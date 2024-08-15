16 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Koç, boğa, akrep...
16 Ağustos 2024 cuma günü burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor? 16 Ağustos 2024 günlük burç yorumlarını Astrolog Dilara Yıldızhan kaleme aldı. İşte tüm burçlara göz atabileceğiniz günlük burç yorumları...
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16 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
KOÇ BURCU - 16 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Koç; bugün iş, kariyer hayatınız ön plana çıkabilir ancak tartışmalara dikkat. Gününüz şahane geçsin.
BOĞA BURCU - 16 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Boğa; bugün yurt dışı, eğitim, kariyer hayatınızla ilgili bazı sürprizler gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.
İKİZLER BURCU - 16 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler; bugün finans, sağlık veya özel hayatınızda ani gelişmeler ve bazı sorunlar gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.
YENGEÇ BURCU - 16 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç; bugün partner veya ortağınızla beraber sosyal aktivitelere katılabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.
ASLAN BURCU - 16 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Aslan; bugün çalışma hayatı, sağlık, gündelik işlerinizle ilgili kalıcı adımlar atabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.
BAŞAK BURCU - 16 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Başak; bugün aşk, tatil, çocuk veya hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.
TERAZİ BURCU - 16 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUM
Sevgili Terazi; bugün ev, aile, gayrimenkul konularında bazı sorunlar gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.
AKREP BURCU - 16 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Akrep; bugün yakın çevre, eğitim, seyahat veya kardeşlerinizle ilgili konularda bazı olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.
YAY BURCU - 16 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yay; bugün para, kazançlarınız ön plana çıkabilir ancak harcamalarınıza dikkat etmeniz tavsiyemdir. Gününüz şahane geçsin.
OĞLAK BURCU - 16 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Oğlak; bugün duygularınızı rahat ifade edebilirsiniz ve yakın çevrenizden desteklenebilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.
KOVA BURCU - 16 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Kova; bugün hastane, sağlık konuları gündeme gelebilir. Gizli düşmanlara dikkat. Gününüz şahane geçsin.
BALIK BURCU - 16 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Balık; bugün sosyal çevrenizle zaman geçirebilirsiniz ve uzun vadeli planlar yapabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.
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