli olmalısınız. Aşk-ilişkiler açısından güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hayalinizi kurduğunuz aşk karşınıza çıkabilir. Ya da süregelen ilişkiniz daha iyi hale dönüşebilir ama affetmek, teslimiyet, sahip olduğunuz duygularınızın kıymetini bilmek önemli olacak.

Merkür’ün 11 Şubat’ta kova burcuna geçmesiyle 19 Mart’a kadar; finansal yapılanma, yeni fikir ve anlaşmalarla maddi kaynaklarınızı iyileştirme fırsatı yakalayabilirsiniz. 16 Şubat tarihinde ise dikkatli olmalısınız. Özellikle sağlık, ameliyat, finansla ilgili yeni kararlar almanızı tavsiye etmiyorum.

Şubat ayının 20’sinden sonra; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında yeni başlangıçlar gerçekleştirebilirsiniz. Kariyer hayatınızda şanslı bir dönemdesiniz. Korunuyorsunuz ve size yardım eden insanlar da yanınızda olacak.

Venüs 20 Şubat-17 Mart tarihlerinde koç burcunda olacak. Kariyer hayatınızda kadınlardan yardım görebilirsiniz. Bekarsanız kadersel tanışmalar gerçekleşebilir. Kariyer hayatınızdan biriyle aşka yelken açabilirsiniz.

Şubat ayınız harika geçsin.

ASLAN BURCU ŞUBAT 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Aslan; Şubat ayına Güneş-Uranüs karesiyle başlıyoruz. Partner, ortaklık, kariyer hayatınızda değişimler, ani iniş-çıkışlar gerçekleşebilir.

Şubat ayının ilk 15 gününde; fiziksel değişim, kendinizle ilgili imaj değişikliği yapabilirsiniz. Kariyer hayatınızda, ilişkinizde bazı değişimler gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Ayrıca kariyer hayatınızdaki değişimlerle maddi geliriniz artabilir. Yurt dışı, eğitim, seyahatlerden yana şans sizden yana olacak.

Merkür’ün 11 Şubat’ta kova burcuna geçmesiyle 19 Mart’a kadar; ilişki, ortaklık, evlilik, mahkeme konularında kararlar alabilirsiniz. 16 Şubat tarihinde ise dikkatli olmalısınız. Önemli kararlar için, yeni başlangıçlar için doğru bir tarih olmayacaktır.

Şubat ayının 20’sinden sonra; ilişki, ortaklık, mahkeme, finans, okültizm, ameliyat konularında yeni kararlar alabilirsiniz. Ani durumlar içinde kalabilirsiniz. Çalışma hayatınızda krizler meydana gelebilir. Sağlığınıza ise dikkat etmelisiniz.

Venüs 20 Şubat-17 Mart tarihlerinde koç burcunda olacak. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanlarında kadınlardan yardım görebilirsiniz. İlişkiniz varsa beraber seyahat edebilirsiniz. Bekarsanız akademik kariyerli, hukukçu, eğitmen, yurt dışı bağlantılı biriyle tanışabilirsiniz.

Şubat ayınız harika geçsin.

BAŞAK BURCU ŞUBAT 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Başak; Şubat ayına Güneş-Uranüs karesiyle başlıyoruz. Çalışma hayatınızda, yurt dışı, eğitim, seyahat, sağlık konularında ani durumlar içinde kalabilirsiniz.

Şubat ayının ilk 15 gününde; bilinçaltı, hastane, sağlık konuları gündeminize gelebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında beklenmedik durumlar gerçekleşebilir. Çalışma hayatınızda değişimler olabilir. İlişki, ortaklığınızla ilgili kararsız kalabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili korunuyorsunuz.

Merkür’ün 11 Şubat’ta kova burcuna geçmesiyle 19 Mart’a kadar; çalışma hayatı, gündelik hayat, yanınızda çalışanlarla ilgili iletişiminiz artabilir. Çalışma hayatı, sağlık konularında 16 Şubatta önemli karar almanızı ve yeni başlangıçlar yapmanızı ise tavsiye etmiyorum.

Şubat ayının 20’sinden sonra; ilişki, ortaklık, evlilik, mahkeme, çalışma hayatı, sağlık, evcil hayvanlarınızla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Aşk hayatınızda bazı krizsel durumlar gerçekleşebilir ama krizi fırsata dönüştürmek sizin elinizde olacak. Hayalleriniz gerçeğe bile dönüşebilir.

Venüs 20 Şubat-17 Mart tarihlerinde koç burcunda olacak. Finans, sağlık, para konularında kadınlardan yardım görebilirsiniz. Ameliyatlarınız başarılı geçebilir çünkü korunursunuz. Ayrıca borç, kredi durumlarında şans sizden yana olacaktır. Bir ilişkiniz varsa daha tutkulu bir aşka dönüşebilir. Bekarsanız tutkulu bir aşka yelken açabilirsiniz.

Şubat ayınız harika geçsin.

TERAZİ BURCU ŞUBAT 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Terazi; Şubat ayına Güneş-Uranüs karesiyle başlıyoruz. Aşk, çocuk, hobi, borsa konularından dolayı para çıkışları ya da ani para girişleri gerçekleşebilir.

