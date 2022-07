16 Temmuz 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 16 Temmuz 2022 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 12 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 16 Temmuz Cumartesi için günlük burç yorumları...



16 TEMMUZ 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU- 16 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Bilinçaltı şifalandırma çalışmaları yapmak size çok ama çok iyi gelecektir. Ayrıca aile ve evinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz ayrıca düşünceleriniz gerçeğe dönüşebilir. İlişkinizle ilgili kalıcı ve uzun vadeli kararlar alabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 16 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca yakın çevre, seyahat, eğitim, kardeşlerinizle ilgili önemli kararlar erebilirsiniz ayrıca bu konularda düşünceleriniz temiz olsun, gerçeğe dönüşebilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili ise kalıcı ve uzun vadeli kararlar alabilirsiniz ve vereceğiniz kararlar sizin için maddi açıdan büyük getirileri olabilir.

İKİZLER BURCU - 16 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün kariyer ve iş hayatınızla ilgilenebilirsiniz ama kariyer hayatınızdaki kadınlarla iletişim sorunları yaşanabilir. Ayrıca maddi kaynaklarınızla ilgili güzel kararlar alabilirsiniz. Ayrıca maddi kaynaklarınızla ilgili söz ve düşünceleriniz çok önemli olacak, gerçeğe dönüşebilirler. Aşk ve ilişkilerle ilgili ise kalıcı kararlar alınabilir.

YENGEÇ BURCU - 16 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz ve güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca ağzınızdan çıkan her kelime çok önemli olacak ve hayatınızın her alanında olumlu ya da olumsuz her kelime gerçekliğe dönüşebilir. Pozitifte kalın, dilekler dileyin. Maddi kaynaklarınızla ilgili ise kalıcı kararlar alabilirsiniz ayrıca gizli bir aşk gündeminize gelebilir.

ASLAN BURCU - 16 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün finansal konular, okült konularla ilgilenebilirsiniz. Ani par acıkışları gerçekleşebilir. Ayrıca gizli kalmış ne varsa önünüze serilebilir, mucizeler sizinle ama düşünceler temiz olsun. Ayrıca ilişkinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz ve evlilik konusunda adım atabilirsiniz. Ayrıca sosyal çevrenizle ortak kararlar alabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 16 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; bugün partner ya da ortakla ilgilenebilirsiniz ama ben-sen dengesini kurmakta zorlanabilirsiniz. Ayrıca sosyal çevre ve arkadaşlarınızla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir ama hayalleriniz ve dilekleriniz çok önemli olacak, sözleriniz güzel olsun.

TERAZİ BURCU -16 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, gündelik uğraşlar ya da evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz, ani sağlık problemleri gerçekleşebilir. Ayrıca kariyer ve iş hayatınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz ayrıca ağzınızdan çıkan her kelime çok önemli olacak. Kariyer ve iş hayatınızla ilgili güzel dilekler dileyin, gerçeğe dönüşsün.







AKREP BURCU -16 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün aşk, hobi, çocuk ya da eğlence konularıyla ilgilenebilir güzel bir gün geçirebilirsiniz. Ayrıca yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında önemli kararlar alabilirsiniz ayrıca bu konularda sözleriniz çok önemli olacak gerçeğe dönüşebilirler. Maddi kaynaklarınızla ilgili önemli yatırım kararları alabilirsiniz ve bu durum ailenizi olumlu etkileyebilir.







YAY BURCU - 16 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün aile ve hayatınızla ilgilenebilirsiniz ama aile içindeki kadınlarla uyuşmazlıklar yaşanabilir. Ayrıca maddi kaynaklar, borçlar ya da okült konularla ilgili önemli kararlar gündeminize gelebilir. Bu konularda dilekler dileyebilirsiniz çünkü düşünce ve dilekleriniz gerçeğe dönüşebilir. Partner ya da ortakla uzun vadeli kararlar alabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 16 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün yakın çevre, kardeşler, eğitim konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca ikili ilişki, partner ya da ortakla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz ayrıca bu konuda düşünceleriniz temiz olsun. Gerçeğe dönüşebilirler.

KOVA BURCU -16 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün maddi kaynaklar, para konularıyla ilgilenebilirsiniz ve sizi olumlu etkileyen yeni maddi kaynaklarınızı geliştirecek fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ayrıca çalışma ve iş hayatınız, gündelik işlerle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz ve düşünceleriniz, sözleriniz çok önemli olacak, gerçeğe dönüşebilir.

BALIK BURCU -16 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün duygularınızı rahatlıkla ifade edebilirsiniz ve etrafınıza kol kanat gerebilirsiniz. Ayrıca aşk, çocuk, hobi, tatil konularında kaderinizi etkileyecek önemli kararlar alabilirsiniz ayrıca bu konularda dilek ve düşünceleriniz gerçeğe dönüşür. Düşüncelerinize dikkat edin.

