14 Kasım 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 14 Kasım 2022 Pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 14 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 14 Kasım Pazar için günlük burç yorumları...

14 Kasım 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 14 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün ev ve ailenizle ilgilenerek haftaya başlıyorsunuz ve kariyer hayatınızda bazı krizler atlatabilirsiniz ama maddi olarak sizi güçlendirecek fırsatlar yakalayabilirsiniz. Okültizm, sağlık, aşk konusunda da aslında şanslı bir dönemdesiniz. Saat 15:47’den sonra; aşk, çocuk, eğlence, tatil konuları ön plana çıkabilir.



BOĞA BURCU - 14 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün yakın çevre, kardeşler, seyahat, eğitimde sorular yaşanabilir ama sorunların üstesinden gelebileceksiniz. Partner ya da ortaktan yana şanslı bir gündesiniz. Saat 15:47’den sonra; aile ve ev hayatınız ön plana çıkabilir.







İKİZLER BURCU - 14 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün para, maddi kaynaklar, harcamalarla ilgili bazı krizler atlatabilirsiniz. Çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, ilişkiniz açısından ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Saat 15:47’den sonra; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konusunda şans sizinle olacak.

YENGEÇ BURCU - 14 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün kendinizi çok duygusal ve baskı altında hissedebilirsiniz, mide rahatsızlıklarına sabah saatlerinde dikkat etmelisiniz. Aşk, çocuk, tatil, borsa, eğlenceden yana ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Saat 15’den sonra para ve kazançlar ön plana çıkabilir.







ASLAN BURCU -14 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün ruhsal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızdaki bazı sorunlar psikolojik olarak sabah saatlerinde zorlayabilir. Aile ve evinizle ilgili güzel gelişmeler sizinle olacak. Saat15:47’den sonra kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Duygusal olarak rahatlayabilirsiniz. Atak ve girişimci olabilirsiniz. Fiziksel değişim, kişisel bakım yapabilirsiniz.

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BAŞAK BURCU -14 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün arkadaşlarınızla ilgilenebilir, arkadaşlarınızla bazı sorunlar yaşanabilir. Ayrıca aş hayatınızda da iniş çıkışlar gerçekleşebilir. Yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatler konusunda ise şanslısınız. Saat 15:47’den sonra içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilir. Ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz.







TERAZİ BURCU -14 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün kariyer ve işinize odaklanarak haftaya başlayabilirsiniz ama duygusal olarak krizsel durumlar içinde kalabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı geliştirecek fırsatlar ise sizinle olacak. Aşk konusunda da şanslısınız. Saat 15:47’den sonra; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz.

AKREP BURCU -14 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, uzak akrabalar, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca fiziksel olarak değişim yapabilir, kendinizi değiştirme kararı alabilirsiniz. Saat 15’den sonra; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir.

YAY BURCU - 14 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün finans, ödemeler, borçlar, okültizm, sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz. Özellikle okült konularda derinleşebilirsiniz. Maddi açıdan fırsatlar yakalayabilirsiniz. Sağlık açısından şifalanabilirsiniz. Saat 15:47’den sonra; yurt dışı, eğitim, seyahat, uzak akrabalar, hukuk konuları ön plana çıkabilir.

OĞLAK BURCU - 14 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün partner ya da ortakla bazı sorunlar yaşanabilir. Sosyal çevre ve arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Sosyal medya, sosyal çevrenizden aşk sizi bulabilir. Saat 15:47’den sonra; okültizm, sağlık, cinsellik, para konuları ön plana çıkabilir.

KOVA BURCU- 14 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün çalışma hayatı, sağlık, evcil hayvanlarla ilgilenebilir ama bazı sorunlar yaşanabilir. Kariyer açısından ise güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Saat 15:472den sonra partner ya da ortakla güzel zaman geçirebilirsiniz.

BALIK BURCU -14 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün aşk, çocuk, tatil, arkadaşlarınızla sorunlar yaşanabilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat ise çıkış noktanız olacak. Ayrıca hukukla ilgili olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Saat 15:472den sonra; çalışma hayatı, gündelik uğraşlar, sağlık konuları, evcil hayvanlarınız ön plana çıkabilir.

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