Şubat ayının ilk 15 gününde; sosyal çevre, arkadaşlar, topluluk, derneklerle ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız çok artabilir. Dikkatli olmalısınız. Çalışma hayatınızda bazı sorunlar, kararsızlıklar gerçekleşebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukla ilgili uzun zamandır devam eden bir süreç varsa iyi haberler alabilirsiniz.

Merkür’ün 11 Şubat’ta kova burcuna geçmesiyle 19 Mart’a kadar; aşk, çocuk, eğlence, tatil, borsa konularında yeni kararlar alabilirsiniz. Hobilerinize yoğunlaşabilirsiniz. Güneş&Satürn kavuşumundan dolayı; 16 Şubatta önemli karar almanızı ve yeni başlangıçlar yapmanızı ise tavsiye etmiyorum.

Şubat ayının 20’sinden sonra; aşk, çocuk, flört, eğlence, tatil, borsa, çalışma hayatı, sağlık konularında yeni kararlar alabilirsiniz. İlişki, ortaklık, mahkeme konularında şans sizden yana olacak.

Venüs 20 Şubat-17 Mart tarihlerinde koç burcunda olacak. Aşk, ilişki, ortaklıktan yana şans sizinle olacak. Süregelen bir ilişkiniz varsa güzelleşecektir. Daha romantik bir dönem yaşayabilirsiniz.

Şubat ayınız harika geçsin.

AKREP BURCU ŞUBAT 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Akrep; Şubat ayına Güneş-Uranüs karesiyle başlıyoruz. Ev, aile, toprak, gayrimenkul, ilişki, ortaklıklarla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir.

Şubat ayının ilk 15 gününde; kariyer hayatınızda belirsizlikler belirli hale geliyor. Beklenmedik değişimler gerçekleşebilir. Mahkeme, ortaklık, açık düşmanlar, mahkeme konularında ani değişimler gerçekleşebilir. Aşk, çocuk, borsa, tatil, hobilerden dolayı harcamalarınız artabilir. Çalışma hayatınız, rutin gündelik işler, sağlık konularında ise şans sizden yana olacak. Korunacaksınız.

Merkür’ün 11 Şubat’ta kova burcuna geçmesiyle 19 Mart’a kadar; ev, aile, gayrimenkul konularında yeni kararlar alabilirsiniz. Güneş&Satürn kavuşumundan dolayı; 16 Şubat’ta önemli karar almanızı ve yeni başlangıçlar yapmanızı ise tavsiye etmiyorum.

Şubat ayının 20’sinden sonra; ev, aile, gayrimenkul, aşk, çocuk, borsa, hobilerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Yakın çevre, eğitim, kardeşler, iş hayatınızda bazı krizel durumlar gerçekleşebilir. Sözleriniz çok sert olabilir. Trafikte ise dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum.

Venüs 20 Şubat-17 Mart tarihlerinde koç burcunda olacak. Yanınızda çalışanlar, çalışma hayatınızda kadınlardan yardım görebilirsiniz. Bekarsanız aşk sizi gündelik hayatta, çalışma hayatında bulabilir.

Şubat ayınız harika geçsin.

YAY BURCU ŞUBAT 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yay; Şubat ayına Güneş-Uranüs karesiyle başlıyoruz. Yakın çevre, eğitim, seyahat, çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık konularında ani değişimler gerçekleşebilir. Şubat ayının ilk 15 gününde; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında belirsizlikler belirli hale geliyor. Bu süreçte sağlık sorunları gerçekleşebilir. Boyun-boğaz bölgesi rahatsızlıklarınızı ihmal etmemelisiniz. Ev, aile, ilişki, ortaklık konularında kararsız kalabilirsiniz. Evlilikte veya ortaklıkta bazı fikir çatışmaları gerçekleşebilir. Merkür’ün 11 Şubat’ta kova burcuna geçmesiyle 19 Mart’a kadar; yakın çevre, eğitim, seyahat konularında kararlar alabilirsiniz. Bol bol seyahat edebilirsiniz. Networkünüz genişleyebilir. Güneş&Satürn kavuşumundan dolayı; 16 Şubat’ta önemli karar almanızı ve yeni başlangıçlar yapmanızı ise tavsiye etmiyorum. Şubat ayının 20’sinden sonra; ev, aile, yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatlerle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Aşk, çocuk, tatil, hobi konularında şans sizden yana olacak. Çalışma hayatınızda iletişim sorunlarına ise dikkat etmelisiniz. Venüs 20 Şubat-17 Mart tarihlerinde koç burcunda olacak. Aşk, tatil, eğlence, çocuklar konusunda şans sizinle olacak. Aşk hayatınız hareketleniyor. Bekarsanız güzel bir aşka yelken açabilirsiniz. Gözünüzü dört açın, fırsatlarınızı kaçırmayın. Şubat ayınız harika geçsin. Yay burcu kadını özellikleri

Yay burcu erkeği özellikleri

OĞLAK BURCU ŞUBAT 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Oğlak; Şubat ayına Güneş-Uranüs karesiyle başlıyoruz. Hobi, aşk, çocuk, tatil, borsadan dolayı para çıkışları gerçekleşebilir.

Şubat ayının ilk 15 gününde; ödemeler, borçlar, vergi, sağlık, ameliyat konularında belirsizlikler belirli hale geliyor. Bu dönemde aşk, çocuk, hobilerden dolayı harcamalarınız artabilir. Sağlık problemlerinizle ilgili tedavi süreçleri başarılı sonuçlanabilir. Aile, ev hayatınızda ise şans sizden yana olacak. Çalışma hayatınızda bazı iletişim sorunları gerçekleşebilir. Sağlık olarak; omuzlar, kollar, eller, akciğer rahatsızları yaşanabilir.

Merkür’ün 11 Şubat’ta kova burcuna geçmesiyle 19 Mart’a kadar; para, kazançlarla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Ticari atılımlar yapabilirsiniz. Yeni anlaşma ya da sözleşme imzalayabilirsiniz. Güneş&Satürn kavuşumundan dolayı; 16 Şubat’ta önemli karar almanızı, yeni başlangıçlar yapmanızı tavsiye etmiyorum.

Şubat ayının 20’sinden sonra; para, kazançlar, yakın çevre, eğitim, seyahatlerle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Aşk sizi yakın çevrenizden bulabilir. Ev, aile, gayrimenkul konularında şans sizden yana olacak. Harcamalara ise tüm ay boyunca dikkat etmenizi tavsiye ediyorum.

Venüs 20 Şubat-17 Mart tarihlerinde koç burcunda olacak. Ev, aile, gayrimenkul konularında şans sizden yana olacak, kadınlardan destek ve yardım alabilirsiniz. Bekarsanız aşk sizi yakın çevrenizden, ailenizin çevresinden bulabilir.

Şubat ayınız harika geçsin.

KOVA BURCU ŞUBAT 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Kova; Şubat ayına Güneş-Uranüs karesiyle başlıyoruz. Ev, aile, gayrimenkul, sağlık konularında ani gelişmeler gerçekleşebilir.

Şubat ayının ilk 15 gününde; ortaklık, evlilik, partner, mahkeme konularında belirsizlikler belirli hale geliyor. Aile, ev hayatınızda bazı kararlar alabilirsiniz. Yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatlerle ilgili ise şans sizden yana olacak. Çocuk, aşk, hobi, tatil, borsadan dolayı ise harcamalarınız artabilir.

Merkür Merkür’ün 11 Şubat’ta kova burcuna geçmesiyle 19 Mart’a kadar; kendinizi daha rahat ifade ettiğiniz bir sürece gireceksiniz. Önemli kararlar alabilirsiniz. Fiziksel değişim, imaj değişikliği yapabilirsiniz. Güneş&Satürn kavuşumundan dolayı; 16 Şubat’ta önemli karar almanızı ve yeni başlangıçlar yapmanızı ise tavsiye etmiyorum.

Şubat ayının 20’sinden sonra; maddi kazançlarınızda bereket artabilir. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Kazançlarınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Aile içi fikirsel çatışmalar gerçekleşebilir. Bu süreçte gizli düşmanlara, sağlık problemlerinize dikkat etmelisiniz. Krizsel bazı gelişmeler gerçekleşebilir.

Venüs 20 Şubat-17 Mart tarihlerinde koç burcunda olacak. Yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatlerde şans sizinle olacak. Bekarsanız aşk sizi yakın çevrenizden, eğitim alanından, seyahatteyken, sosyal medyadan bulabilir.

Şubat ayınız harika geçsin.

BALIK BURCU ŞUBAT 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Balık; Şubat ayına Güneş-Uranüs karesiyle başlıyoruz. Sağlık, aile, hastane, psikolojik süreçler, gizli düşmanlarla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir.

Şubat ayının ilk 15 gününde; çalışma hayatı, sağlık, yanınızda çalışanlarla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor. Ani tartışmalar, fikirsel çatışmalar gerçekleşebilir. Trafikte dikkatli olmalısınız. Kalp, omurga, sırt rahatsızlıklarına dikkat etmelisiniz.

Merkür’ün 11 Şubat’ta kova burcuna geçmesiyle 19 Mart’a kadar; içsel konuşmalarınız artabilir. Kendinizi yazılı ifade edebilirsiniz. Astroloji, teknoloji konularıyla ilgilenmek, bu konularda eğitim almak sizi şifalandıracaktır. Gizli yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yaptığınızda kısa sürede şifalanırsınız. Güneş&Satürn kavuşumundan dolayı; 16 Şubat’ta önemli karar almanızı, yeni başlangıçlar yapmanızı ise tavsiye etmiyorum.

Şubat ayının 20’sinden sonra; fiziksel değişim, imaj değişikliği yapabilirsiniz. Hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Kazançlarınızla ilgili şans sizden yana olacak hatta kadınlardan gelebilecek yardımlarla gelirleriniz artabilir. Sosyal çevrenizde bazı krizsel durumlar gerçekleşebilir ama bu durumlar sizi daha güçlü hale getirecek.

Şubat ayınız harika geçsin.

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